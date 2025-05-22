Zalo tiếp tục là kênh thông tin của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai

Cụ thể, trong ngày 21/05, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai đã gửi 29.6 triệu tin nhắn được gửi đến người dân các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thông qua trang Zalo OA (Official Account) “BCĐ quốc gia phòng chống thiên tai”.

Theo Bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ đêm 22/05 đến ngày 24/05, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong thông báo gửi đến người dân, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đưa ra những khuyến cáo để người dân giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất gây ra như theo dõi cập nhật thường xuyên thông tin dự báo, cảnh báo và diễn biến của mưa lớn, ngập lụt, lũ quét; chủ động sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chủ động dự trữ, bảo vệ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng cần thiết đủ dùng….

Sự phối hợp giữa Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Zalo giúp người dân có thể tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, dễ dàng và chính xác nhất. Các thông tin được đưa ra từ tài khoản chính thức của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai trên Zalo giúp người dân yên tâm và có kế hoạch phòng chống, hạn chế được những hậu quả do mưa lũ gây ra.

Sau gần 4 năm, trang Zalo OA của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã thu hút hơn 446.674 người quan tâm. Trung bình mỗi năm có hàng triệu tin nhắn khẩn cấp được gửi đến người dân các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần đảm bảo hệ thống thông tin xuyên suốt, chính xác đến cộng đồng.

Chỉ riêng năm 2024, Zalo đã phối hợp cùng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai trực thuộc Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi 231 triệu tin nhắn đến người dân tại các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi tình hình thiên tai khắc nghiệt thông qua trang Zalo OA (Official Account) “BCĐ quốc gia phòng chống thiên tai”.