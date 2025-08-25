Trung ương Đoàn Phát động Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng 2025

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Tùng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, UBND, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, xã Đồng Đăng và đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên, người dân trên địa bàn.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại lễ ra quân Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2025.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2025 triển khai với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng” gồm 01 chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 04 chiến dịch theo khối đối tượng “Mùa hè xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”, “Hoa phượng đỏ”.

“Qua 26 năm triển khai, Chiến dịch đã trở thành trường học thực tiễn để thanh niên Việt Nam rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; khẳng định tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng”, anh Lâm nói.

Cũng theo anh Lâm, Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” là điểm nhấn quan trọng, phát huy vai trò xung kích của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động trẻ bằng chính kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp của mình để phục vụ nhân dân. “Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyển đổi số đồng bộ, chiến dịch càng có ý nghĩa khi tạo điều kiện để tuổi trẻ trực tiếp tham gia vào các hoạt động hỗ trợ người dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước”, Bí thư Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ ra quân chiến dịch.

Năm 2025 với chủ đề công tác là: “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng”, chú trọng thực hiện chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng), cùng với phương châm “Thanh niên công nhân, công chức, viên chức lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, các đội hình tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” đã và đang phát huy tinh thần xung kích trong việc tham mưu, đề xuất giải pháp, trực tiếp hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, ứng dụng VNeID… Những việc làm đó vừa góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức gần dân, trọng dân, phục vụ nhân dân; vừa khẳng định hiệu quả, tính thiết thực của mô hình chính quyền hai cấp khi được vận hành gắn liền với sự tham gia tích cực của thế hệ trẻ.

Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2025 tại tỉnh Lạng Sơn diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực vừa mang đậm dấu ấn của khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong phát huy nhiệm vụ chuyên môn như: Tổ chức tuyên truyền pháp luật qua phiên tòa giả định; tư vấn sức khỏe, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới; hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn định danh điện tử; vừa thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội như: trao tặng quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khánh thành phòng tin học cho em, sân chơi thanh thiếu nhi, hỗ trợ kính phí xây dựng Nhà nhân ái và cầu dân sinh.

Ban Tổ chức khánh thành phòng máy tính cho các em học sinh.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức trẻ hãy phát huy cao nhất tinh thần “Tuổi trẻ Việt Nam – tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, hăng say đóng góp trí tuệ, sức trẻ cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, để lại những công trình, việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống tình nguyện, nghĩa tình của tuổi trẻ cả nước. “Tôi tin tưởng và chúc các bạn sẽ luôn giữ được lửa nhiệt huyết của mình, say mê lao động, sáng tạo, tận tụy với nhiệm vụ chuyên môn và với các hoạt động tình nguyện”, anh Lâm nhấn mạnh.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã trao quà cho 20 gia đình chính sách, 30 suất học bổng và 10 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

Ban tổ chức trao xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

Ngay sau chương trình, đã diễn ra các hoạt động như: Phiên tòa giả định tuyên truyền về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng và chủ quyền biên giới quốc gia; Thăm Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại Trung tâm Hành chính công xã Đồng Đăng; Khánh thành phòng máy tính cho em tại Trường Tiểu học Hồng Phong, xã Đồng Đăng; Khánh thành sân chơi cho thanh thiếu nhi tại thôn Còn Kéo, xã Đồng Đăng (Nhà Văn hoá xã Bảo Lâm cũ); Khánh thành công trình “Nhà nhân ái” cho hộ gia đình ông Nông Văn Toán thuộc diện được hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát tại thôn Còn Kéo, xã Đồng Đăng.

Bên cạnh đó là chương trình tư vấn sức khỏe và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân (Nhà Văn hoá xã Bảo Lâm cũ). Đội hình cán bộ, công chức, viên chức trẻ triển khai “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Lạng Sơn…