Megacom Quốc tế công bố chiến lược phát triển hệ sinh thái ‘kiềng ba chân’

Vừa qua, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Megacom Quốc tế tổ chức chương trình Gặp gỡ Báo chí chào Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Kiến tạo giá trị – Đồng hành bền vững”.

Sự kiện là dịp để doanh nghiệp tri ân sự đồng hành của các cơ quan báo chí, đồng thời chia sẻ định hướng phát triển trong bối cảnh ngành truyền thông – sáng tạo đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng số hóa và đa nền tảng.

Xây dựng hệ sinh thái truyền thông – sáng tạo bền vững

Tại chương trình, Megacom Quốc tế giới thiệu mô hình hệ sinh thái “kiềng ba chân” gồm: Truyền thông & Bảo trợ thương hiệu; Tổ chức sự kiện; Học viện đào tạo nghệ thuật và sáng tạo quốc tế.

Theo đại diện doanh nghiệp, mô hình này được xây dựng nhằm tạo sự phát triển đồng bộ giữa các lĩnh vực, hỗ trợ lẫn nhau, qua đó mở rộng chuỗi giá trị và nâng cao vai trò của Megacom từ đơn vị cung cấp dịch vụ sang đối tác chiến lược của doanh nghiệp.

Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Công ty Cổ phần Megacom Quốc tế – Tiến sĩ Vũ Phan Luật chia sẻ tại chương trình.

Hệ sinh thái “kiềng ba chân” được xem là nền tảng giúp Megacom Quốc tế thích ứng linh hoạt với xu hướng mới của thị trường, kết nối hiệu quả giữa báo chí chính thống và các nền tảng truyền thông số hiện đại, góp phần lan tỏa thông điệp chuẩn mực, tích cực và giàu giá trị nhân văn.

Hiện nay, Megacom Quốc tế đang là đơn vị đồng hành chiến lược của nhiều tổ chức, doanh nghiệp uy tín như Liên đoàn Xe đạp – Mô tô Thể thao Việt Nam (VCF), UniMedia, Hoàng Thành Media, Hội An toàn Giao thông Việt Nam, Trí Nam Group, Habeco… Qua đó, doanh nghiệp từng bước kiến tạo hệ sinh thái truyền thông – sự kiện – đào tạo toàn diện, giàu chiều sâu và mang tầm vóc khu vực.

Một điểm nhấn trong chiến lược phát triển của Megacom Quốc tế là vai trò của Tiến sĩ Vũ Phan Luật – Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Công ty – khi tham gia thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoàng Thành. Theo định hướng này, Megacom Quốc tế sẽ đồng hành cùng Hoàng Thành Media trong phát triển hình ảnh và đồng quản lý tài năng, quy tụ những gương mặt tiêu biểu của Hoa hậu Việt Nam 2024, gồm Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi cùng bốn Đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2024: Phạm Thuỳ Dương (Đại sứ Du lịch & Môi trường), Đinh Hoàng Linh Đan (Đại sứ Thể thao & Thời trang), Nguyễn Phương Nhi (Đại sứ Nhân ái) và Nguyễn Hoàng Mỹ Vân (Đại sứ Truyền thông & Nghệ thuật).

Thành lập Học viện đào tạo nghệ thuật và sáng tạo quốc tế

Tại sự kiện, Megacom Quốc tế cũng chính thức công bố thành lập Học viện đào tạo nghệ thuật và sáng tạo quốc tế, hợp tác cùng UniMedia, hướng tới tìm kiếm, đào tạo và nâng tầm các tài năng trẻ. Học viện tập trung đào tạo các lĩnh vực như âm nhạc, biểu diễn, người mẫu, diễn viên, MC…, đồng thời trang bị cho học viên các kỹ năng mềm cần thiết như phong thái cá nhân, tư duy phản biện, thuyết trình, làm chủ sân khấu và làm việc chuyên nghiệp với truyền thông.

Đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản này được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột quan trọng trong hệ sinh thái “kiềng ba chân”, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông và mở rộng sức ảnh hưởng của Megacom Quốc tế trong nước và quốc tế.

Megacom Quốc tế định vị thương hiệu, từng bước mở rộng sức ảnh hưởng trong nước và vươn tầm quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ Vũ Phan Luật khẳng định, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) luôn là một trong những giá trị cốt lõi được Megacom Quốc tế ưu tiên ngay từ những ngày đầu thành lập.

Gắn với định hướng chuyển đổi số, các hoạt động vì cộng đồng được triển khai thông qua ứng dụng công nghệ, tối ưu nguồn lực và mở rộng khả năng tiếp cận, nhằm tạo ra những giá trị thiết thực và bền vững cho xã hội.

Theo lãnh đạo Megacom Quốc tế, việc kết hợp CSR với chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn tăng cường năng lực cạnh tranh, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp hiện đại, nhân văn và thích ứng với xu thế phát triển dài hạn.

Thông qua chương trình Gặp gỡ Báo chí chào Xuân Bính Ngọ 2026, Megacom Quốc tế kỳ vọng tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác bền chặt với báo chí – truyền thông, coi đây là đối tác đồng hành quan trọng trong hành trình lan tỏa những giá trị tích cực, chuẩn mực và nhân văn.