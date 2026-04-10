TCL ra mắt giải pháp làm mát thế hệ mới, với tâm điểm là dòng máy lạnh khí tươi FreshIN 3.0

Dòng điều hòa thế hệ mới của TCL nhấn mạnh đến thông điệp “Smart Saving, Fresh Living - Tiết kiệm thông minh, Khí tươi mát lành”, trong đó tâm điểm là dòng máy lạnh khí tươi TCL Inverter FreshIN 3.0, bên cạnh các dòng sản phẩm chủ lực khác.

Là bước phát triển tiếp theo từ thế hệ FreshIN trước đó, FreshIN 3.0 đánh dấu sự nâng cấp toàn diện về công nghệ tái tạo khí tươi chủ động và tăng cường tiết kiệm năng lượng. Qua đó, TCL khẳng định vai trò tiên phong trong việc phát triển dòng máy lạnh khí tươi trên thị trường toàn cầu, khi liên tục đầu tư và hoàn thiện công nghệ này qua nhiều thế hệ sản phẩm.

FreshIN 3.0 nổi bật với khả năng cấp khí tươi chủ động, kết hợp hệ thống lọc đa lớp giúp lọc bụi mịn PM2.5

Trong đó, FreshIN 3.0 nổi bật với khả năng cấp khí tươi chủ động, kết hợp hệ thống lọc đa lớp giúp lọc bụi mịn PM2.5, tăng cường kháng khuẩn và kháng virus, góp phần cải thiện chất lượng không khí trong không gian sống. FreshIN 3.0 cũng được trang bị cảm biến và khả năng hiển thị chất lượng không khí theo thời gian thực, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và chủ động điều chỉnh môi trường sống trong nhà.

Tính năng AI Voice Control cũng là một trong những nâng cấp đáng chú ý của FreshIN 3.0

Ngoài ra thì tính năng AI Voice Control cũng là một trong những nâng cấp đáng chú ý, cho phép người dùng điều khiển thiết bị bằng giọng nói một cách thuận tiện hơn, mở rộng trải nghiệm sử dụng rảnh tay và phù hợp với xu hướng nhà thông minh. Các công nghệ này kết hợp giúp FreshIN 3.0 không chỉ là một thiết bị làm mát mà còn là giải pháp quản lý không khí toàn diện.

Được thiết kế để vận hành bền bỉ trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau, chính vì thế FreshIN 3.0 có khả năng hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện nhiệt độ cao lên đến 60°C, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng tại các khu vực có khí hậu khắc nghiệt.

TCL đã trang bị cho TCL FreshIN 3.0 công nghệ luồng không khí mềm mại cải tiến, sở hữu 1222 lỗ siêu nhỏ (micro-holes) giúp phân tán luồng khí mát một cách nhẹ nhàng để tạo ra làn gió mềm (Gentle Breeze) êm dịu

Song song với đó thì FreshIN 3.0 cũng được tối ưu để nâng cao sự dễ chịu khi sử dụng. Luồng gió mạnh thổi liên tục từ các máy lạnh truyền thống thường gây ra cảm giác khó chịu hoặc kích ứng, dẫn đến các vấn đề như khô mắt và đau họng. Để làm được điều này, TCL đã trang bị cho TCL FreshIN 3.0 công nghệ luồng không khí mềm mại cải tiến, sở hữu 1222 lỗ siêu nhỏ (micro-holes) giúp phân tán luồng khí mát một cách nhẹ nhàng để tạo ra làn gió mềm (Gentle Breeze) êm dịu. Điều này đảm bảo những luồng gió gắt được thay thế bằng sự mát lạnh mềm mại, bao phủ, mang lại sự thoải mái tối đa cho người dùng.

Với công nghệ T-AI Energy Saving, dòng điều hòa FreshIN 3.0 có thể tiết kiệm đến 37% so với dòng máy Inverter và 75% so với dòng máy không có Inverter

Một trong những tâm điểm đáng chú ý của dòng điều hòa FreshIN 3.0 cũng như thế hệ điều hòa mới 2026 của TCL đó chính là khả năng tiết kiệm điện năng tối ưu. Nhờ tích hợp công nghệ T-AI Energy Saving nên FreshIN 3.0 có thể tiết kiệm đến 37% so với dòng máy Inverter và 75% so với dòng máy không có Inverter. Đặc biệt khi kết hợp với khả năng kết nối ứng dụng TCL Home, người dùng có thể quản lý thiết bị thuận tiện hơn, phù hợp với xu hướng sử dụng thiết bị gia dụng thông minh hiện nay.

Bên cạnh FreshIN 3.0, TCL cũng đồng thời ra mắt loạt điều hòa thế hệ mới 2026

Bên cạnh FreshIN 3.0, TCL cũng đồng thời ra mắt loạt điều hòa thế hệ mới 2026 với nhiều dòng sản phẩm được phân tầng theo nhu cầu sử dụng khác nhau. Trong đó, TCL Inverter BreezeIN Pro tập trung vào trải nghiệm làm lạnh dễ chịu kết hợp công nghệ chăm sóc sức khỏe; TCL Inverter BreezeIN Plus nổi bật với khả năng làm lạnh nhẹ dịu, tiết kiệm điện và tăng cường lọc không khí, còn TCL SaveIN hướng đến nhóm người dùng ưu tiên hiệu quả vận hành và các tính năng tiện lợi trong sử dụng hằng ngày.

Chia sẻ về thế hệ điều hòa mới 2026, ông Yi PengWei, Tổng giám đốc TCL Việt Nam, cho biết: “Danh mục máy lạnh TCL 2026 thể hiện rõ định hướng phát triển lâu dài của chúng tôi trong lĩnh vực giải pháp không khí thông minh. Với nền tảng công nghệ, năng lực sản xuất quy mô toàn cầu cùng sự thấu hiểu nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Việt Nam, TCL kỳ vọng mang đến những giải pháp làm mát hiệu quả, tiết kiệm và góp phần kiến tạo môi trường sống mát lành, tiện nghi hơn mỗi ngày.”

Danh mục máy lạnh TCL 2026 thể hiện rõ định hướng phát triển lâu dài của TCL trong lĩnh vực giải pháp không khí thông minh.