Tham dự hội nghị có các báo cáo viên Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu công tác tuyên giáo, dân vận; lãnh đạo các cơ quan Đảng, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Phạm Đức Hùng tuyên truyền tại hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Đức Hùng, Phó Chính ủy Học viện Hải quân đã thông tin những nội dung thời sự liên quan đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước trong giải quyết các vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Báo cáo viên cũng nhấn mạnh nội dung tự chủ chiến lược về quốc phòng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; quá trình xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, các đại biểu được cập nhật những kết quả nổi bật của Quân chủng Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đồng thời tìm hiểu về những thành tựu của Học viện Hải quân trong công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Qua đó khẳng định vai trò của Học viện Hải quân là trung tâm đào tạo sĩ quan hải quân, lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Điểm nhấn của hội nghị là việc ứng dụng hiệu quả công nghệ số trong công tác tuyên truyền. Các nội dung được minh họa bằng video clip, hình ảnh trực quan và tư liệu sinh động về hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Hải quân nhân dân Việt Nam cũng như cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió.

Những hình ảnh chân thực đã tạo nhiều cảm xúc cho người tham dự, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp tình yêu biển, đảo quê hương và nâng cao ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Quang cảnh hội nghị.

Theo ông Hồ Văn Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk, đây là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp giữa Học viện Hải quân và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về tuyên truyền biển, đảo Việt Nam và thu hút nguồn nhân lực.

Ông cho biết, hội nghị đã kịp thời cung cấp những thông tin mới nhất về kết quả xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, tạo cơ sở để đội ngũ báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thời gian tới.

Thông qua chương trình, tình yêu biển, đảo quê hương tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.