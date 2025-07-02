Nắm được những thay đổi này sẽ giúp người dân tiếp cận được với nguồn thông tin chính thống, hạn chế nỗi lo về tin giả hay đối tượng lừa đảo giả mạo khi nhận thấy tên OA cũ đã thay đổi.

Nhiều đơn vị, cơ quan nhà nước điều chỉnh thông tin tài khoản Zalo sau sáp nhập

Trước đó, vào tháng 4/2025, Công an Thành phố Hà Nội ra thông báo vô hiệu hóa và hủy bỏ các Official Account trên Zalo, bao gồm các tài khoản: Công an quận Ba Đình, Công an quận Hoàn Kiếm, Công an quận Thanh Xuân, Công an quận Tây Hồ, Công an quận Nam Từ Liêm, Công an quận Long Biên, Công an quận Hoàng Mai, Công an thị xã Sơn Tây, Công an huyện Ứng Hoà, Công an huyện Thường Tín, Công an huyện Thanh Trì, Công an huyện Thạch Thất, Công an huyện Phúc Thọ, Công an huyện Mê Linh, PCCC&CNCH Công an huyện Hoài Đức, Công an huyện Đông Anh, Công an huyện Đan Phượng, Công an huyện Chương Mỹ, Công an huyện Ba Vì.

Ngoài ra, để đảm bảo sự liên tục trong thông tin và dịch vụ, toàn bộ người quan tâm và dữ liệu liên quan từ các OA bị hủy bỏ sẽ được chuyển sang OA Công an thành phố Hà Nội.

Và để quá trình sáp nhập được thuận tiện, nhiều đơn vị chi cục thuế trên cả nước cũng đã tiến hành đổi tên Zalo OA từ tháng 4/2025. Cụ thể:

Tên cũ Tên mới Chi cục Thuế KVTP Tuyên Quang - Yên Sơn Đội Thuế LHTP Tuyên Quang - Yên Sơn Tổng cục thuế Cục thuế Chi cục Thuế Quận Bình Tân Cục Thuế HCM Đội Thuế Quận Bình Tân Cục Thuế Tỉnh Tiền Giang Tiền Giang - Chi cục Thuế khu vực XVII Chi cục Thuế khu vực Đắk Mil Đắk Song Đội Thuế liên huyện Đắk Mil - Đắk Song Chi cục thuế Quận 4 Đội Thuế Quận 4 Chi cục Thuế Khu vực Cờ Đỏ Thới Lai Đội Thuế liên huyện Cờ Đỏ-Thới Lai Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Chi cục Thuế khu vực XV Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa Đắk Glong Đội thuế liên huyện Gia Nghĩa - ĐắkGlong Chi cục Thuế quận 3 Đội Thuế Quận 3 Chi cục Thuế khu vực Bình Thủy - Ô Môn Đội Thuế liên huyện Bình Thủy - Ô Môn Chi cục thuế TP Hà Nội Chi cục Thuế khu vực I Chi cục thuế quận 10 Đội Thuế Quận 10 Chi cục Thuế TP. Mỹ Tho Đội Thuế thành phố Mỹ Tho Chi cục thuế thành phố Long Xuyên Đội Thuế liên huyện LX – CT - TS Chi cục Thuế quận Tân Bình Đội Thuế Quận Tân Bình Chi cục Thuế KV Thanh Khê Liên Chiểu Đội Thuế liên huyện Thanh Khê-Liên Chiểu

Để hỗ trợ các đơn vị Cơ quan nhà nước thuận tiện trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính khi sáp nhập tỉnh thành, Zalo cũng đã cung cấp hướng dẫn chi tiết để thực hiện việc thay đổi tên Zalo Official Account (Zalo OA) cho các đơn vị liên quan thông qua kênh thông tin chính thức (OA Zalo Chuyển Đổi Số).

Theo dõi Zalo để tiếp tục cập nhật những thay đổi liên quan đến thông tin mới của các trang Zalo OA để không bỏ sót các thông tin từ các tổ chức, đơn vị, cơ quan nhà nước.