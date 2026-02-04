Màn hình gaming Philips ENVIA tần số quét 1.000Hz, vượt mặt dòng OLED cao cấp

EVNIA 27M2N5500XD sở hữu kích thước 27 inch, độ phân giải gốc 2560 × 1440 (QHD), sử dụng tấm nền Fast IPS do TCL CSOT phát triển.

Ở chế độ tiêu chuẩn, màn hình đạt tần số quét 500Hz tại độ phân giải QHD và có thể ép xung lên khoảng 540Hz. Khi chuyển sang chế độ dual-mode, độ phân giải được hạ xuống 1280 × 720 để đẩy tần số quét lên mức 1.000Hz, con số vượt qua nhiều mẫu màn hình gaming OLED cao cấp hiện nay.

EVNIA 27M2N5500XD có thể đẩy tần số quét lên mức 1.000Hz, vượt qua nhiều màn hình gaming OLED cao cấp.

Theo Philips, việc chuyển đổi giữa các chế độ được thực hiện trực tiếp trong menu OSD, thông qua nút Dual-Mode chuyên dụng. Cách tiếp cận này cho phép người dùng linh hoạt lựa chọn giữa độ phân giải cao hoặc tốc độ làm tươi cực lớn, tùy theo nhu cầu thi đấu hoặc luyện tập.

Về chất lượng hiển thị, EVNIA 27M2N5500XD đạt chứng nhận VESA DisplayHDR 400. Độ sáng điển hình ở mức khoảng 350 nits khi hiển thị SDR và có thể đạt đỉnh 500 nits ở chế độ HDR. Tỷ lệ tương phản được công bố là 2000:1, cao hơn mức phổ biến của IPS truyền thống. Màn hình hỗ trợ hiển thị 1,07 tỷ màu (8-bit + FRC) với độ chính xác màu Delta E < 1 trong không gian sRGB.

Thông số độ phủ màu cũng ở mức cao so với một màn hình thiên về tốc độ: 100% sRGB, khoảng 96% DCI-P3 và từ 94% đến hơn 100% Adobe RGB tùy theo nguồn công bố. Dù vậy, Philips không định vị EVNIA 27M2N5500XD là sản phẩm dành cho đồ họa chuyên nghiệp, mà tập trung vào khả năng phản hồi và độ mượt trong các tựa game cạnh tranh.

Ở khía cạnh gaming, màn hình hỗ trợ thời gian phản hồi 1 ms và có chế độ Smart MBR giúp giảm xuống khoảng 0,3 ms nhằm hạn chế hiện tượng nhòe chuyển động. Các công nghệ đồng bộ khung hình như FreeSync VRR cũng được tích hợp, cùng loạt tính năng hỗ trợ chơi game quen thuộc của Philips như Shadow Boost, Smart Sniper và Smart Crosshair, phục vụ tốt cho các tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất.

Thiết kế công thái học cũng là điểm mạnh của EVNIA 27M2N5500XD

Để đáp ứng băng thông cần thiết cho tần số quét cực cao, EVNIA 27M2N5500XD được trang bị cổng DisplayPort 2.1 chuẩn UHBR20, cho băng thông tối đa 80 Gbps, cho phép truyền tín hiệu hình ảnh độ phân giải cao ở tần số quét lớn mà không cần nén. Bên cạnh đó là hệ thống cổng kết nối hiện đại gồm HDMI 2.1 băng thông đầy đủ 48 Gbps, hỗ trợ HDCP 2.3, cùng jack tai nghe 3,5 mm. Một số thông tin từ hãng cho biết màn hình có thể được trang bị tới hai cổng HDMI 2.1, đáp ứng nhu cầu kết nối đa thiết bị.

Thiết kế công thái học cũng là điểm mạnh của sản phẩm. Chân đế cho phép điều chỉnh độ cao, xoay ngang, xoay dọc và nghiêng, phù hợp với nhiều tư thế sử dụng khác nhau. Ngoài ra, màn hình hỗ trợ ngàm treo VESA 100 × 100 cho người dùng muốn tối ưu không gian bàn làm việc hoặc thi đấu.

Hiện tại, EVNIA 27M2N5500XD đã được bán tại Trung Quốc với mức giá khoảng 719 USD, tương đương hơn 18 triệu đồng. Philips chưa công bố kế hoạch phân phối toàn cầu cũng như giá bán chính thức tại các thị trường khác.

Việc Philips tung ra EVNIA 27M2N5500XD cho thấy cuộc đua tần số quét trong phân khúc màn hình gaming đang tiếp tục được đẩy lên mức mới. Tuy nhiên, với việc phải đánh đổi độ phân giải và khả năng HDR khi kích hoạt chế độ 1.000Hz, sản phẩm này được xem là lựa chọn mang tính chuyên biệt, phù hợp nhất với game thủ Esports đặt yếu tố tốc độ và độ trễ lên hàng đầu.