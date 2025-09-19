Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' lan tỏa tình yêu Tổ quốc trong học sinh Hà Nội

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Văn Tuân, Chính ủy Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển cho biết: Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang màu sắc cảnh sát biển Việt Nam, nhằm tuyên truyền sâu rộng cho các em học sinh về biển, đảo; về các văn bản của Nhà nước liên quan đến chủ quyền biển, đảo quê hương; về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam.

Các đại biểu tham dự lễ phát động cuộc thi.

Cuộc thi cũng được lồng ghép tuyên truyền về ma tuý, tác hại của ma tuý, bạo lực học đường và cách phòng tránh; truyền thống lịch sử, vị trí địa lý, văn hoá của quê hương. Qua đó nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết quân dân, củng cố lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương; đề cao trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh, an toàn biển, đảo của Tổ quốc. Từ đó góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển.

Đây là nghĩa vụ, trách nhiệm cao cả và là vinh dự của mọi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, trong đó có các em học sinh.

Đại tá Nguyễn Văn Tuân, Chính ủy Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển phát biểu khai mạc cuộc thi.

Nội dung Cuộc thi xoay quanh quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; Kiến thức tổng hợp về biển, đảo Việt Nam, về đại dương và biến đổi khí hậu; Pháp luật Việt Nam và quốc tế liên quan đến biển, đảo; Bạo lực học đường và cách phòng chống; Phòng chống ma túy và tác hại của ma túy; Lịch sử, truyền thống văn hóa xã hội địa phương; Hiểu biết về các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Các thí sinh tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm, xử lý tình huống và thi hiểu biết về biển, đảo Việt Nam. Nội dung xoay quanh Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, vị trí và vai trò của biển, đảo trong phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh.

Đại tá Đặng Hồng Quân, Trưởng phòng Dân vận, Cục Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam trao giải Nhất cho em Bùi Bảo Ngọc, học sinh lớp 7A1 Trường THCS Bình Binh.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất cho Bùi Bảo Ngọc, học sinh lớp 7A1 Trường THCS Bình Binh; 2 giải Nhì cho Nguyễn Thu Hiền, học sinh lớp 7A1 Trường THCS Bình Minh và Nguyễn Thái Học, học sinh lớp 8A1 Trường THCS Bích Hòa; 2 giải Ba cho Nguyễn Thị Mai Chi, học sinh lớp 8A1 Trường THCS Bình Minh và Vũ Phương Anh, học sinh lớp 8A1 Trường THCS Bình Minh.

Ngoài ra Ban Tổ chức còn trao 5 giải khuyến khích cho các em có thành tích cao lọt vào Top 10 của cuộc thi.

Đại tá Đặng Hồng Quân, Trưởng phòng Dân vận, Cục Chính trị Cảnh sát biển và Đại tá Nguyễn Văn Tuân, Chính ủy Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển cùng lãnh đạo xã Bình Minh tặng quà cho Ban giám hiệu 5 Trường THCS trên địa bàn xã Bình Minh.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại Hà Nội không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, mà còn góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo, nâng cao nhận thức pháp luật và khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển cũng đã trao nhiều phần quà tặng cho các em học sinh trên địa bàn vượt khó học giỏi và có thành tích xuất sắc trong học tập; trao tặng nhiều phần quà cho 5 trường tham gia cuộc thi.