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Ra mắt sách "Tài sản số - Cơ hội, Thách thức và Tương lai rộng mở', giải mã xu hướng kinh tế số

Phước Hà

Phước Hà

09:41 | 21/07/2026
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Cuốn sách “Tài sản số - Cơ hội, Thách thức và Tương lai rộng mở” vừa ra mắt tại Hà Nội, cung cấp góc nhìn toàn diện về blockchain, tài sản số và kinh tế số, đồng thời phân tích cơ hội phát triển, rủi ro đầu tư và xu hướng hoàn thiện khung pháp lý tại Việt Nam.
Đề xuất đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào diện báo cáo phòng, chống rửa tiền Từ 1/9, giao dịch tài sản mã hóa sai quy định có thể bị phạt tới 200 triệu đồng Bất động sản mở đường cho hệ sinh thái RWA, thúc đẩy kinh tế số Việt Nam

Cuốn sách “Tài sản số - Cơ hội, Thách thức và Tương lai rộng mở” mang đến cái nhìn toàn diện về nền kinh tế số. Tác phẩm phân tích sâu sắc các xu hướng như blockchain, token hóa, những cơ hội đầu tư, đồng thời chỉ ra rủi ro pháp lý và bảo mật đang định hình tương lai tài chính.

Nhà xuất bản Khoa học, Công nghệ và Truyền thông vừa phối hợp cùng nhà phát hành sách FAHASA và các tác giả Phạm Xuân Thỏa, Lê Ngọc Anh và Lê Anh Dũng tổ chức buổi ra mắt cuốn sách “Tài sản số - Cơ hội, Thách thức và Tương lai rộng mở”.

Ra mắt sách “Tài sản số - Cơ hội, Thách thức và Tương lai rộng mở”, giải mã xu hướng kinh tế số
Cuốn sách “Tài sản số - Cơ hội, Thách thức và Tương lai rộng mở”.

Trong khuôn khổ buổi ra mắt sách, ban tổ chức đã chia sẻ về xu hướng phát triển của tài sản số trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế số tại Việt Nam; đồng thời diễn ra tọa đàm về cơ hội, thách thức và khung pháp lý đối với tài sản số cùng: Chuyên gia tiền mã hóa - Founder Kabi Home Lê Ngọc Anh, Trader chuyên nghiệp Lê Bá Cường, CEO Công ty Cổ phần Kinh tế Xanh GDPX - chuyên gia chuyển đổi số Phạm Xuân Thỏa, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý SME (Cục Pháp luật Dân sự - Kinh tế Bộ Tư pháp) TS. Trần Minh Sơn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, tài sản số ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế số. Tuy nhiên, đây vẫn là lĩnh vực còn tương đối mới, dễ bị hiểu nhầm với tiền mã hóa, trong khi phạm vi của tài sản số rộng lớn hơn rất nhiều, bao gồm dữ liệu số, tài sản số hóa, blockchain và nhiều mô hình kinh tế mới đang hình thành.

Việc Nhà xuất bản Khoa học, Công nghệ và Truyền thông phát hành cuốn sách “Tài sản số - Cơ hội, Thách thức và Tương lai rộng mở” là nhằm góp phần phổ cập tri thức, cung cấp góc nhìn khoa học, khách quan và thực tiễn về tài sản số cho đông đảo bạn đọc quan tâm đến công nghệ, blockchain, tài sản số và kinh tế số. Sự kiện đồng thời là cơ hội để cùng nhau trao đổi về những xu hướng đang định hình nền kinh tế số của Việt Nam trong những năm tới.

Ra mắt sách “Tài sản số - Cơ hội, Thách thức và Tương lai rộng mở”, giải mã xu hướng kinh tế số
Tọa đàm về cơ hội, thách thức và khung pháp lý đối với tài sản số.

Cuốn sách đưa ra cách tiếp cận khách quan, liên ngành; từ thực tiễn, phân tích cả cơ hội lẫn rủi ro, từ công nghệ, pháp lý đến quản trị và ứng dụng giúp tăng trưởng đột phá tài chính cá nhân cũng như phát triển doanh nghiệp trong kỷ nguyên kinh tế số. Nội dung cuốn sách tập trung phân tích, làm rõ bản chất tài sản số. Trong đó, cung cấp định nghĩa rõ ràng về tiền mã hóa, dữ liệu số và tài sản ảo, giúp người đọc nắm bắt nền tảng của kỷ nguyên công nghệ.

Bên cạnh đó, cuốn sách đề cập đến cơ hội bứt phá, mở ra các kênh huy động vốn mới, tạo cơ hội đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và thay đổi cục diện nền kinh tế. Cuốn sách đặc biệt nhấn mạnh đến thách thức đặt ra; đánh giá các rủi ro liên quan đến biến động thị trường, thiếu hụt hành lang pháp lý hoàn chỉnh và các mối đe dọa về an ninh mạng. Ngoài ra, cuốn sách cũng nêu bật khía cạnh tương lai mở rộng, định hướng xây dựng hệ sinh thái tài chính số an toàn, quản lý việc token hóa và kết nối tài sản thực với nền tảng công nghệ toàn cầu.

Tại buổi tọa đàm các chuyên gia tập trung làm rõ khái niệm tài sản số, xu hướng phát triển của nền kinh tế số và quá trình xây dựng khung pháp lý tại Việt Nam.

Ra mắt sách “Tài sản số - Cơ hội, Thách thức và Tương lai rộng mở”, giải mã xu hướng kinh tế số
Các đại biểu tham dự toạ đàm.

Các diễn giả thống nhất rằng tài sản số không còn là xu hướng của tương lai mà đang trở thành một phần của nền kinh tế hiện tại. Việt Nam cần chuẩn bị cả về thể chế, công nghệ lẫn nguồn nhân lực để đón đầu sự thay đổi này. Các diễn giả cũng chia sẻ, làm rõ khái niệm về tiền pháp định, tiền điện tử (E-money), tiền mã hóa (Cryptocurrency), tiền ảo (Virtual Currency), tiền số (Digital Money). Bitcoin, Ethereum và các đồng coin trên blockchain được xác định là tiền mã hóa, là tài sản số, có giá trị sử dụng, có thể quy ra tiền hoặc tương đương tiền nhưng không phải phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.

Theo các chuyên gia, trong kỷ nguyên AI, dữ liệu chất lượng sẽ trở thành nguồn tài nguyên chiến lược của doanh nghiệp và quốc gia. Các chuyên gia đồng thời đưa ra nhận định, đầu tư tài sản số cần kiến thức, không phải may mắn. Theo các chuyên gia, khoảng 90% nhà đầu tư mới thường thua lỗ trong giai đoạn đầu, điều quan trọng là học cách quản trị rủi ro, chấp nhận những khoản lỗ nhỏ để tích lũy kinh nghiệm. Và thành công trong đầu tư phụ thuộc vào kiến thức, kỷ luật và phương pháp hơn là kỳ vọng làm giàu nhanh.

Để chuẩn bị cho tương lai, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư trang bị kiến thức về tài sản số và blockchain; hiểu rõ quy định pháp luật trước khi đầu tư; thận trọng với các cam kết lợi nhuận chắc chắn; chỉ đầu tư khi hiểu rõ rủi ro và cơ chế bảo vệ quyền lợi của mình. Đối với doanh nghiệp, cần đầu tư vào dữ liệu, công nghệ và năng lực chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế số.

Tài sản số - Cơ hội Tài sản số - Cơ hội, Thách thức và Tương lai rộng mở Nhà xuất bản Khoa học Nhà xuất bản Khoa học, Công nghệ và Truyền thông

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,000 145,000
Hà Nội - PNJ 141,000 145,000
Đà Nẵng - PNJ 141,000 145,000
Miền Tây - PNJ 141,000 145,000
Tây Nguyên - PNJ 141,000 145,000
Đông Nam Bộ - PNJ 141,000 145,000
Cập nhật: 21/07/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,300 14,600
Miếng SJC Nghệ An 14,300 14,600
Miếng SJC Thái Bình 14,300 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
NL 99.99 12,880
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,830
Trang sức 99.9 13,790 ▲50K 14,490 ▲50K
Trang sức 99.99 13,800 ▲50K 14,500 ▲50K
Cập nhật: 21/07/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 143 14,602
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143 14,603
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,415 145
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,415 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,385 143
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 141,584
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 107,411
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 974
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 87,389
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 83,527
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 59,787
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Cập nhật: 21/07/2026 10:45
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Cập nhật: 21/07/2026 10:45

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