Hội nghị khách hàng thường niên năm 2026 do TCL phối hợp cùng đối tác Hai Sáu Sáu tổ chức

Với thông điệp “Lead in Tech, Live in Style - Dẫn đầu công nghệ, Sống đỉnh phong cách”, hội nghị khẳng định cam kết của TCL trong việc nâng tầm trải nghiệm sống của người Việt thông qua hệ sinh thái AIoT toàn diện và vị thế TV Mini LED Top 1 toàn cầu.

Gói trọn nét duyên của đất phương Nam trong từng điểm chạm công nghệ, TCL mang đến một không gian sự kiện độc đáo

Là sự giao thoa giữa nét mộc mạc của văn hóa phương Nam và vẻ tân tiến của hệ sinh thái mới của TCL năm 2026, đây cũng chính là hình ảnh đại diện cho mối liên kết bền chặt giữa TCL và đối tác Hai Sáu Sáu. Và để sự gắn kết này mang lại giá trị thực tiễn, hai bên đã cùng cam kết đẩy mạnh chiến lược đồng hành '4 trong 1'.

Đầu tiên là thiết lập điểm bán; Chuẩn hóa trưng bày; Đào tạo chuyên sâu và Triển khai bài bản. Mỗi bước đi đều nhằm đảm bảo mọi đại lý trong hệ thống đều sẵn sàng đưa những giải pháp công nghệ cao cấp nhất chinh phục thị trường.

Đại diện TCL Việt Nam tin tưởng vào cú hích đột phá từ sự kết hợp giữa nội lực công nghệ và mạng lưới đối tác bền vững.

Phát biểu trước hơn 150 đại lý phía Nam tham gia sự kiện, ông Yi Pengwei - Tổng Giám đốc TCL Việt Nam chia sẻ: “Sự hiện diện của hơn 100 đối tác hôm nay là minh chứng cho sức mạnh gắn kết bền vững. Với nội lực công nghệ từ TCL và mạng lưới phân phối rộng khắp của đối tác Hai Sáu Sáu, chúng tôi tự tin những tuyệt tác công nghệ 2026 sẽ tạo nên cú hích bùng nổ, hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm phong cách sống cho người Việt”.

Siêu phẩm C8L SQD-Mini LED TV dẫn đầu công nghệ

Ở sự kiện này, TCL đã một lần nữa khẳng định vị thế TV Mini LED Top 1 toàn cầu bằng việc phô diễn sức mạnh hiển thị tối thượng trên siêu phẩm C8L SQD-Mini LED TV. Kiệt tác này sở hữu thiết kế Zero Border siêu thực, 4.032 vùng sáng cùng độ sáng cực đại 6.000 nits, kết hợp hoàn hảo với hệ thống âm thanh Bang & Olufsen đẳng cấp.

Bên cạnh đó là dòng P8LS QD-Mini LED TV xuất hiện như một "vũ khí" chiến lược, dung hòa giữa hiệu năng vượt trội và mức giá tối ưu.

Tại khu vực Game Zone, các dòng màn hình Gaming OLED và QD-Mini LED với tốc độ phản hồi tính bằng mili-giây đã mang đến trải nghiệm chiến đấu chân thực đến nghẹt thở cho các game thủ.

TCL A400 Series Fashion QD-Mini LED

Không dừng lại ở đó, dòng TCL A400 Series Fashion QD-Mini LED trở thành tâm điểm của phong cách sống tại sự kiện, biến chiếc TV thành một tác phẩm nghệ thuật đầy kiêu hãnh với tuyên ngôn “Nghệ thuật trên từng inch”.

Giữa không gian được bài trí tinh tế với sắc hoa đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, phiên bản A400 Pro phô diễn sức mạnh hiển thị sắc nét trong khi A400 M gây ấn tượng bởi thiết kế mỏng nhẹ, thanh thoát. Cả hai đều sở hữu công nghệ bảo vệ mắt NXTVISION và QD-Mini LED hàng đầu, đi kèm hệ thống loa Onkyo trứ danh, đáp ứng hoàn hảo gu thẩm mỹ cá tính của người dùng.

Dòng TV A400 series Fashion QD-Mini LED trở thành tâm điểm phong cách sống tại sự kiện

Hệ sinh thái được hoàn thiện trọn vẹn hơn khi TCL mang đến các giải pháp gia dụng thông minh, bao gồm máy lạnh FreshIN 3.0 tiết kiệm thông minh, khí tươi mát lành; tủ lạnh Free Built-in âm tường sang trọng, máy sấy bơm nhiệt bảo vệ quần áo tối ưu và sự hỗ trợ thông minh từ trợ lý Robot TCL AiMe….

ệ sinh thái TCL đang dần được hoàn thiện với nhiều giải pháp gia dụng thông minh

Hệ sinh thái nhà thông minh

Và các thiết bị di động, màn hình monitor

Là đối tác toàn cầu của Olympic/Paralympic đến năm 2032 và đồng hành cùng Ủy ban Olympic Việt Nam, TCL cũng đang từng bước đưa công nghệ cao cấp đến gần hơn với người dùng Việt. Trong hành trình đó, nhà phân phối Hai Sáu Sáu đóng vai trò cầu nối chiến lược, xây dựng mạng lưới bán lẻ vững chắc để đưa sản phẩm chất lượng đến tận tay khách hàng.

Đặc biệt, chương trình khuyến mãi quy mô lớn mang tên "Dẫn đầu công nghệ - Cháy trọn đam mê" (diễn ra từ ngày 01/05 đến hết 31/07/2026) hướng tới World Cup là chiến dịch trọng điểm do TCL triển khai nhằm hỗ trợ các đối tác đại lý bùng nổ doanh số.

Sự đồng hành mật thiết này chính là nền tảng để TCL cùng hệ thống phân phối tạo nên những giá trị lâu dài, sẵn sàng bắt trọn từng khoảnh khắc rực lửa của mùa hè thể thao năm nay.