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Người phụ nữ hơn 70 tuổi học quản trị số để vận hành trung tâm bảo trợ xã hội

Bình Lê

Bình Lê

09:54 | 21/07/2026
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Ở tuổi ngoài 70, bà Nguyễn Thị Nguyệt vẫn học cách sử dụng nền tảng quản trị số để vận hành Trung tâm Bảo trợ xã hội Hường Hà Nguyệt. Câu chuyện trở thành điểm nhấn tại buổi họp mặt truyền thông xin ý kiến, tham vấn về dự án Làng người già Bà Nguyệt Bao Dung.
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Tại chương trình, Trung tâm giới thiệu sa bàn quy hoạch, thiết kế và phương án vận hành Làng người già Bà Nguyệt Bao Dung, đồng thời chia sẻ về việc ứng dụng nền tảng Base.vn trong công tác quản lý, hoạt động của tình nguyện viên quốc tế và chương trình "Tiếp sức mưu sinh" dành cho 50 lao động lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 70 tuổi vẫn học để quản lý tốt hơn

Bà Nguyễn Thị Nguyệt vốn không xuất thân từ lĩnh vực quản trị hay công nghệ. Nhiều năm gắn bó với việc chăm sóc người cao tuổi neo đơn, trẻ em bị bỏ rơi và các hoàn cảnh yếu thế, bà quen với cách điều hành trực tiếp, xử lý từng tình huống cụ thể trong ngày.

Trước đây, việc điều hành chủ yếu được thực hiện theo phương thức thủ công, thông qua sổ tay, tin nhắn và điện thoại. Khi quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, số lượng người cần hỗ trợ tăng lên, việc quản lý theo cách truyền thống bộc lộ nhiều hạn chế như khó theo dõi tiến độ công việc, phân công chưa rõ ràng và dễ xảy ra tình trạng bỏ sót nhiệm vụ.

Người phụ nữ hơn 70 tuổi học quản trị số để vận hành trung tâm bảo trợ xã hội
Ra mắt mô hình Làng người già Bà Nguyệt Bao Dung.

Thay vì xem tuổi tác là rào cản, bà Nguyễn Thị Nguyệt lựa chọn học lại từ đầu để tiếp cận công nghệ. Thông qua nền tảng Base.vn, các hoạt động của Trung tâm từng bước được số hóa, từ giao việc, phân công nhân sự đến theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện.

Công việc được giao theo đầu mục, có người phụ trách, thời hạn, trạng thái và kết quả cụ thể. Bà Nguyệt không chỉ đồng ý áp dụng công nghệ mà còn trực tiếp học cách sử dụng, kiểm tra và nhắc việc.

Với bà, số hóa không phải để chạy theo hình thức hiện đại, mà để hạn chế bỏ sót công việc, tăng trách nhiệm và phục vụ người thụ hưởng tốt hơn. Câu chuyện một phụ nữ hơn 70 tuổi học công nghệ cho thấy chuyển đổi số cũng có ý nghĩa đặc biệt trong lĩnh vực thiện nguyện, nơi sự tận tâm cần đi cùng quản trị khoa học và minh bạch.

Số hóa để giảm việc hành chính, tăng thời gian chăm sóc

Theo định hướng của Trung tâm, hệ thống Base.vn được sử dụng để quản lý đầu việc, phối hợp nhân sự, lưu trữ thông tin, theo dõi tiến độ chương trình và chuẩn hóa một số quy trình nội bộ. Trong bảo trợ xã hội, mỗi người thụ hưởng có nhu cầu riêng về sức khỏe, dinh dưỡng, sinh hoạt và hỗ trợ tinh thần, nên việc quản lý rõ ràng giúp giảm áp lực cho đội ngũ.

Người phụ nữ hơn 70 tuổi học quản trị số để vận hành trung tâm bảo trợ xã hội
Làng người già Bà Nguyệt Bao Dung hướng tới mô hình chăm sóc người cao tuổi minh bạch, chuyên nghiệp.

Khi các đầu việc được số hóa, lãnh đạo Trung tâm có thể nắm việc nào đang thực hiện, ai chịu trách nhiệm, việc nào chậm tiến độ và vấn đề nào cần xử lý ngay. Trong quá trình triển khai Làng người già Bà Nguyệt Bao Dung, hệ thống còn có thể hỗ trợ theo dõi hồ sơ thiết kế, tiến độ thi công, tài liệu nhà thầu, lịch nghiệm thu và các nhiệm vụ vận hành.

Đại diện Trung tâm khẳng định, công nghệ không thay thế sự tận tâm trong chăm sóc con người. Tuy nhiên, nếu công việc hành chính được tổ chức khoa học hơn, đội ngũ sẽ có thêm thời gian dành cho người cao tuổi và những trường hợp cần hỗ trợ.

Bên cạnh đổi mới quản trị, Trung tâm tạo điều kiện để tình nguyện viên nước ngoài tham gia hoạt động xã hội. Trong thời gian lưu trú và làm việc tại đây, các bạn trẻ quốc tế được hướng dẫn trò chuyện cùng người cao tuổi, hỗ trợ dọn dẹp không gian sống, sắp xếp vật dụng, hỗ trợ bữa ăn, tổ chức trò chơi và đồng hành trong sinh hoạt hằng ngày.

Trung tâm xây dựng quy định và phân công phù hợp để hoạt động tình nguyện diễn ra an toàn, có mục tiêu và tôn trọng người thụ hưởng. Sự khác biệt ngôn ngữ không trở thành rào cản lớn; nhiều tình nguyện viên giao tiếp bằng nụ cười, hành động và sự kiên nhẫn, góp phần tạo cầu nối văn hóa và lan tỏa tinh thần nhân ái.

Tham vấn sa bàn Làng người già Bà Nguyệt Bao Dung

Tại họp mặt truyền thông, sa bàn tổng thể dự án Làng người già Bà Nguyệt Bao Dung được giới thiệu để đại biểu, chuyên gia, đơn vị tư vấn và nhà thầu cùng tham gia góp ý. Sa bàn thể hiện định hướng bố trí khu lưu trú, không gian sinh hoạt chung, khu chăm sóc sức khỏe, giao thông nội bộ, cây xanh và các công trình phụ trợ.

Ban Tổ chức cho biết phương án hiện tại chưa phải thiết kế cuối cùng. Việc đưa sa bàn ra xin ý kiến/tham vấn nhằm tiếp nhận góp ý đa chiều trước khi hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật.

Người phụ nữ hơn 70 tuổi học quản trị số để vận hành trung tâm bảo trợ xã hội

Đối với công trình dành cho người cao tuổi và người hạn chế vận động, nhiều vấn đề cần được tính toán kỹ như độ dốc lối đi, khả năng tiếp cận bằng xe lăn, khoảng cách giữa các khu chức năng, ánh sáng, thông gió, phòng cháy, chữa cháy và không gian chăm sóc y tế.

Các ý kiến tham vấn sẽ được tổng hợp, phân loại và chuyển đến bộ phận chuyên môn nghiên cứu điều chỉnh. Cách làm này thể hiện tinh thần không khép kín khi xây dựng một công trình sử dụng nguồn lực xã hội.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm trao quà “Tiếp sức mưu sinh” cho 50 lao động lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Đây là những người dù tuổi cao vẫn làm nhiều công việc để duy trì cuộc sống.

Việc hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn ghi nhận tinh thần lao động, sự tự chủ và mong muốn sống bằng sức mình của mỗi người. Theo đại diện Trung tâm, với những người còn khả năng lao động, sự hỗ trợ phù hợp có thể giúp họ duy trì công việc, giảm khó khăn và giữ được lòng tự trọng.

Từ việc học công nghệ ở tuổi ngoài 70, chuẩn hóa quy trình quản lý, mở cửa đón tình nguyện viên quốc tế đến đưa sa bàn ra xin ý kiến/tham vấn cộng đồng, bà Nguyễn Thị Nguyệt và Trung tâm Bảo trợ xã hội Hường Hà Nguyệt đang cho thấy một cách làm thiện nguyện mới: nhân ái nhưng không cảm tính, gần gũi nhưng vẫn khoa học, minh bạch và chuyên nghiệp.

Làng người già Bà Nguyệt Bao Dung vì thế không chỉ là câu chuyện xây dựng thêm những mái nhà. Đó còn là hành trình xây dựng một mô hình chăm sóc xã hội trong đó công nghệ, trách nhiệm cộng đồng và tình người cùng song hành.

Làng người già Bà Nguyệt Bao Dung Quản trị số Thái Nguyên

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,000 145,000
Hà Nội - PNJ 141,000 145,000
Đà Nẵng - PNJ 141,000 145,000
Miền Tây - PNJ 141,000 145,000
Tây Nguyên - PNJ 141,000 145,000
Đông Nam Bộ - PNJ 141,000 145,000
Cập nhật: 21/07/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,300 14,600
Miếng SJC Nghệ An 14,300 14,600
Miếng SJC Thái Bình 14,300 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
NL 99.99 12,880
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,830
Trang sức 99.9 13,790 ▲50K 14,490 ▲50K
Trang sức 99.99 13,800 ▲50K 14,500 ▲50K
Cập nhật: 21/07/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 143 14,602
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143 14,603
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,415 145
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,415 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,385 143
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 141,584
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 107,411
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 974
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 87,389
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 83,527
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 59,787
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Cập nhật: 21/07/2026 10:45
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CZK 0 1190 0
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Cập nhật: 21/07/2026 10:45

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