Sự kết hợp đẳng cấp giữa H&M và Mugler

Sự kiện diễn ra tại New York, Mỹ, với sự tham dự của nhiều thành viên thân thuộc với Mugler như: Pamela Anderson, Charli XCX, Chloë Sevigny, Lourdes Leon and Dominique Jackson... Tất cả đều khoác lên mình những thiết kế mới nhất từ bộ sưu tập Mugler H&M.

Cùng với đó là sự góp mặt của nhóm các nhạc sĩ Shygirl, Amaarae và Eartheater, đã từng xuất hiện trong video âm nhạc Mugler H&M và diện những thiết kế độc quyền từ bộ sưu tập mới.

Mỗi nghệ sĩ biểu diễn một loạt các bản hit của mình trước khi cùng nhau biểu diễn một phiên bản mới của bản hit thâp niên 90s "Music Sounds Better With You" - ca khúc được đặt hàng đặc biệt dành riêng cho màn ra mắt bộ sưu tập Mugler H&M.

Sự kiện còn có sự tham gia của 2 đại diện đến từ Việt Nam Quỳnh Anh Shyn - fashion influencer và Alex Fox - giám đốc sáng tạo tạp chí L’Officiel.

Quỳnh Anh Shyn đồng thời được lựa chọn trở thành 1 trong những gương mặt đầu tiên khoác lên mình những thiết kế thuộc bộ sưu tập Mugler H&M cho sự kiện ra mắt toàn cầu.

Đêm tiệc được khép lại bằng một màn trình diễn thời trang, cùng với những vũ điệu và âm nhạc đến từ Bobby Beethoven, Goth Jafar và Asmara.

Sự kiện như một sự kết hợp đặc biệt giữa âm thanh, thời trang, khiêu vũ, hòa quyện với vẻ đẹp rực rỡ của sân khấu, nhằm tái hiện bản sắc của thương hiệu Mugler được gây dựng từ những ngày đầu với Thierry Mugler và nối tiếp ở hiện tại dưới sự chỉ đạo của Casey Cadwallader.

Với hơn 800 khách mời tham dự, sự kiện thể hiện rõ tính đa dạng và hòa nhập cũng chính là tinh thần của thương hiệu của Mugler và điều đó càng giúp củng cố tinh thần dân chủ trong dự án hợp tác với các nhà thiết kế của H&M.

"Mugler luôn là một nhà mốt mang nhiều linh hồn văn hóa và sự kiện này là một lễ tôn vinh sự liên kết từ lâu đời của chúng tôi với âm nhạc, khiêu vũ và biểu diễn.

Đó là cách hoàn hảo để chào đón mọi người vào thế giới của Mugler H&M - một đêm khó quên được xây dựng xung quanh sự tự do, thể hiện cá nhân và thời trang tự do, táo bạo” - theo Casey Cadwallader, Giám đốc sáng tạo tại Mugler.

"Sự kiện này là một khoảnh khắc văn hóa thực sự - một sự tôn vinh cho lịch sử lâu dài của Mugler trong việc chào đón mọi người bước vào thế giới của sự biến đổi và thể hiện bản thân.Khi bạn nghĩ về Mugler, bạn nghĩ đến show diễn và sân khấu thời trang đầy ấn tượng và đây chính là một show diễn như vậy” - Ann-Sofie Johansson, Cố vấn sáng tạo tại H&M, chia sẻ.

Bộ sưu tập Mugler H&M sẽ có mặt tại một số cửa hàng H&M chọn lọc trong đó có cửa hàng H&M Vincom Đồng Khởi và online từ ngày 11/5.