Điện tử tiêu dùng
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Toàn cảnh sự kiện 'Khai mở hệ sinh thái công nghệ 2026'

Thái Tuấn

Thái Tuấn

22:37 | 08/05/2026
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Sự kiện không chỉ là không gian trình diễn những đột phá công nghệ mới nhất mà còn là minh chứng cho mối quan hệ chiến lược bền chặt, nhằm đưa những giải pháp công nghệ quốc tế đến gần hơn với người tiêu dùng tại thị trường phía Nam.
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Toàn cảnh sự kiện “Khai mở hệ sinh thái công nghệ 2026”
Hội nghị khách hàng thường niên năm 2026 do TCL phối hợp cùng đối tác Hai Sáu Sáu tổ chức

Với thông điệp “Lead in Tech, Live in Style - Dẫn đầu công nghệ, Sống đỉnh phong cách”, hội nghị khẳng định cam kết của TCL trong việc nâng tầm trải nghiệm sống của người Việt thông qua hệ sinh thái AIoT toàn diện và vị thế TV Mini LED Top 1 toàn cầu.

Toàn cảnh sự kiện “Khai mở hệ sinh thái công nghệ 2026”
Gói trọn nét duyên của đất phương Nam trong từng điểm chạm công nghệ, TCL mang đến một không gian sự kiện độc đáo

Là sự giao thoa giữa nét mộc mạc của văn hóa phương Nam và vẻ tân tiến của hệ sinh thái mới của TCL năm 2026, đây cũng chính là hình ảnh đại diện cho mối liên kết bền chặt giữa TCL và đối tác Hai Sáu Sáu. Và để sự gắn kết này mang lại giá trị thực tiễn, hai bên đã cùng cam kết đẩy mạnh chiến lược đồng hành '4 trong 1'.

Đầu tiên là thiết lập điểm bán; Chuẩn hóa trưng bày; Đào tạo chuyên sâu và Triển khai bài bản. Mỗi bước đi đều nhằm đảm bảo mọi đại lý trong hệ thống đều sẵn sàng đưa những giải pháp công nghệ cao cấp nhất chinh phục thị trường.

Toàn cảnh sự kiện “Khai mở hệ sinh thái công nghệ 2026”
Đại diện TCL Việt Nam tin tưởng vào cú hích đột phá từ sự kết hợp giữa nội lực công nghệ và mạng lưới đối tác bền vững.

Phát biểu trước hơn 150 đại lý phía Nam tham gia sự kiện, ông Yi Pengwei - Tổng Giám đốc TCL Việt Nam chia sẻ: “Sự hiện diện của hơn 100 đối tác hôm nay là minh chứng cho sức mạnh gắn kết bền vững. Với nội lực công nghệ từ TCL và mạng lưới phân phối rộng khắp của đối tác Hai Sáu Sáu, chúng tôi tự tin những tuyệt tác công nghệ 2026 sẽ tạo nên cú hích bùng nổ, hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm phong cách sống cho người Việt”.

Toàn cảnh sự kiện “Khai mở hệ sinh thái công nghệ 2026”
Siêu phẩm C8L SQD-Mini LED TV dẫn đầu công nghệ

Ở sự kiện này, TCL đã một lần nữa khẳng định vị thế TV Mini LED Top 1 toàn cầu bằng việc phô diễn sức mạnh hiển thị tối thượng trên siêu phẩm C8L SQD-Mini LED TV. Kiệt tác này sở hữu thiết kế Zero Border siêu thực, 4.032 vùng sáng cùng độ sáng cực đại 6.000 nits, kết hợp hoàn hảo với hệ thống âm thanh Bang & Olufsen đẳng cấp.

Bên cạnh đó là dòng P8LS QD-Mini LED TV xuất hiện như một "vũ khí" chiến lược, dung hòa giữa hiệu năng vượt trội và mức giá tối ưu.

Tại khu vực Game Zone, các dòng màn hình Gaming OLED và QD-Mini LED với tốc độ phản hồi tính bằng mili-giây đã mang đến trải nghiệm chiến đấu chân thực đến nghẹt thở cho các game thủ.

Toàn cảnh sự kiện “Khai mở hệ sinh thái công nghệ 2026”
TCL A400 Series Fashion QD-Mini LED

Không dừng lại ở đó, dòng TCL A400 Series Fashion QD-Mini LED trở thành tâm điểm của phong cách sống tại sự kiện, biến chiếc TV thành một tác phẩm nghệ thuật đầy kiêu hãnh với tuyên ngôn “Nghệ thuật trên từng inch”.

Giữa không gian được bài trí tinh tế với sắc hoa đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, phiên bản A400 Pro phô diễn sức mạnh hiển thị sắc nét trong khi A400 M gây ấn tượng bởi thiết kế mỏng nhẹ, thanh thoát. Cả hai đều sở hữu công nghệ bảo vệ mắt NXTVISION và QD-Mini LED hàng đầu, đi kèm hệ thống loa Onkyo trứ danh, đáp ứng hoàn hảo gu thẩm mỹ cá tính của người dùng.

Toàn cảnh sự kiện “Khai mở hệ sinh thái công nghệ 2026”
Dòng TV A400 series Fashion QD-Mini LED trở thành tâm điểm phong cách sống tại sự kiện

Hệ sinh thái được hoàn thiện trọn vẹn hơn khi TCL mang đến các giải pháp gia dụng thông minh, bao gồm máy lạnh FreshIN 3.0 tiết kiệm thông minh, khí tươi mát lành; tủ lạnh Free Built-in âm tường sang trọng, máy sấy bơm nhiệt bảo vệ quần áo tối ưu và sự hỗ trợ thông minh từ trợ lý Robot TCL AiMe….

Toàn cảnh sự kiện “Khai mở hệ sinh thái công nghệ 2026”
ệ sinh thái TCL đang dần được hoàn thiện với nhiều giải pháp gia dụng thông minh
Toàn cảnh sự kiện “Khai mở hệ sinh thái công nghệ 2026”
Toàn cảnh sự kiện “Khai mở hệ sinh thái công nghệ 2026”
Toàn cảnh sự kiện “Khai mở hệ sinh thái công nghệ 2026”

Hệ sinh thái nhà thông minh

Toàn cảnh sự kiện “Khai mở hệ sinh thái công nghệ 2026”
Toàn cảnh sự kiện “Khai mở hệ sinh thái công nghệ 2026”
Toàn cảnh sự kiện “Khai mở hệ sinh thái công nghệ 2026”

Và các thiết bị di động, màn hình monitor

Là đối tác toàn cầu của Olympic/Paralympic đến năm 2032 và đồng hành cùng Ủy ban Olympic Việt Nam, TCL cũng đang từng bước đưa công nghệ cao cấp đến gần hơn với người dùng Việt. Trong hành trình đó, nhà phân phối Hai Sáu Sáu đóng vai trò cầu nối chiến lược, xây dựng mạng lưới bán lẻ vững chắc để đưa sản phẩm chất lượng đến tận tay khách hàng.

Đặc biệt, chương trình khuyến mãi quy mô lớn mang tên "Dẫn đầu công nghệ - Cháy trọn đam mê" (diễn ra từ ngày 01/05 đến hết 31/07/2026) hướng tới World Cup là chiến dịch trọng điểm do TCL triển khai nhằm hỗ trợ các đối tác đại lý bùng nổ doanh số.

Sự đồng hành mật thiết này chính là nền tảng để TCL cùng hệ thống phân phối tạo nên những giá trị lâu dài, sẵn sàng bắt trọn từng khoảnh khắc rực lửa của mùa hè thể thao năm nay.

TCL đối tác Hai Sáu Sáu Hội nghị khách hàng khai mở hệ sinh thái công nghệ hệ sinh thái Nhà thông minh TV mini-LED TV QLED 8K Màn hình gaming

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026