H&M hợp tác cùng Stella McCartney ra mắt bộ sưu tập mới

Ra mắt vào mùa Xuân 2026, bộ sưu tập sẽ sử dụng các chất liệu được chứng nhận bền vững, nhiều trong số đó là tái chế, nhằm giới thiệu những giải pháp thay thế cho vải truyền thống. Thiết kế mang đậm DNA của Stella McCartney với những phom dáng biểu tượng, chi tiết đặc trưng và tinh thần thời trang hiện đại.

Những thiết kế đầu tiên trong bộ sưu tập đã bất ngờ xuất hiện tại thảm đỏ Fashion Awards 2025 ở London ngày 1/12, được diện bởi nhiều ngôi sao như Amelia Gray, Anitta, Emily Ratajkowski, Yasmin Wijnaldum, Bel Priestley, Alton Mason và Kiara Nirghin.

Không chỉ giới thiệu bộ sưu tập mới, H&M và Stella McCartney còn ra mắt Insights Board – diễn đàn quy tụ các chuyên gia và tiếng nói có ảnh hưởng trong ngành thời trang.

Hội đồng này hướng đến thúc đẩy đổi mới chất liệu, nâng cao nhận thức về phúc lợi động vật, đồng thời tìm kiếm giải pháp sáng tạo nhằm định hình tương lai bền vững cho ngành.

Nhà thiết kế Stella McCartney chia sẻ: “Tôi rất hào hứng khi tái hợp với H&M sau 20 năm. Đây là cơ hội để nhìn lại chặng đường chúng ta đã đi về bền vững và cùng nhau tiếp tục hành trình thay đổi ngành thời trang".

Ông Ann-Sofie Johansson, đại diện H&M, cho biết: “Stella là người tiên phong thực sự. Cam kết của cô ấy với thời trang bền vững luôn truyền cảm hứng cho chúng tôi. Thật vinh dự khi được đồng hành cùng Stella trong dự án đầy tham vọng này.” .

Bộ sưu tập Stella McCartney x H&M dự kiến ra mắt tại hệ thống cửa hàng H&M và trên nền tảng trực tuyến toàn cầu vào mùa Xuân 2026, hứa hẹn trở thành tâm điểm của thời trang bền vững năm tới.