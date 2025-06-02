H&M Studio ra mắt bộ sưu tập đồ bơi Pre-Summer 2025 với thiết kế 3D ấn tượng

Mang đậm dấu ấn kiến trúc, bộ sưu tập gây ấn tượng với những phom dáng 3D, chi tiết corset, đường cắt xẻ táo bạo và bất đối xứng nhằm tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và cá tính mạnh mẽ của người phụ nữ hiện đại.

Bộ sưu tập sẽ chính thức ra mắt toàn cầu trên trang web H&M.com từ ngày 5/6.

Các thiết kế đồ bơi chủ đạo bao gồm mẫu một mảnh màu vàng đồng với cổ cao, lưng đan chéo và đường cắt cao ở phần hông giúp tạo cảm giác vóc dáng thon dài, quyến rũ.

Ngoài ra còn có mẫu một mảnh lệch vai màu đen với chi tiết xoắn ấn tượng và bikini hai mảnh cổ yếm màu bạc lấp lánh theo chuyển động.

Các phụ kiện đi kèm như kính râm gọng đen điểm nhấn bạc, hoa tai điêu khắc bản lớn, khăn sarong đen đính kim loại và áo khoác len dệt kim màu vàng đồng góp phần hoàn thiện tổng thể vẻ ngoài cá tính, hiện đại và cuốn hút.

Bà Kathrin Deutsch, nhà thiết kế bộ sưu tập tại H&M Studio, chia sẻ: “Với bộ sưu tập capsule Pre-Summer lần này của H&M Studio, chúng tôi mong muốn mang đến những thiết kế sắc sảo, quyến rũ và có phần bất ngờ. Cách những bộ đồ bơi ôm trọn đường cong cơ thể tựa như những tác phẩm điêu khắc được chúng tôi nhấn nhá bằng các chi tiết cắt xẻ và xếp nếp ở nhiều vị trí. Xuyên suốt bộ sưu tập là sự tinh tế, nét nữ tính, vẻ rạng rỡ và sự táo bạo. Đây chắc chắn là những thiết kế tạo nên tuyên ngôn thời trang”.

Với tinh thần tự do, tỏa sáng và tôn vinh hình thể, Bộ sưu tập Pre-Summer 2025 của H&M Studio hứa hẹn sẽ là điểm nhấn không thể bỏ qua trong mùa hè này dành cho những tín đồ yêu thời trang.