Bí thư Trung ương Đoàn cùng học sinh vùng cao Tuyên Quang khai giảng năm học mới

Buổi lễ có sự tham dự của anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng đoàn công tác Trung ương Đoàn và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu khai giảng năm học mới, bà Dương Thị Thành, Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh năm học mới không chỉ là khởi đầu của chặng đường tiếp theo mà còn hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT). “Và đây cũng là năm học đầu tiên sau sự kiện sáp nhập. Là thời điểm mà mỗi công dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ học sinh, sinh viên cần vững vàng hơn, trưởng thành hơn và có khát vọng lớn hơn”, bà Thành chia sẻ.

Cô và trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Lũng Cú đón chào năm học mới.

Hiệu trưởng Dương Thị Thành cũng tự hào điểm lại những thành tích nổi bật của năm học 2024 - 2025, trong đó chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, đội ngũ giáo viên đoạt nhiều danh hiệu dạy giỏi các cấp và tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình đạt trên 96%.

Năm học 2025 - 2026, nhà trường chào đón 166 học sinh lớp 1 và 145 học sinh lớp 6. Bà Thanh tin tưởng tập thể sư phạm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, hạnh phúc, chất lượng. “Thầy cô tin rằng, các em với sự nỗ lực, cố gắng, nhiệt huyết, chăm ngoan, nghe lời thầy cô, vâng lời bố mẹ cùng với tinh thần đoàn kết, tự chủ, sáng tạo, sẽ không ngừng tiến bộ. Để mỗi ngày đến trường là một ngày các em đến gần hơn với ước mơ của chính mình với kỳ vọng lớn lao của đất nước”, Hiệu trưởng Dương Thị Thành nhắn nhủ.

Ngay sau lễ khai giảng, Trung ương Đoàn và Tỉnh Đoàn Tuyên Quang đã trao nhiều phần quà thiết thực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn gồm: 10 xe đạp, 30 suất học bổng, 1 phòng tin học "Cho em", 100 ảnh Bác Hồ, 500 lá cờ Tổ quốc và sách cho các trường học trên địa bàn.

Anh Nguyễn Tường Lâm cùng đoàn công tác đã khánh thành phòng tin học, trực tiếp đến thăm khu vực học sinh bán trú và trao tặng 200 chiếc chiếu, 300 chiếc thìa, 50 bát tô, góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho các em.

Bên cạnh đó, Đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà Đồn Biên phòng và các em học sinh là con nuôi của Đồn Biên phòng Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang.

Dịp này, đoàn công tác Trung ương Đoàn do anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam dẫn đầu đã tham gia lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại cột cờ Lũng Cú, biểu tượng thiêng liêng cho chủ quyền đất nước tại cực Bắc Tổ quốc.