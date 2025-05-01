Chiến dịch 'Tự hào Việt Nam' xác lập kỷ lục với 5 triệu người dùng

Sau hơn 1 tuần phát động, chiến dịch “Tự hào Việt Nam” hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2025), Zalo đã thành công kết nối hàng triệu trái tim người Việt Nam yêu nước.

Trong sáng ngày 30/4, hòa cùng không khí hân hoan của Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cộng đồng người dùng Zalo đã chính thức xác lập kỷ lục trên nền tảng với 5 triệu tài khoản cá nhân tham gia chiến dịch “Tự hào Việt Nam”. Cột mốc đã đưa chiến dịch này trở thành sự kiện cộng đồng có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên Zalo từ trước tới nay.

Chiến dịch “Tự hào Việt Nam” được Zalo phát động từ ngày 23/4

Hiện tại, số lượng người dùng hưởng ứng tham gia chiến dịch vẫn đang không ngừng gia tăng, hứa hẹn sẽ thổi bùng một ngọn lửa yêu nước chưa từng có trên nền tảng nhắn tin và ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam.

Đây cũng là mục tiêu của chiến dịch “Tự hào Việt Nam” được Zalo tổ chức cho cộng đồng 78 triệu người dùng nhân dịp kỷ niệm một trong những dấu mốc trọng đại của Dân tộc.

Kể từ khi triển khai, chiến dịch “Tự hào Việt Nam” đã nỗ lực đồng hành cùng cộng đồng người dùng biểu dương mạnh mẽ tinh thần yêu nước. Kể từ ngày 23/4, ngày đầu tiên triển khai chiến dịch, Zalo đã kêu gọi tất cả người dùng treo cờ Tổ quốc trên hình nền và khung ảnh đại diện. Tại đây, Zalo cung cấp miễn phí cho người dùng 03 bộ giao diện Việt Nam bao gồm hình nền màu cờ đỏ sao vàng, Cột cờ Hà Nội và hình nền phong cảnh đất nước.Và chưa đầy 24 giờ phát động, hơn 1 triệu người dùng Zalo đầu tiên đã hưởng ứng và cập nhật bộ giao diện Việt Nam trên trang cá nhân.

03 bộ giao diện Việt Nam

Để tiếp thêm ngọn lửa yêu nước, ngày 28/4 Zalo tiếp tục ra mắt thêm 09 bộ giao diện Việt Nam. Những bộ giao diện đa dạng khắc họa các địa danh và hình ảnh mang tính biểu tượng của đất nước dưới nhiều hình thức ấn tượng đã thúc đẩy hơn nữa lòng yêu nước của cộng đồng người dùng.

09 bộ giao diện Việt Nam

Trong không khí hân hoan cả nước mừng ngày Đại lễ 30/4, chiến dịch “Tự hào Việt Nam” chính thức chạm mốc 5 triệu người dùng tham gia - kỷ lục chưa từng có này trên Zalo cũng là minh chứng cho một khối đại đoàn kết Dân tộc vững bền, thể hiện mạnh mẽ trên không gian số trong bối cảnh công nghệ đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại.

Zalo cho biết, những người dùng đã cập nhật các bộ giao diện này trong thời gian trải nghiệm (từ 23 đến hết 30/4) sẽ tiếp tục được sử dụng tới hết ngày 05/05/2025.