Đắk Lắk lần đầu tổ chức Lễ hội Sầu riêng quy mô cấp tỉnh, kỳ vọng đón 300.000 lượt khách

Theo Ban Tổ chức, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9/2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa và các xã trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh. Chuỗi sự kiện dự kiến thu hút khoảng 300.000 lượt du khách với 17 hoạt động trải dài từ văn hóa, du lịch, thương mại đến kết nối đầu tư.

Phát biểu tại họp báo, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội, cho biết sự kiện được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, nhà đầu tư, người sản xuất và người tiêu dùng, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển nông nghiệp, thương mại và du lịch của địa phương.

Khẳng định vị thế vùng sầu riêng trọng điểm

Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban Tổ chức lễ hội, Đắk Lắk hiện là một trong những địa phương có diện tích và sản lượng sầu riêng lớn nhất cả nước.Toàn tỉnh hiện có khoảng 44.900 ha sầu riêng, chiếm 21,7% tổng diện tích sầu riêng cả nước; trong đó có 269 vùng trồng với khoảng 7.400 ha và 40 cơ sở đóng gói đã được cấp mã số.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến - Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.

Riêng đối với cơ sở đóng gói sầu riêng đông lạnh, Đắk Lắk có hơn 16 đơn vị được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt mã số xuất khẩu. Sầu riêng quả tươi của tỉnh đã được xuất khẩu sang nhiều thị trường như Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ; kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 1,1 tỷ USD.

Theo Ban Tổ chức, việc tổ chức lễ hội quy mô cấp tỉnh nhằm xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư vào chế biến sâu, logistics, bảo quản và phát triển vùng nguyên liệu bền vững.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc diễn ra tối 15/8 tại Quảng trường 10/3 (phường Buôn Ma Thuột), dự kiến được truyền hình trực tiếp trên VTV8.

Bên cạnh đó, lễ hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn như diễu hành khoảng 500 xe bán tải quảng bá sầu riêng; khu trưng bày khoảng 400 gian hàng giới thiệu sầu riêng và sản phẩm OCOP; diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ sầu riêng; lễ hội ẩm thực với mục tiêu xác lập kỷ lục 102 món ăn chế biến từ sầu riêng cùng đêm đại nhạc hội "Đắk Lắk vươn tầm, khởi sắc".

Du khách còn có cơ hội trải nghiệm tham quan vườn sầu riêng, check-in tại tháp sầu riêng, xem chương trình thực cảnh "Ký ức nhà dài", tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa và trải nghiệm du lịch nông nghiệp.

Quang cảnh họp báo.

Đáng chú ý, chương trình "Mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online" sẽ huy động các nhà sáng tạo nội dung trong và ngoài nước tham gia quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, góp phần đưa sầu riêng Đắk Lắk tiếp cận người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Kết nối nông nghiệp với du lịch và đầu tư

Không chỉ là sự kiện quảng bá nông sản, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 còn hướng đến xây dựng hệ sinh thái phát triển bền vững cho ngành hàng sầu riêng thông qua kết nối giữa vùng nguyên liệu, chế biến, thương mại, logistics và du lịch.

Ra mắt 3 đại sứ truyền thông Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.

Theo Ban Tổ chức, chuỗi hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo động lực thu hút đầu tư vào ngành chế biến sâu, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời đưa du lịch nông nghiệp trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Với quy mô cấp tỉnh, nội dung đa dạng và nhiều hoạt động trải nghiệm, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện thường niên, góp phần nâng tầm thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa và con người Đắk Lắk đến du khách trong và ngoài nước.