TCL Care Aura DD Inverter: chiếc máy giặt sấy 2 in 1 mà người dùng tìm kiếm bấy lâu nay

Theo đại diện của TCL thì TCL CareAura DD Inverter không chỉ đơn thuần là một chiếc máy giặt sấy, mà là giải pháp “2 trong 1” đột phá, mang đến sự chủ động, tiện nghi và trọn vẹn hơn cho người dùng Việt. Trong đó, máy giặt sấy Care Aura DD Inverter được thiết kế để trở thành giải pháp chăm sóc quần áo toàn diện.

Máy giặt sấy 2 in 1 TCL Care Aura DD Inverter

Tính năng nổi bật nhất là chu trình giặt và sấy hoàn tất trong 60 phút, giúp quần áo từ đồng phục, đồ công sở đến trang phục thể thao đều sẵn sàng ngay trong ngày, giải quyết nỗi lo thiếu thời gian của các gia đình bận rộn.

Để đồng hành cùng người dùng trong việc mang đến một sản phẩm toàn diện, an toàn và chăm sóc tốt cho sức khỏe, TCL đã trang bị công nghệ Steam Wash, giặt bằng hơi nước giúp bỏ tới 99,99% vi khuẩn và bụi mịn, giữ quần áo sạch khuẩn, mềm mại và an toàn cho trẻ nhỏ.

Máy giặt sấy TCL được trang bị động cơ Inverter truyền động trực tiếp (Smart DD Motor)

Động cơ Inverter truyền động trực tiếp (Smart DD Motor) với khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng êm ái, giảm rung lắc và tiết kiệm năng lượng vượt trội cũng góp phần giải quyết triệt để vấn đề tiêu thụ điện năng. Với mức tiêu thụ chỉ 5.54 Wh/kg, CareAura giúp giảm đáng kể chi phí điện so với nhiều thương hiệu khác trong cùng phân khúc. Đặc biệt, động cơ này sẽ được TCL bảo hành lên tới 20 năm, thời gian bảo hành dài nhất trên thị trường máy giặt sấy hiện nay.

Nổi bật với công nghệ giặt sấy 1 giờ

Bên cạnh đó thì TCL Care Aura DD Inverter còn được trang bị nhiều tiện ích thông minh, điển hình là Child Lock (khóa an toàn trẻ em), tính năng Add Garment (thêm đồ khi máy đang giặt). Chế độ Quick Wash (giúp xử lý nhanh quần áo bẩn nhẹ, vừa tiết kiệm thời gian vừa giảm tiêu thụ điện nước).

Máy giặt sấy TCL tập trung vào các công nghệ giúp nâng cấp việc chăm sóc quần áo

Nhờ động cơ DD Inverter, máy giặt sấy TCL Care Aura còn được ứng dụng Magic Flow với 8 kiểu chuyển động nước mô phỏng thao tác giặt tay, kết hợp cùng lồng giặt tổ ong Honeycomb Drum có thiết kế lỗ siêu nhỏ, vừa loại bỏ vết bẩn hiệu quả vừa bảo vệ từng sợi vải. Bên cạnh đó, hệ thống EBS khử khuẩn nhiệt độ cao cùng chức năng Drum Clean (giúp tự vệ sinh lồng giặt giúp duy trì lồng giặt luôn sạch sẽ, ngăn ngừa vi khuẩn, đồng thời kéo dài tuổi thọ thiết bị).

Ông Yi Pengwei, Tổng Giám đốc TCL Việt Nam

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt ngày hôm qua, ông Yi Pengwei, Tổng Giám đốc TCL Việt Nam, cho biết: “Các gia đình trẻ ngày nay cần một chiếc máy giặt không chỉ nhanh mà còn sạch sâu và an toàn. TCL CareAura DD Inverter ra đời để đáp ứng chính xác nhu cầu đó – hoàn tất giặt và sấy chỉ trong 1 giờ, đồng thời bảo vệ sức khỏe và giữ quần áo bền đẹp lâu dài. Đây là cột mốc quan trọng khẳng định cam kết của TCL trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam.”

Có thể bạn chưa biết?

TCL Care Aura DD Inverter có dung tích giặt 10.5kg và sấy 7kg

TCL hợp tác cùng TikTok Shop Vietnam ra mắt máy giặt sấy 2 trong 1, đánh dấu bước tiến chiến lược trong ngành gia dụng tại Việt Nam.

Sự kiện trình làng máy giặt sấy TCL Care Aura DD Inverter tại Việt Nam đã tạo nên dấu ấn vô cùng đặc biệt khi mang đến chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn. Theo đó, giá bán của TCL Care Aura DD Inverter trên TikTok Shop trong tháng 9 này chỉ còn 7,990,000 đồng thay vì giá bán chính thức là 14,990,000 đồng.

Máy giặt sấy TCL Care Aura được bán độc quyền trên TikTok Shop với ưu đãi đặc biệt trong tháng 9

Đây chính là lời tri ân dành cho khách hàng Việt Nam, cũng như cơ hội để các gia đình trải nghiệm sớm một chiếc máy giặt sấy thế hệ mới - trợ thủ giặt giũ toàn diện, tiện nghi cho cuộc sống hiện đại.