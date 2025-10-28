Chuyển động số
Mưa lũ trên diện rộng, người dân cần làm gì?

16:15 | 28/10/2025
Trước tình hình lũ lớn vượt mức báo động diễn ra trên các sông, nhiều thành phố đang ngập sâu trong biển nước. gây khó khăn trong công tác cứu hộ và cứu trợ.
Với nhiều diễn biến phức tạp, người dân các tỉnh miền Trung có thể thực hiện những điều sau đây trên nền tảng Zalo.

  1. Theo dõi các kênh thông tin chính thống trên Zalo OA của nhiều đơn vị
  2. Cập nhật tình hình thiên tai, lũ lụt có ý nghĩa quan trọng với người dân. Trong những giai đoạn khẩn cấp, tin nhắn, thông tin được gửi đến kịp thời giúp người dân nhanh chóng tìm phương án gia cố nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, hoặc di tản đến nơi an toàn.
  3. Hoặc có thể theo dõi và cập nhật thông tin về tình hình thời tiết, mưa lũ liên tục được chia sẻ trên các tài khoản chính thức (Zalo Official Account - gọi tắt là Zalo OA) của những đơn vị dưới đây:

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

Cục Quản lý đê điều và PCTT

Tổng đài 1022 Đà Nẵng

Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng

Bên cạnh việc chủ động vào trang Zalo OA của những đơn vị trên để đọc thông tin, người dân cũng sẽ nhận được tin nhắn được gửi trực tiếp. Chỉ trong đêm 27/10, Zalo đã phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai gửi 6 triệu tin nhắn tới người dân các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk. Nội dung tin nhắn đưa ra những cảnh báo nhằm giúp người dân ứng phó với lũ, lũ quét, và sạt lở đất.

Đặc biệt, từ ngày 27/10, Zalo đã nhanh chóng kích hoạt tính năng SOS để hỗ trợ người dân cập nhật tình hình và liên lạc cứu trợ khẩn cấp tại Huế và Đà Nẵng. Đây là một tiện ích khẩn cấp chỉ được bật trong các sự kiện thiên tai nghiêm trọng. Để sử dụng tính năng Zalo SOS, người dùng có thể truy cập vào ứng dụng nhắn tin Zalo và sẽ nhìn thấy thông báo “Bạn có đang an toàn không?” ngay trong cửa sổ Tin nhắn.

Với lựa chọn “Chia sẻ tình trạng” người dân có thể thông báo “Tôi an toàn” hoặc “Tôi đang khó khăn”, kèm mô tả về tình hình thực tế.

Trong giai đoạn bão lũ, việc liên lạc trực tiếp thường bị gián đoạn do nhiều nguyên nhân. Chỉ cần một dòng thông báo trạng thái cũng giúp người thân, gia đình, và bạn bè nhanh chóng nắm bắt được tình hình.

Với lựa chọn “Yêu cầu hỗ trợ”, hệ thống sẽ kết nối trực tiếp với tổng đài 112. Đây là tổng đài được thiết lập theo Quyết định số 2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tiếp nhận thông tin về các sự cố thiên tai, thảm họa và những nguy cơ xảy ra, hoạt động từ ngày 15/9/2025. Với các gia đình gặp khó khăn trong thời điểm lụt lội như thiếu lương thực, hạn chế di chuyển do thiếu phương tiện, thiếu các nhu yếu phẩm cần thiết… Tổng đài 112 là kênh tiếp nhận cứu trợ quan trọng.

Chỉ trong cơn bão số 10, tổng đài 112 đã tiếp nhận 33.000 cuộc gọi thông qua Zalo SOS, gần 70.000 người dân chia sẻ “gặp khó khăn”. Và trong vòng 4 ngày (từ ngày 28/9 đến hết 1/10), tính năng Zalo SOS đã ghi nhận khoảng 70.000 người dân tại các tỉnh thành khu vực miền Trung và miền Bắc chia sẻ tình trạng “đang gặp khó khăn” trên Zalo, hơn 395.000 người ghi nhận an toàn.

Zalo Zalo SOS Tổng đài 112 mưa lũ trên diện rộng Mưa lũ tại Huế - Đà Nẵng

