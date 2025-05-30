Số liệu cho thấy, Zalo vượt xa các đối thủ khác như Messenger, Gmail, Telegram hay Microsoft Teams... để đứng đầu trong lĩnh vực nhắn tin và gọi điện trực tuyến, thể hiện qua các chỉ số ấn tượng.

Zalo tiếp tục là nền tảng tin nhắn phổ biến nhất Việt Nam

Theo đó, tỷ lệ sử dụng (Usage) của Zalo đạt 98%, minh chứng cho việc gần như toàn bộ người dùng điện thoại được khảo sát đều sử dụng Zalo. Bỏ xa ứng dụng đứng thứ 2 là Messenger (82%), và các ứng dụng còn lại đều dưới 55%.

Tính trên thời lượng sử dụng (Length) thì Zalo chiếm 22% tổng thời lượng sử dụng các app nhắn tin/gọi điện. Đây là con số cao nhất trong các ứng dụng khi Messenger chỉ chiếm 5.6%, còn các ứng dụng khác (Gmail, Telegram, Teams) đều dưới 0.5%.

Zalo lọt Top 5 Ứng dụng nhắn tin và gọi điện phổ biến nhất

Không chỉ vượt trội trong hạng mục gọi điện và nhắn tin, số liệu từ khảo sát cũng cho thấy 98% người dùng smartphone tại Việt Nam sử dụng Zalo nói chung, giúp ứng dụng vượt lên trên hàng loạt tên tuổi quốc tế như Facebook (95%), Messenger (82%) và TikTok (79%) để trở thành ứng dụng phổ biến nhất Việt Nam theo tỷ lệ sử dụng.

Xét theo giới tính, thì Zalo vẫn tiếp tục thể hiện vị trí vượt trội của mình khi đều ở top đầu với tỷ lệ sử dụng hầu như tuyệt đối ở cả giới Nam là 96% và Nữ là 100%. Trên khía cạnh độ tuổi, tỷ lệ sử dụng Zalo gần như phổ biến tuyệt đối ở cả nhóm người trẻ dưới 26 tuổi (100%), theo sau là Facebook và Tiktok (93%). Với nhóm độ tuổi từ 27, con số này chạm ngưỡng 97%.

Top 10 Ứng dụng phổ biến nhất theo tỷ lệ sử dụng

Việc Zalo dẫn đầu về mức độ sử dụng không chỉ là minh chứng cho sự tin tưởng từ người dùng, mà còn khẳng định vị thế là ứng dụng hàng đầu trong việc đáp ứng nhu cầu giao tiếp, kết nối của người dân Việt Nam. Theo báo cáo “The Connected Consumer quý IV/2024” do Decision Lab công bố, Zalo tiếp tục dẫn đầu các nền tảng nhắn tin tại Việt Nam ở cả tỷ lệ sử dụng và mức độ yêu thích.

Với chiến lược lấy người dùng làm trung tâm, trong thời gian tới Zalo sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số nhằm mang đến trải nghiệm nhắn tin và kết nối tối ưu, góp phần thúc đẩy năng suất, hiệu quả giao tiếp và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.