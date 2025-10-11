IDAX 2026 – Quy tụ hơn 300 thương hiệu, chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực Da liễu – Thẩm mỹ

Triển lãm dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11/4/2026 tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (NECC), Hà Nội, quy tụ hơn 300 thương hiệu, chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực da liễu – thẩm mỹ đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Diễn đàn quốc tế quy mô lớn về da liễu và thẩm mỹ

IDAX 2026 do Trade Event Pro và Hey Day Sdn. Bhd phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Hiệp hội Công nghệ Thẩm mỹ Hàn Quốc (KBIT) cùng nhiều đối tác chiến lược trong ngành y tế và làm đẹp.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Đây là sự kiện quốc tế quy mô lớn đầu tiên về da liễu và thẩm mỹ được tổ chức tại Việt Nam, mở ra cơ hội để các doanh nghiệp Việt kết nối hợp tác – chuyển giao công nghệ – mở rộng thị trường trong ngành công nghiệp làm đẹp.

Ông Noh Hyun Taek – Nhà đồng sáng lập, Phó Chủ tịch KBIT phát biểu tại họp báo.

Với chủ đề “Future D&A – Tương lai ngành Da liễu & Thẩm mỹ”, triển lãm tập trung giới thiệu 6 xu hướng thẩm mỹ toàn cầu được dự báo sẽ định hình sự phát triển ngành giai đoạn 2025–2030, gồm: Làm đẹp dành cho người chuyển giới – hành trình “hợp giới” và nhu cầu thẩm mỹ chuyên biệt;Thẩm mỹ dành cho nam giới – thị trường tăng trưởng nhanh với giải pháp phù hợp sinh học nam; Giảm béo đa mô thức tích hợp nội tiết học – mô hình tiên tiến, an toàn và bền vững; Thẩm mỹ không xâm lấn công nghệ cao – xu hướng công nghệ đa chức năng thay thế xâm lấn truyền thống;Ứng dụng tế bào gốc tự thân – giải pháp trẻ hóa, phục hồi nền da; Điều trị rụng tóc & cấy tóc tiên tiến – kết hợp công nghệ sinh học hiện đại.

Không gian kết nối – sáng tạo – chuyển giao công nghệ

Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, IDAX 2026 còn là diễn đàn học thuật – thương mại quy mô quốc tế, nơi các bác sĩ, chuyên gia, nhà sản xuất và chủ spa/clinic trao đổi chuyên môn, chia sẻ nghiên cứu và ký kết hợp tác thương mại.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế, diễn đàn thương mại toàn cầu, các phiên B2B Matchmaking (gặp gỡ – kết nối doanh nghiệp), cùng khu trưng bày Innovation Zone, giới thiệu các giải pháp da liễu thông minh, phần mềm chăm sóc khách hàng và thiết bị thẩm mỹ công nghệ cao.

Tọa đàm trong khuôn khổ họp báo.

Theo bà Susan Nguyễn – Đại diện Ban Tổ chức IDAX 2026, triển lãm không chỉ là một hoạt động thương mại mà còn là “nơi kết nối tri thức, công nghệ và con người trong ngành Da liễu & Thẩm mỹ

“Chúng tôi mong muốn mang đến cho Việt Nam một diễn đàn quốc tế uy tín, nơi các chuyên gia và doanh nghiệp có thể cập nhật xu hướng, trao đổi học thuật, đồng thời mở rộng hợp tác thương mại. Với chủ đề Future D&A, IDAX 2026 sẽ là bước tiến quan trọng đưa Việt Nam trở thành điểm đến của ngành thẩm mỹ toàn cầu.” ”. Bà nhấn mạnh.

Đồng hành cùng sự kiện, ông Noh Hyun Taek – Nhà đồng sáng lập, Phó Chủ tịch KBIT cho biết, KBIT cam kết mang đến những giá trị thiết thực trong việc kết nối công nghệ thẩm mỹ Hàn Quốc với các chuyên gia và cơ sở y tế Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển chuyên sâu, an toàn và hiệu quả cho ngành thẩm mỹ châu Á.

Lễ ký kết với đơn vị tham gia triển lãm.

Các chuyên gia quốc tế đánh giá Việt Nam đang nổi lên như thị trường tiềm năng hàng đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực thẩm mỹ và chăm sóc da, với tốc độ tăng trưởng bình quân 10–15%/năm. Do đó, việc tham gia các sự kiện quốc tế như IDAX 2026 giúp doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, tiêu chuẩn hóa sản phẩm, đầu tư R&D và mở rộng hợp tác xuất khẩu.

Triển lãm quốc tế IDAX 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện biểu tượng của ngành Da liễu & Thẩm mỹ Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trong bản đồ ngành làm đẹp toàn cầu – nơi hội tụ tri thức, sáng tạo và công nghệ của thời đại mới.