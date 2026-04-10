Điện tử tiêu dùng

TCL ra mắt thế hệ điều hòa mới, với tâm điểm là dòng máy lạnh khí tươi FreshIN 3.0

Anh Thái

Anh Thái

21:38 | 10/04/2026
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Dòng điều hòa thế hệ mới của TCL nhấn mạnh đến thông điệp “Smart Saving, Fresh Living - Tiết kiệm thông minh, Khí tươi mát lành”, trong đó tâm điểm là dòng máy lạnh khí tươi TCL Inverter FreshIN 3.0, bên cạnh các dòng sản phẩm chủ lực khác.
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TCL ra mắt giải pháp làm mát thế hệ mới, với tâm điểm là dòng máy lạnh khí tươi FreshIN 3.0
TCL ra mắt giải pháp làm mát thế hệ mới, với tâm điểm là dòng máy lạnh khí tươi FreshIN 3.0

Dòng điều hòa thế hệ mới của TCL nhấn mạnh đến thông điệp “Smart Saving, Fresh Living - Tiết kiệm thông minh, Khí tươi mát lành”, trong đó tâm điểm là dòng máy lạnh khí tươi TCL Inverter FreshIN 3.0, bên cạnh các dòng sản phẩm chủ lực khác.

Là bước phát triển tiếp theo từ thế hệ FreshIN trước đó, FreshIN 3.0 đánh dấu sự nâng cấp toàn diện về công nghệ tái tạo khí tươi chủ động và tăng cường tiết kiệm năng lượng. Qua đó, TCL khẳng định vai trò tiên phong trong việc phát triển dòng máy lạnh khí tươi trên thị trường toàn cầu, khi liên tục đầu tư và hoàn thiện công nghệ này qua nhiều thế hệ sản phẩm.

TCL ra mắt giải pháp làm mát thế hệ mới, với tâm điểm là dòng máy lạnh khí tươi FreshIN 3.0
TCL ra mắt giải pháp làm mát thế hệ mới, với tâm điểm là dòng máy lạnh khí tươi FreshIN 3.0
TCL ra mắt giải pháp làm mát thế hệ mới, với tâm điểm là dòng máy lạnh khí tươi FreshIN 3.0

FreshIN 3.0 nổi bật với khả năng cấp khí tươi chủ động, kết hợp hệ thống lọc đa lớp giúp lọc bụi mịn PM2.5

Trong đó, FreshIN 3.0 nổi bật với khả năng cấp khí tươi chủ động, kết hợp hệ thống lọc đa lớp giúp lọc bụi mịn PM2.5, tăng cường kháng khuẩn và kháng virus, góp phần cải thiện chất lượng không khí trong không gian sống. FreshIN 3.0 cũng được trang bị cảm biến và khả năng hiển thị chất lượng không khí theo thời gian thực, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và chủ động điều chỉnh môi trường sống trong nhà.

TCL ra mắt giải pháp làm mát thế hệ mới, với tâm điểm là dòng máy lạnh khí tươi FreshIN 3.0
Tính năng AI Voice Control cũng là một trong những nâng cấp đáng chú ý của FreshIN 3.0

Ngoài ra thì tính năng AI Voice Control cũng là một trong những nâng cấp đáng chú ý, cho phép người dùng điều khiển thiết bị bằng giọng nói một cách thuận tiện hơn, mở rộng trải nghiệm sử dụng rảnh tay và phù hợp với xu hướng nhà thông minh. Các công nghệ này kết hợp giúp FreshIN 3.0 không chỉ là một thiết bị làm mát mà còn là giải pháp quản lý không khí toàn diện.

Được thiết kế để vận hành bền bỉ trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau, chính vì thế FreshIN 3.0 có khả năng hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện nhiệt độ cao lên đến 60°C, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng tại các khu vực có khí hậu khắc nghiệt.

TCL ra mắt giải pháp làm mát thế hệ mới, với tâm điểm là dòng máy lạnh khí tươi FreshIN 3.0
TCL ra mắt giải pháp làm mát thế hệ mới, với tâm điểm là dòng máy lạnh khí tươi FreshIN 3.0

TCL đã trang bị cho TCL FreshIN 3.0 công nghệ luồng không khí mềm mại cải tiến, sở hữu 1222 lỗ siêu nhỏ (micro-holes) giúp phân tán luồng khí mát một cách nhẹ nhàng để tạo ra làn gió mềm (Gentle Breeze) êm dịu

Song song với đó thì FreshIN 3.0 cũng được tối ưu để nâng cao sự dễ chịu khi sử dụng. Luồng gió mạnh thổi liên tục từ các máy lạnh truyền thống thường gây ra cảm giác khó chịu hoặc kích ứng, dẫn đến các vấn đề như khô mắt và đau họng. Để làm được điều này, TCL đã trang bị cho TCL FreshIN 3.0 công nghệ luồng không khí mềm mại cải tiến, sở hữu 1222 lỗ siêu nhỏ (micro-holes) giúp phân tán luồng khí mát một cách nhẹ nhàng để tạo ra làn gió mềm (Gentle Breeze) êm dịu. Điều này đảm bảo những luồng gió gắt được thay thế bằng sự mát lạnh mềm mại, bao phủ, mang lại sự thoải mái tối đa cho người dùng.

TCL ra mắt giải pháp làm mát thế hệ mới, với tâm điểm là dòng máy lạnh khí tươi FreshIN 3.0
TCL ra mắt giải pháp làm mát thế hệ mới, với tâm điểm là dòng máy lạnh khí tươi FreshIN 3.0

Với công nghệ T-AI Energy Saving, dòng điều hòa FreshIN 3.0 có thể tiết kiệm đến 37% so với dòng máy Inverter và 75% so với dòng máy không có Inverter

Một trong những tâm điểm đáng chú ý của dòng điều hòa FreshIN 3.0 cũng như thế hệ điều hòa mới 2026 của TCL đó chính là khả năng tiết kiệm điện năng tối ưu. Nhờ tích hợp công nghệ T-AI Energy Saving nên FreshIN 3.0 có thể tiết kiệm đến 37% so với dòng máy Inverter và 75% so với dòng máy không có Inverter. Đặc biệt khi kết hợp với khả năng kết nối ứng dụng TCL Home, người dùng có thể quản lý thiết bị thuận tiện hơn, phù hợp với xu hướng sử dụng thiết bị gia dụng thông minh hiện nay.

TCL ra mắt giải pháp làm mát thế hệ mới, với tâm điểm là dòng máy lạnh khí tươi FreshIN 3.0
Bên cạnh FreshIN 3.0, TCL cũng đồng thời ra mắt loạt điều hòa thế hệ mới 2026

Bên cạnh FreshIN 3.0, TCL cũng đồng thời ra mắt loạt điều hòa thế hệ mới 2026 với nhiều dòng sản phẩm được phân tầng theo nhu cầu sử dụng khác nhau. Trong đó, TCL Inverter BreezeIN Pro tập trung vào trải nghiệm làm lạnh dễ chịu kết hợp công nghệ chăm sóc sức khỏe; TCL Inverter BreezeIN Plus nổi bật với khả năng làm lạnh nhẹ dịu, tiết kiệm điện và tăng cường lọc không khí, còn TCL SaveIN hướng đến nhóm người dùng ưu tiên hiệu quả vận hành và các tính năng tiện lợi trong sử dụng hằng ngày.

Chia sẻ về thế hệ điều hòa mới 2026, ông Yi PengWei, Tổng giám đốc TCL Việt Nam, cho biết: “Danh mục máy lạnh TCL 2026 thể hiện rõ định hướng phát triển lâu dài của chúng tôi trong lĩnh vực giải pháp không khí thông minh. Với nền tảng công nghệ, năng lực sản xuất quy mô toàn cầu cùng sự thấu hiểu nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Việt Nam, TCL kỳ vọng mang đến những giải pháp làm mát hiệu quả, tiết kiệm và góp phần kiến tạo môi trường sống mát lành, tiện nghi hơn mỗi ngày.”

TCL ra mắt giải pháp làm mát thế hệ mới, với tâm điểm là dòng máy lạnh khí tươi FreshIN 3.0
TCL ra mắt giải pháp làm mát thế hệ mới, với tâm điểm là dòng máy lạnh khí tươi FreshIN 3.0
TCL ra mắt giải pháp làm mát thế hệ mới, với tâm điểm là dòng máy lạnh khí tươi FreshIN 3.0

Danh mục máy lạnh TCL 2026 thể hiện rõ định hướng phát triển lâu dài của TCL trong lĩnh vực giải pháp không khí thông minh.

Có thể bạn chưa biết?

TCL hiện có 11 nhà máy sản xuất trên toàn thế giới với năng lực 38 triệu bộ mỗi năm, đồng thời liên tục đầu tư vào năng lực sản xuất thông minh cho ngành hàng điều hòa. Các dòng điều hòa của TCL cũng ghi dấu ấn trên thị trường quốc tế với những ghi nhận về thiết kế và đổi mới công nghệ, góp phần củng cố vị thế thương hiệu trong lĩnh vực giải pháp không khí hiện đại.

TCL dòng điều hòa thế hệ mới 2026 nắng nóng điều hòa khí tươi máy lạnh TCL FreshIN 3.0 Điều hòa tiết kiệm điện lọc bụi mịn PM2.5 TCL Inverter 2026

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

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Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

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