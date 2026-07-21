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Đắk Lắk lần đầu tổ chức Lễ hội Sầu riêng quy mô cấp tỉnh, kỳ vọng đón 300.000 lượt khách

Lê Giang

Lê Giang

09:28 | 21/07/2026
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Chiều 20/7 tại Hà Nội, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo công bố Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề "Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa". Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, hướng tới quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển du lịch nông nghiệp.
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Theo Ban Tổ chức, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9/2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa và các xã trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh. Chuỗi sự kiện dự kiến thu hút khoảng 300.000 lượt du khách với 17 hoạt động trải dài từ văn hóa, du lịch, thương mại đến kết nối đầu tư.

Phát biểu tại họp báo, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội, cho biết sự kiện được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, nhà đầu tư, người sản xuất và người tiêu dùng, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển nông nghiệp, thương mại và du lịch của địa phương.

Khẳng định vị thế vùng sầu riêng trọng điểm

Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban Tổ chức lễ hội, Đắk Lắk hiện là một trong những địa phương có diện tích và sản lượng sầu riêng lớn nhất cả nước.Toàn tỉnh hiện có khoảng 44.900 ha sầu riêng, chiếm 21,7% tổng diện tích sầu riêng cả nước; trong đó có 269 vùng trồng với khoảng 7.400 ha và 40 cơ sở đóng gói đã được cấp mã số.

Đắk Lắk lần đầu tổ chức Lễ hội Sầu riêng quy mô cấp tỉnh, kỳ vọng đón 300.000 lượt khách
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến - Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.

Riêng đối với cơ sở đóng gói sầu riêng đông lạnh, Đắk Lắk có hơn 16 đơn vị được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt mã số xuất khẩu. Sầu riêng quả tươi của tỉnh đã được xuất khẩu sang nhiều thị trường như Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ; kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 1,1 tỷ USD.

Theo Ban Tổ chức, việc tổ chức lễ hội quy mô cấp tỉnh nhằm xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư vào chế biến sâu, logistics, bảo quản và phát triển vùng nguyên liệu bền vững.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc diễn ra tối 15/8 tại Quảng trường 10/3 (phường Buôn Ma Thuột), dự kiến được truyền hình trực tiếp trên VTV8.

Bên cạnh đó, lễ hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn như diễu hành khoảng 500 xe bán tải quảng bá sầu riêng; khu trưng bày khoảng 400 gian hàng giới thiệu sầu riêng và sản phẩm OCOP; diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ sầu riêng; lễ hội ẩm thực với mục tiêu xác lập kỷ lục 102 món ăn chế biến từ sầu riêng cùng đêm đại nhạc hội "Đắk Lắk vươn tầm, khởi sắc".

Du khách còn có cơ hội trải nghiệm tham quan vườn sầu riêng, check-in tại tháp sầu riêng, xem chương trình thực cảnh "Ký ức nhà dài", tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa và trải nghiệm du lịch nông nghiệp.

Đắk Lắk lần đầu tổ chức Lễ hội Sầu riêng quy mô cấp tỉnh, kỳ vọng đón 300.000 lượt khách
Quang cảnh họp báo.

Đáng chú ý, chương trình "Mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online" sẽ huy động các nhà sáng tạo nội dung trong và ngoài nước tham gia quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, góp phần đưa sầu riêng Đắk Lắk tiếp cận người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Kết nối nông nghiệp với du lịch và đầu tư

Không chỉ là sự kiện quảng bá nông sản, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 còn hướng đến xây dựng hệ sinh thái phát triển bền vững cho ngành hàng sầu riêng thông qua kết nối giữa vùng nguyên liệu, chế biến, thương mại, logistics và du lịch.

Đắk Lắk lần đầu tổ chức Lễ hội Sầu riêng quy mô cấp tỉnh, kỳ vọng đón 300.000 lượt khách
Ra mắt 3 đại sứ truyền thông Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.

Theo Ban Tổ chức, chuỗi hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo động lực thu hút đầu tư vào ngành chế biến sâu, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời đưa du lịch nông nghiệp trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Với quy mô cấp tỉnh, nội dung đa dạng và nhiều hoạt động trải nghiệm, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện thường niên, góp phần nâng tầm thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa và con người Đắk Lắk đến du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 sầu riêng cà phê Đắk Lắk

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Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,000 145,000
Hà Nội - PNJ 141,000 145,000
Đà Nẵng - PNJ 141,000 145,000
Miền Tây - PNJ 141,000 145,000
Tây Nguyên - PNJ 141,000 145,000
Đông Nam Bộ - PNJ 141,000 145,000
Cập nhật: 21/07/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,300 14,600
Miếng SJC Nghệ An 14,300 14,600
Miếng SJC Thái Bình 14,300 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
NL 99.99 12,880
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,830
Trang sức 99.9 13,790 ▲50K 14,490 ▲50K
Trang sức 99.99 13,800 ▲50K 14,500 ▲50K
Cập nhật: 21/07/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 143 14,602
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143 14,603
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,415 145
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,415 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,385 143
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 141,584
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 107,411
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 974
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 87,389
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 83,527
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 59,787
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Cập nhật: 21/07/2026 10:45
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Nhận định chứng khoán 21/7: VN-Index dò tìm điểm cân bằng dưới mốc 1.750 điểm

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