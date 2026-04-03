Cổ phiếu của Sakura Internet tăng vọt sau khi Microsoft công bố hợp tác về trí tuệ nhân tạo tại Nhật Bản. Ảnh: Getty.

Cổ phiếu của Sakura Internet đã tăng hơn 20% trong phiên giao dịch hôm nay 3/4, sau khi Microsoft công bố kế hoạch đầu tư quy mô lớn vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo tại Nhật Bản, đánh dấu một trong những khoản đầu tư công nghệ lớn nhất của hãng tại quốc gia này.

Theo thông báo, Microsoft đang thảo luận với Sakura Internet và SoftBank Corp. để cùng phát triển cơ sở hạ tầng AI tại Nhật Bản. Khoản đầu tư dự kiến lên tới 10 tỷ USD trong giai đoạn 2026–2029, tập trung vào xây dựng trung tâm dữ liệu, tăng cường an ninh mạng và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ.

Một phần quan trọng của thỏa thuận là xây dựng các trung tâm dữ liệu trong nước Nhật, nơi sẽ đặt các bộ xử lý đồ họa phục vụ trí tuệ nhân tạo. Điều này cho phép dữ liệu được xử lý ngay trong lãnh thổ Nhật Bản, đồng thời hỗ trợ phát triển các hệ thống AI tiên tiến như mô hình ngôn ngữ lớn.

Thông báo được đưa ra trong chuyến thăm Nhật Bản của Brad Smith, Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch Microsoft, khi ông có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Microsoft cho biết khoản đầu tư được thúc đẩy bởi nhu cầu điện toán đám mây và AI đang tăng mạnh tại Nhật Bản.

Theo Báo cáo Phổ biến AI của Microsoft, khoảng 20% lực lượng lao động Nhật Bản đã sử dụng các công cụ AI tạo sinh, cao hơn mức trung bình toàn cầu khoảng 16%.

Ngoài Sakura Internet và SoftBank, Microsoft cũng sẽ hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn của Nhật Bản như NTT Data, NEC, Fujitsu và Hitachi để đào tạo 1 triệu kỹ sư và chuyên gia AI vào năm 2030.

Động thái này cho thấy Nhật Bản đang trở thành một trong những trung tâm phát triển AI quan trọng tại châu Á, trong bối cảnh các quốc gia đẩy mạnh xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo và đảm bảo chủ quyền dữ liệu.