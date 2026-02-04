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Màn hình gaming Philips ENVIA tần số quét 1.000Hz, vượt mặt dòng OLED cao cấp

Thành Biên

Thành Biên

18:11 | 04/02/2026
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Philips EVNIA 27M2N5500XD, màn hình gaming 27 inch QHD đầu tiên thế giới đạt 500Hz native (OC 540Hz) và chế độ dual-mode 1.000Hz khi hạ độ phân giải xuống HD 1280 x 720, chính thức ra mắt Trung Quốc, nhắm tới game thủ eSports chuyên nghiệp.
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EVNIA 27M2N5500XD sở hữu kích thước 27 inch, độ phân giải gốc 2560 × 1440 (QHD), sử dụng tấm nền Fast IPS do TCL CSOT phát triển.

Ở chế độ tiêu chuẩn, màn hình đạt tần số quét 500Hz tại độ phân giải QHD và có thể ép xung lên khoảng 540Hz. Khi chuyển sang chế độ dual-mode, độ phân giải được hạ xuống 1280 × 720 để đẩy tần số quét lên mức 1.000Hz, con số vượt qua nhiều mẫu màn hình gaming OLED cao cấp hiện nay.

EVNIA 27M2N5500XD có thể đẩy tần số quét lên mức 1.000Hz, vượt qua nhiều màn hình gaming OLED cao cấp.
EVNIA 27M2N5500XD có thể đẩy tần số quét lên mức 1.000Hz, vượt qua nhiều màn hình gaming OLED cao cấp.

Theo Philips, việc chuyển đổi giữa các chế độ được thực hiện trực tiếp trong menu OSD, thông qua nút Dual-Mode chuyên dụng. Cách tiếp cận này cho phép người dùng linh hoạt lựa chọn giữa độ phân giải cao hoặc tốc độ làm tươi cực lớn, tùy theo nhu cầu thi đấu hoặc luyện tập.

Về chất lượng hiển thị, EVNIA 27M2N5500XD đạt chứng nhận VESA DisplayHDR 400. Độ sáng điển hình ở mức khoảng 350 nits khi hiển thị SDR và có thể đạt đỉnh 500 nits ở chế độ HDR. Tỷ lệ tương phản được công bố là 2000:1, cao hơn mức phổ biến của IPS truyền thống. Màn hình hỗ trợ hiển thị 1,07 tỷ màu (8-bit + FRC) với độ chính xác màu Delta E < 1 trong không gian sRGB.

Thông số độ phủ màu cũng ở mức cao so với một màn hình thiên về tốc độ: 100% sRGB, khoảng 96% DCI-P3 và từ 94% đến hơn 100% Adobe RGB tùy theo nguồn công bố. Dù vậy, Philips không định vị EVNIA 27M2N5500XD là sản phẩm dành cho đồ họa chuyên nghiệp, mà tập trung vào khả năng phản hồi và độ mượt trong các tựa game cạnh tranh.

Ở khía cạnh gaming, màn hình hỗ trợ thời gian phản hồi 1 ms và có chế độ Smart MBR giúp giảm xuống khoảng 0,3 ms nhằm hạn chế hiện tượng nhòe chuyển động. Các công nghệ đồng bộ khung hình như FreeSync VRR cũng được tích hợp, cùng loạt tính năng hỗ trợ chơi game quen thuộc của Philips như Shadow Boost, Smart Sniper và Smart Crosshair, phục vụ tốt cho các tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất.

Thiết kế công thái học cũng là điểm mạnh của EVNIA 27M2N5500XD
Thiết kế công thái học cũng là điểm mạnh của EVNIA 27M2N5500XD

Để đáp ứng băng thông cần thiết cho tần số quét cực cao, EVNIA 27M2N5500XD được trang bị cổng DisplayPort 2.1 chuẩn UHBR20, cho băng thông tối đa 80 Gbps, cho phép truyền tín hiệu hình ảnh độ phân giải cao ở tần số quét lớn mà không cần nén. Bên cạnh đó là hệ thống cổng kết nối hiện đại gồm HDMI 2.1 băng thông đầy đủ 48 Gbps, hỗ trợ HDCP 2.3, cùng jack tai nghe 3,5 mm. Một số thông tin từ hãng cho biết màn hình có thể được trang bị tới hai cổng HDMI 2.1, đáp ứng nhu cầu kết nối đa thiết bị.

Thiết kế công thái học cũng là điểm mạnh của sản phẩm. Chân đế cho phép điều chỉnh độ cao, xoay ngang, xoay dọc và nghiêng, phù hợp với nhiều tư thế sử dụng khác nhau. Ngoài ra, màn hình hỗ trợ ngàm treo VESA 100 × 100 cho người dùng muốn tối ưu không gian bàn làm việc hoặc thi đấu.

Hiện tại, EVNIA 27M2N5500XD đã được bán tại Trung Quốc với mức giá khoảng 719 USD, tương đương hơn 18 triệu đồng. Philips chưa công bố kế hoạch phân phối toàn cầu cũng như giá bán chính thức tại các thị trường khác.

Việc Philips tung ra EVNIA 27M2N5500XD cho thấy cuộc đua tần số quét trong phân khúc màn hình gaming đang tiếp tục được đẩy lên mức mới. Tuy nhiên, với việc phải đánh đổi độ phân giải và khả năng HDR khi kích hoạt chế độ 1.000Hz, sản phẩm này được xem là lựa chọn mang tính chuyên biệt, phù hợp nhất với game thủ Esports đặt yếu tố tốc độ và độ trễ lên hàng đầu.

EVNIA 27M2N5500XD Philips Màn hình gaming tần số quét lên đến 1000Hz Thị trường Trung Quốc màn hình OLED Thiết bị chơi game game thủ chuyên nghiệp Philips Evnia 27M2N5500XD

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
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NASA phát hiện phân tử hữu cơ phức tạp trên Sao Hỏa

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Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

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Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

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