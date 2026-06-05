Tiếp nối hành trình kiến tạo hạnh phúc và hướng tới cộng đồng, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) xây dựng phòng học mới cho trẻ em tại xã Kdang, tỉnh Gia Lai.

Những lớp học mới giữa vùng gian khó

Công trình gồm 2 phòng học mới kiên cố với diện tích 137m2, được xây dựng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục với tổng kinh phí 1 tỷ đồng, thuộc dự án “Lớp học hạnh phúc – Dấu ấn ngày mai” do ABBank phối hợp cùng Quỹ BTTEVN triển khai.

Đại diện ABBank trao biển tài trợ 1 tỷ đồng cho Quỹ BTTEVN để tổ chức xây phòng học tại Trường Mầm non Hnol, Gia Lai

Nguồn kinh phí thực hiện có sự chung tay đóng góp của cán bộ nhân viên (CBNV) ABBank trên toàn hệ thống, với mong muốn góp phần mang đến điều kiện học tập khang trang, an toàn hơn cho trẻ em địa phương, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Trường Mầm non Hnol hiện có 272 học sinh, trong đó hơn 80% là trẻ em đồng bào dân tộc Bahnar. Nhà trường được chia thành 1 điểm trường chính và 5 điểm trường lẻ nằm rải rác tại các thôn làng, điểm xa nhất cách trung tâm khoảng 5km. Nhiều phòng học hiện nay đã xuống cấp, diện tích nhỏ, mái thấp và nóng, khiến việc học tập và vui chơi của các em học sinh càng thêm khó khăn.

Đại diện ABBank, ông Đỗ Lam Điền – Thành viên Ban Điều hành chia sẻ khi đến với Trường mầm non Hnol: “Mỗi lớp học được xây dựng không chỉ là một công trình, mà còn là sự chăm sóc và gửi gắm niềm tin vào thế hệ tương lai. Hi vọng các phòng học này sẽ trở thành “ngôi nhà chung” đầy yêu thương bên thầy cô, bạn bè, góp phần tạo nền tảng để các em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.”

Tham dự Lễ khởi công, đại diện Quỹ BTTEVN, chính quyền địa phương và nhà trường đều bày tỏ sự trân trọng trước sự đồng hành của ABBank, đồng thời khẳng định công trình sẽ mang đến nhiều cơ hội phát triển tốt đẹp hơn cho các em học sinh trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, bà Nguyễn Thị Hiền - Phó giám đốc Quỹ BTTEVN cho biết ABBank là một trong những đơn vị luôn tích cực đồng hành cùng Quỹ BTTEVN trong các hoạt động hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục: “Sự đồng hành của ABBank đã góp phần tạo điều kiện học tập tốt hơn cho trẻ em vùng khó khăn. Với công trình tại Trường Mầm non Hnol, chúng tôi mong muốn các em học sinh tại các điểm trường lẻ sẽ có cơ hội học tập tập trung, thuận lợi hơn, từ đó có thêm động lực để phát triển toàn diện hơn trong tương lai.”

Từ những “dấu chân” cộng đồng đến hành trình kiến tạo hạnh phúc

Trong nhiều năm qua, ABBank kiên trì hoạt động vì cộng đồng với trọng tâm ở ba lĩnh vực: Giáo dục, Y tế và Môi trường. Từ hỗ trợ xây trường, trao học bổng, đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cho tới các hoạt động an sinh tại nhiều địa phương, ABBank xem trách nhiệm cộng đồng là một phần trong định hướng phát triển bền vững của Ngân hàng.

Tại buổi lễ khởi công, ABBank và Quỹ BTTEVN cũng trao tặng tiền mặt cho 25 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường mầm non Hnol và 115 ba lô cho các em học sinh tham dự.

Bên cạnh các chương trình hỗ trợ cộng đồng quy mô lớn, ABBank còn lan tỏa tinh thần sẻ chia thông qua các hoạt động gần gũi, thường xuyên như “Ngày cuối tuần hạnh phúc” – chuỗi thiện nguyện được triển khai định kỳ trong thời gian tới với sự tham gia của CBNV trên toàn hệ thống. Dự kiến 45 hành trình thiện nguyện vì trẻ em sẽ được CBNV ABBank tổ chức, gồm những hoạt động thiết thực và đa dạng như dạy học, vui chơi, tặng quà…

Đây cũng là cách ABBank bền bỉ hiện thực hóa định hướng “Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc”. Công trình phòng học được xây dựng tại Gia Lai là một “dấu ấn hạnh phúc” mới trong hình 33 năm phát triển của ABBank - nơi giá trị của doanh nghiệp không chỉ đến từ hoạt động kinh doanh mà còn được tạo nên từ những đóng góp bền bỉ vì cộng đồng.

Phát triển bền vững là một trong những định hướng xuyên suốt của ABBank. Với Ngân hàng, những công trình như phòng học tại Trường Mầm non Hnol không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ cộng đồng mà còn là một phần trong nỗ lực tạo ra những giá trị tích cực và lâu dài cho xã hội. Cùng với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế và môi trường, ABBank đang đẩy mạnh triển khai các sáng kiến ESG, từ tài chính xanh đến quản lý rủi ro môi trường - xã hội theo các chuẩn mực quốc tế. Đây cũng là nền tảng giúp ABBank từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững và tạo dựng giá trị lâu dài cho khách hàng, cộng đồng và nền kinh tế.