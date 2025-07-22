Theo đó, VNPT yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết qua các phương tiện thông tin, chủ động kiểm tra rà soát cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông, chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhiên liệu, trang thiết bị dự phòng, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại thông tin và tài sản.

VNPT đảm bảo hạ tầng viễn thông ứng phó với bão số 3

Cùng với đó, các đơn vị cũng chủ động nắm bắt, triển khai kịp thời các yêu cầu thông tin mạng công cộng, mạng chuyên dùng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành cho các cấp chính quyền; sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Cục BĐTƯ triển khai đảm bảo thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai cho các đoàn công tác của Chính phủ và các Bộ ngành; Sẵn sàng điều hành đảm bảo thông tin liên lạc mạng VSAT-IP thuộc mạng thông tin chuyên dùng PCTT; Sẵn sàng triển khai đường truyền VSAT cho các xe phát sóng lưu động khi có yêu cầu.

Đến sáng ngày 21/7, các đơn vị VNPT tại các tỉnh/thành chịu ảnh hưởng của bão số 3 đã bố trí vật tư dự phòng tại các đài viễn thông, trạm viễn thông. Tại mỗi đài viễn thông của VNPT đều có 1 đến 2 đội sẵn sàng ứng cứu thông tin và tăng cường 2 đội ứng cứu riêng cho Hải Phòng, Quảng Ninh. Cùng với đó, 10 đội ứng cứu vô tuyến cũng trong tư thế trực chiến, sẵn sàng phương án tăng cường nguồn lực hỗ trợ khắc phục tại các khu vực trọng điểm.

Thu thiết bị trạm phát sóng lưu động VinaPhone tại Cát Bà để đảm bảo an toàn

Các VNPT tỉnh/thành phố đã hoàn thành việc kiểm tra rà soát các cơ sở hạ tầng, phương tiện, công cụ ứng cứu thông tin, đã phân bổ vật tư, bổ sung nhiên liệu dự phòng cho các trạm viễn thông, vô tuyến. VNPT yêu cầu cácVNPT tỉnh/thành bám sát các cơ quan, chính quyền theo địa giới hành chính mới để sẵn sàng triển khai đáp ứng các yêu cầu TTLL phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ứng phó bão. VNPT cũng đã sẵn sàng phương án đấu chuyển để đảm bảo an toàn cho các trạm vùng trũng có nguy cơ ngập lụt. Phương án sẵn sàng cho Roaming dịch vụ di động giữa các nhà mạng cũng đã được xây dựng.

VNPT cũng đã bố trí nhân lực trực 24/24h và 100% nhân lực trực ứng cứu thông tin để đảm bảo thông tin các tuyến trục, sẵn sàng triển khai xe phát sóng lưu động, tăng cường đảm bảo thông tin phòng chống thiên tai cho các cấp chính quyền, xử lý kịp thời các sự cố mạng lưới phát sinh.