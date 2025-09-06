Chuyển động số
Bí thư Thành ủy Hà Nội dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Phan Huy Chú

Bình Lê

Bình Lê

11:09 | 06/09/2025
Hòa chung không khí Ngày hội khai giảng năm học mới 2025-2026 của cả nước, ngày 5/9, tại Trường THPT Phan Huy Chú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Bùi Thị Minh Hoài đã tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống Ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026.
Tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bùi Huyền Mai, đại diện lãnh đạo TP Hà Nội cùng hơn 1.200 cán bộ, giáo viên, học sinh của trường THPT Phan Huy Chú.

Năm học 2024-2025, Hà Nội có 2.913 trường mầm non, phổ thông với gần 2,3 triệu học sinh và hơn 140.000 giáo viên, tiếp tục giữ vị trí là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Trong đó, khối công lập chiếm 2.310 trường với hơn 1,9 triệu học sinh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô bước vào năm học mới. Ảnh: Phạm Linh

Bước sang năm học 2025-2026, ngành Giáo dục Thủ đô đặt mục tiêu thực hiện hiệu quả Nghị quyết 15-NQ/TW và các chỉ đạo của Chính phủ, với phương châm “Kỷ cương – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển”. Hà Nội cũng triển khai chính sách miễn học phí cho bậc mầm non và phổ thông, đồng thời hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học với tổng kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục Thủ đô và Trường THPT Phan Huy Chú bước vào năm học mới 2025-2026.

Trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa được thành lập năm 1997, là trường bán công bậc THPT đầu tiên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, được thành phố đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ban đầu và thực hiện cơ chế nhân dân đóng góp hỗ trợ các hoạt động giáo dục theo quan điểm xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước.Nhiều năm qua, trường đã khẳng định vị thế trong Top đầu về chất lượng giáo dục Thủ đô.

Năm học 2024-2025, trường đạt 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, 95% đỗ NV1 đại học, 93% học sinh có chứng chỉ IELTS, trong đó hơn 35% đạt từ 7.0 trở lên.

Đặc biệt, học sinh nhà trường giành 3 Huy chương Vàng quốc tế về nghiên cứu khoa học, nhiều giải quốc gia, và được xếp hạng 31 trong danh sách “Trường học hạnh phúc” toàn quốc. Trường cũng được công nhận kiểm định giáo dục cấp độ 3 và Chuẩn quốc gia mức độ 2.

Ở tuổi 95, Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai ra mắt hồi ký "Chiến trường và quê hương".
Hải quan Việt Nam - chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển ấn tượng

Hải quan Việt Nam - chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển ấn tượng

Hải quan Việt Nam tiền thân là “Sở thuế quan và thuế gián thu” được thành lập ngày 10/9/1945 theo Sắc lệnh số 27-SL của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp. Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, ngày nay Cục Hải quan trở thành đơn vị chính quy, hiện đại, vững bước đồng hành cùng đất nước trong sự nghiệp hội nhập quốc tế.
CEO Google cảm ơn Trump sau phán quyết chống độc quyền

CEO Google cảm ơn Trump sau phán quyết chống độc quyền

Tối 5/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chúc mừng CEO Google Sundar Pichai và đồng sáng lập Sergey Brin sau khi tập đoàn Alphabet thoát khỏi án phạt chia tách trong vụ kiện chống độc quyền lịch sử.
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026

Sáng ngày 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Điện tử & Ứng dụng trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.
Khánh thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long 3 tại Hà Nội

Khánh thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long 3 tại Hà Nội

Ngày 4/9, Hệ thống giáo dục Victoria Thăng Long đã chính thức khánh thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long 3 tại địa chỉ Lô TH3, Khu đô thị Sài Đồng, đường Hoàng Thế Thiện, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội.
