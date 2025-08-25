Ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 5, Bộ NN&MT gửi gần 40 triệu tin nhắn

Theo thông tin của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, người dân nên tuân theo những khuyến cáo sau khi bão đổ bộ:

Thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, mưa lớn để chủ động phòng, tránh.

Ở yên trong nhà, nơi trú ẩn an toàn (đóng chặt các cửa, tránh xa cửa sổ, khu vực có kính).

Tuyệt đối không ra ngoài khi bão đang đổ bộ, trừ trường hợp khẩn cấp. Nếu buộc phải đi ra ngoài, cần đội mũ bảo hiểm, mang theo các vật dụng như đèn pin, áo phao, còi, điện thoại để liên lạc khi có sự cố.

Không trú tránh dưới gốc cây, cột điện. Đề phòng sét, tai nạn do các vật dụng do gió bão gây ra.

Chủ động ngắt nguồn điện, khóa ga để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, điện giật trong điều kiện mưa bão nguy hiểm.

Tuyệt đối không ở lại trên tàu thuyền, chòi canh, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ. Không quay lại khi bão chưa tan.

Lưu ý thời gian tâm bão vào thường lặng gió trong khoảng 30 phút – 1 tiếng sau đó gió đổi hướng và mạnh trở lại.

Đề phòng mưa, lũ, ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu vực đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi; đề phòng nước dâng vùng ven biển, cửa sông.

Lưu số điện thoại cứu hộ cứu nạn địa phương, thông tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm cho lực lượng chức năng trong trường hợp khẩn cấp.

Chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Nội dung khuyến cáo từ Bộ NN&MT đã được gửi đến người dân các tỉnh từ Quảng Ninh đến Gia Lai

Được triển khai gần 4 năm nay, trang Zalo OA “Cục Quản lý đê điều và PCTT” (tên trước đây là “BCĐ Quốc gia Phòng chống thiên tai”) đã thu hút hơn 436.000 người quan tâm. Trung bình mỗi năm có hơn 120 triệu tin nhắn khẩn cấp được gửi đến người dân các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần đảm bảo hệ thống thông tin xuyên suốt, chính xác đến cộng đồng.

Trong thời gian tới, Zalo sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ các Bộ ban ngành gửi đi những thông tin liên quan đến phòng chống thiên tai, cảnh báo bão lũ. Thông qua nền tảng Zalo với hơn 78 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, các cơ quan nhà nước có thể gửi đến người dân những thông tin nhanh, chính xác nhất về tình hình mưa lũ hay các kiến thức người dân cần biết để vượt qua mùa mưa bão một cách an toàn.