Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' lan tỏa tình yêu Tổ quốc trong học sinh Hà Nội

Bình Lê

Bình Lê

09:04 | 19/09/2025
Ngày 18/9, tại Trường THCS Bình Minh, TP Hà Nội, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển phối hợp tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” với sự tham gia của 100 học sinh đến từ 5 trường THCS trên địa bàn.
Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Văn Tuân, Chính ủy Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển cho biết: Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang màu sắc cảnh sát biển Việt Nam, nhằm tuyên truyền sâu rộng cho các em học sinh về biển, đảo; về các văn bản của Nhà nước liên quan đến chủ quyền biển, đảo quê hương; về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam.

Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’lan tỏa tình yêu Tổ quốc trong học sinh Hà Nội
Các đại biểu tham dự lễ phát động cuộc thi.

Cuộc thi cũng được lồng ghép tuyên truyền về ma tuý, tác hại của ma tuý, bạo lực học đường và cách phòng tránh; truyền thống lịch sử, vị trí địa lý, văn hoá của quê hương. Qua đó nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết quân dân, củng cố lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương; đề cao trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh, an toàn biển, đảo của Tổ quốc. Từ đó góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển.

Đây là nghĩa vụ, trách nhiệm cao cả và là vinh dự của mọi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, trong đó có các em học sinh.

Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’lan tỏa tình yêu Tổ quốc trong học sinh Hà Nội
Đại tá Nguyễn Văn Tuân, Chính ủy Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển phát biểu khai mạc cuộc thi.

Nội dung Cuộc thi xoay quanh quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; Kiến thức tổng hợp về biển, đảo Việt Nam, về đại dương và biến đổi khí hậu; Pháp luật Việt Nam và quốc tế liên quan đến biển, đảo; Bạo lực học đường và cách phòng chống; Phòng chống ma túy và tác hại của ma túy; Lịch sử, truyền thống văn hóa xã hội địa phương; Hiểu biết về các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Các thí sinh tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm, xử lý tình huống và thi hiểu biết về biển, đảo Việt Nam. Nội dung xoay quanh Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, vị trí và vai trò của biển, đảo trong phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh.

Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’lan tỏa tình yêu Tổ quốc trong học sinh Hà Nội
Đại tá Đặng Hồng Quân, Trưởng phòng Dân vận, Cục Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam trao giải Nhất cho em Bùi Bảo Ngọc, học sinh lớp 7A1 Trường THCS Bình Binh.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất cho Bùi Bảo Ngọc, học sinh lớp 7A1 Trường THCS Bình Binh; 2 giải Nhì cho Nguyễn Thu Hiền, học sinh lớp 7A1 Trường THCS Bình Minh và Nguyễn Thái Học, học sinh lớp 8A1 Trường THCS Bích Hòa; 2 giải Ba cho Nguyễn Thị Mai Chi, học sinh lớp 8A1 Trường THCS Bình Minh và Vũ Phương Anh, học sinh lớp 8A1 Trường THCS Bình Minh.

Ngoài ra Ban Tổ chức còn trao 5 giải khuyến khích cho các em có thành tích cao lọt vào Top 10 của cuộc thi.

Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’lan tỏa tình yêu Tổ quốc trong học sinh Hà Nội
Đại tá Đặng Hồng Quân, Trưởng phòng Dân vận, Cục Chính trị Cảnh sát biển và Đại tá Nguyễn Văn Tuân, Chính ủy Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển cùng lãnh đạo xã Bình Minh tặng quà cho Ban giám hiệu 5 Trường THCS trên địa bàn xã Bình Minh.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại Hà Nội không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, mà còn góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo, nâng cao nhận thức pháp luật và khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển cũng đã trao nhiều phần quà tặng cho các em học sinh trên địa bàn vượt khó học giỏi và có thành tích xuất sắc trong học tập; trao tặng nhiều phần quà cho 5 trường tham gia cuộc thi.

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển có chức năng, nhiệm vụ đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ có trình độ sơ cấp các chuyên ngành trên Tàu Cảnh sát biển và bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển; tổ chức nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, liên kết phối hợp với các trường Đại học, học viện trong và ngoài quân đội đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trường Đại học Hòa Bình đưa trí tuệ nhân tạo vào hành trang cho tân sinh viên

Trường Đại học Hòa Bình đưa trí tuệ nhân tạo vào hành trang cho tân sinh viên

Giáo dục số
Hơn 1.500 tân sinh viên Trường Đại học Hòa Bình đã có trải nghiệm đặc biệt khi tiếp cận kiến thức về trí tuệ nhân trong tuần vừa qua.
Samsung đào tạo gần 20.000 học viên qua dự án Innovation Campus tại Việt Nam

Samsung đào tạo gần 20.000 học viên qua dự án Innovation Campus tại Việt Nam

Giáo dục số
Ngày 11/9, Samsung Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết dự án Phát triển Nhân tài Công nghệ – Samsung Innovation Campus năm học 2024 – 2025 (SIC 2024 -2025) nhằm tổng kết và đánh giá hiệu quả thực hiện của dự án.
Coursera giảm 60% học phí cho người Việt, chỉ từ 20 USD mỗi tháng

Coursera giảm 60% học phí cho người Việt, chỉ từ 20 USD mỗi tháng

Phần mềm - Ứng dụng
Nền tảng học trực tuyến hàng đầu thế giới Coursera áp dụng chính sách giá theo khu vực, giúp 1,8 triệu người học Việt Nam tiếp cận giáo dục chất lượng quốc tế với chi phí phù hợp.
Đại học Fulbright Việt Nam nâng tầm trải nghiệm cho sinh viên

Đại học Fulbright Việt Nam nâng tầm trải nghiệm cho sinh viên

Chuyển đổi số
Chỉ trong 3 tuần, Agentforce đã được tích hợp vào cổng dịch vụ One Stop dành cho sinh viên của nhà trường, mang đến một trợ lý ảo có khả năng giao tiếp tự nhiên, giải đáp thắc mắc nhanh chóng và hiệu quả, từ đó đáp ứng nhu cầu của lượng sinh viên ngày càng tăng. Các phản hồi từ công cụ AI này được xây dựng dựa trên nền tảng dữ liệu sinh viên đáng tin cậy và được hợp nhất thông qua Data Cloud, hệ thống lưu trữ dữ liệu quy mô lớn thuộc nền tảng Salesforce.
Trường Đại học Điện lực khai giảng năm học mới, khẳng định uy tín đào tạo với 7 chương trình được kiểm định

Trường Đại học Điện lực khai giảng năm học mới, khẳng định uy tín đào tạo với 7 chương trình được kiểm định

Giáo dục số
Trong lễ khai giảng năm học mới, Trường Đại học Điện lực (EPU) vinh dự nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 7 chương trình đào tạo, khẳng định uy tín, cam kết chất lượng và mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.
