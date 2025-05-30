Trung ương Đoàn ra mắt chương trình 'Bình dân học AI': Phổ cập kỹ năng AI miễn phí cho 2 triệu thanh niên Việt Nam

Ngày 29/5, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, Học viện VBI, AI Education for Vietnam, Ngân hàng Sacombank và nền tảng giáo dục OpenEdu.net đã chính thức khởi động chương trình tập huấn Bình dân học AI - Tập huấn kỹ năng sử dụng AI cho cán bộ Đoàn, Hội.

Chương trình là hoạt động cao điểm trong triển khai Nghị quyết số Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng hành với đột phá về chuyển đổi số và năng lực số cho thanh niên Việt Nam.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình.

Lấy cảm hứng từ phong trào "bình dân học vụ" những năm đầu thành lập nước, chương trình “Bình dân học AI” là nỗ lực hiện đại hóa công cuộc phổ cập tri thức với mục tiêu phổ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác Đoàn, Hội, trong lao động và sản xuất – một trong những năng lực thiết yếu của công dân trong kỷ nguyên mới.

Đây là một phần của sáng kiến “AI Education for Vietnam” do Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu khởi xướng, hướng tới mục tiêu đào tạo miễn phí cho 2 triệu thanh niên Việt Nam trong giai đoạn 2025–2026, trong đó có ít nhất 500.000 người hoàn thành chương trình ngay trong năm đầu tiên.

Chương trình được kết nối với 500 điểm cầu trên toàn quốc.

Chương trình Phổ cập AI được thiết kế riêng biệt cho đối tượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh với lộ trình đào tạo từ cơ bản đến nâng cao, tập trung vào kỹ năng thực hành và ứng dụng AI vào thực tiễn học tập, lao động và công tác.

“Bình dân học AI” được thiết kế với lộ trình học từ cơ bản đến nâng cao, tập trung vào kỹ năng thực hành như: tạo lệnh (prompting) giao tiếp với các nền tảng GenAI (ChatGPT, Claude, Gemini...), ứng dụng AI trong học tập, soạn thảo văn bản, phân tích dữ liệu, lập kế hoạch và làm việc nhóm.

Tất cả các khóa học được triển khai hoàn toàn trực tuyến 24/7 trên nền tảng phocap.ai, giúp học viên học theo tiến độ cá nhân, không giới hạn về không gian và thời gian. Học viên hoàn thành chương trình sẽ nhận chứng nhận điện tử từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đơn vị đồng hành.

Các cán bộ Đoàn, Hội tham gia buổi tập huấn tại điểm cầu T.Ư Đoàn.

Ban tổ chức cho biết, chương trình tập hợp đội ngũ giảng viên là các tiến sĩ, chuyên gia trẻ xuất sắc đã tốt nghiệp hoặc đang công tác tại các trường đại học, tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như MIT, Cambridge, Pennsylvania, Maryland (Mỹ), ETH Zurich (Thụy Sỹ), Monash (Úc), Sejong, Soongsil (Hàn Quốc), ĐH Quốc tế (Việt Nam), Google, Uber, DDE, SHB, AIOV, Momo… Chính sự kết nối mạnh mẽ giữa trí thức trẻ trong và ngoài nước đã tạo nên một chương trình đào tạo mang tính thực tiễn, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm hướng về quê hương, đất nước.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, AI đang mở ra kỷ nguyên hoàn toàn mới với những cơ hội chưa từng có . Chúng ta cần tiên phong thích ứng để không bị tụt lại phía sau.

Chương trình ‘Bình dân học AI’ chính là cánh cửa giúp thanh niên tiếp cận công nghệ, phát triển kỹ năng số và đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số quốc gia”.