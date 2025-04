TV TCL QD-Mini LED 'ăn điểm' tuyệt đối

Như tin đã đưa, mới đây TCL đã chính thức giới thiệu ra thị trường Việt Nam bộ 3 TV thế hệ mới bao gồm TV C6K, C7K và C8K Premium. Điểm đáng chú ý của dòng TV C Series năm nay của TCL đó chính là công nghệ QD-Mini LED, đây là công nghệ đi ốt phát sáng ở dạng siêu nhỏ (mini) chấm lượng tử, giúp hình ảnh hiển thị đạt độ sáng và độ chính xác cao, cho màu sắc sống động, độ tương phản đặc biệt và độ sáng tối đa.

TCL C6K là dòng TV chủ lực của TCL tại thị trường Việt Nam

Theo TCL thì công nghệ QD-Mini LED của họ còn đạt được chất lượng hình ảnh đáng kinh ngạc nhờ màu đen sâu và chi tiết được hiển thị rõ nét trong bóng tối mà không bị bệt màu. Thực tế trải nghiệm cho thấy hình ảnh được hiển thị trên TCL C6K cho màu đen sâu hơn, hình ảnh sắc nét và rực rỡ hơn so với mẫu TV sử dụng tấm nền QLED, mà ngay cả mắt thường cũng có thể nhận ra.

Đại diện TCL cho biết, thành quả này đến từ “Sự kết hợp giữa công nghệ chấm lượng tử (Quantum Dot) và hàng nghìn đèn LED siêu nhỏ được cải tiến mang đến khả năng tái tạo màu sắc sống động như thật và kiểm soát ánh sáng tối ưu.”

Với độ sáng vượt trội lên đến 5.000 nits, cùng tấm nền matte HVA chống chói hiệu quả

Và điểm nhấn của công nghệ này nằm ở độ sáng vượt trội lên đến 5.000 nits, cùng tấm nền matte HVA chống chói hiệu quả, giúp người dùng thoải mái thưởng thức nội dung trên màn hình lớn một cách rõ ràng trong mọi điều kiện ánh sáng môi trường. Trong khi tần số quét 144Hz đảm bảo trải nghiệm chuyển động mượt mà, đáp ứng mọi nhu cầu giải trí từ xem phim hành động đến chơi game có tốc độ khung hình cao, mang lại những khung hình sắc nét và không bị giật lag.

Cụ thể, ở model TCL C6K, trong màn ‘so kè’ với mẫu TV QLED có cùng kích thước và giá tiền đã cho thấy sự vượt trội của công nghệ QD-Mini LED nhờ sở hữu 512 phân vùng kiểm soát ánh sáng, giúp C6K có khả năng kiểm soát ánh sáng chính xác đến từng điểm ảnh, giảm thiểu hiện tượng quầng sáng.

Ngoài ra, tấm nền HVA cao cấp của TCL C6K được bổ sung thêm một lớp màng chống chói nano, có thể tạo ngăn chặn ánh sáng chói, giúp giảm nhiễu ánh sáng bên ngoài cũng như đạt hiệu ứng mềm, không phản chiếu, không gây chói. Đồng thời, tấm nền HVA còn giúp C6K đạt được độ tương phản cao hơn, hiệu ứng rò rỉ ánh sáng thấp hơn, chi tiết rõ ràng hơn, và mở rộng góc nhìn, cho người dùng thoải mái tận hưởng chất lượng hình ảnh ở mọi vị trí ngồi mà không lo bị loá nhờ vào tấm nền chống chói Matte HVA mới.

Tấm nền HVA còn giúp C6K đạt được độ tương phản cao hơn, hiệu ứng rò rỉ ánh sáng thấp hơn, chi tiết rõ ràng hơn, và mở rộng góc nhìn

Chưa dừng lại ở đó, TCL C6K còn được trang bị bộ xử lý AiPQ Pro với 6 yếu tố AI bao gồm AI-contrast, AI-Clarity, AI-color, AI-Motion, AI-HDR, AI-scene giúp tối ưu hóa chất lượng hình ảnh.

Nhận xét về khả năng vượt trội trong việc hiển thị hình ảnh của công nghệ Mini-LED so với công nghệ QLED, anh Bùi An, Diễn đàn HDVN cho biết:“So với QLED là công nghệ lượng tử, thì Mini-LED là công nghệ mới, với điểm ảnh được thu nhỏ hơn gấp nhiều lần. Từ đó việc thể hiện màu sắc và kiểm soát ánh sáng sẽ tốt hơn. TV C6K của TCL vừa ra mắt sử dụng công nghệ Mini-LED mới, so với QLED, thậm chí là với ngay cả Mini-LED thế hệ cũ, cũng có thể dễ dàng thấy không gian màu của C6K đẹp hơn, rộng hơn, độ tương phản và màu đen cũng sâu hơn. Đáng chú ý là việc xử lý ánh sáng vùng sáng tối thì C6K làm tốt hơn hẳn so với mẫu TV QLED cùng tầm giá.

Được biết mức giá hiện tại của TCL C6K QD-Mini LED đang cạnh tranh hơn rất nhiều so với các mẫu TV QLED cùng tầm giá. Cụ thể, TCL C6K hiện có giá chỉ 15,490,000 đồng cho kích thước 55inch.

hệ thống âm thanh ONKYO 2.1 với sự hỗ trợ Dolby Atmos cùng tần số quét 144Hz mang đến trải nghiệm giải trí sống động hơn

Một điểm cộng đáng chú ý khác của C6K đó chính là âm thanh sống động hơn hẳn. Theo TCL thì hệ thống âm thanh ONKYO 2.1 với sự hỗ trợ Dolby Atmos cùng tần số quét 144Hz mang đến trải nghiệm giải trí sống động hơn. Với công suất lên tới 40W, C6K không chỉ mang lại âm thanh siêu trầm ấn tượng, mà còn giúp tái tạo trải nghiệm âm thanh gần với rạp phim hơn bao giờ hết (trên hệ thống loa tích hợp sẵn).

Trong khi đó, ở dòng C8K Premium, TCL cung cấp trải nghiệm giải trí tại gia đỉnh cao nhờ vào công nghệ QD-Mini LED cao cấp nhất của hãng, thiết kế ZeroBorder™ siêu mỏng, với độ sáng 5.000 nits và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen danh tiếng, mang đến trải nghiệm xem phim và chơi game tại gia đỉnh cao, không giới hạn.

C6K là một trong những mẫu TV hiếm hoi trên thị trường có chất lượng âm thanh có thể xem là ‘tương đồng’ với chất lượng hình ảnh

Đáng chú ý, trong màn so tài giữa TCL C6K và một model TV sử dụng công nghệ QLED có cùng tầm giá, C6K đã cho thấy sự vượt trội của công nghệ âm thanh ONKYO 2.1. Không chỉ có chất lượng âm thanh to hơn, rõ hơn mà còn là một trong những mẫu TV hiếm hoi trên thị trường có chất lượng âm thanh có thể xem là ‘tương đồng’ với chất lượng hình ảnh.

“Hệ thống âm thanh 2.1 kênh từ thương hiệu nổi tiếng Nhật Bản Onkyo cho khả năng phân bổ giữa loa âm thanh nổi và loa siêu trầm chuyên dụng để tăng cường âm trầm.” Đại diện TCL cho biết.

Ngoài ra, để giúp tăng cường thêm trải nghiệm rạp hát tại gia cũng như mang đến trải nghiệm chơi game đỉnh cao, TCL đã trang bị cổng HDMI eARC được thiết kế riêng biệt để người dùng kết nối với soundbar hoặc Android box mà không làm giảm hiệu suất khi chơi game.

“C6K thực sự rất ấn tượng về cả phần cứng lẫn trải nghiệm"

Nhận xét về chất lượng âm thanh của TCL C6K, anh Ngọc Trần đến từ Audio Lab cho biết: “C6K thực sự rất ấn tượng về cả phần cứng lẫn trải nghiệm. Nói về phần cứng, loa của C6K sở hữu thiết kế loa 2.1 với công suất 40W được phát triển bởi Onkyo (thương hiệu âm thanh Nhật Bản), đây là trang bị vốn chỉ thấy được trên những mẫu TV cao cấp ở phân khúc từ 40 triệu đồng. Mới chỉ nhắc tới cái tên Onkyo thôi cũng đủ thấy đây là thương hiệu âm thanh uy tín được người Việt rất yêu thích bởi màu âm ngọt ngào, mềm mại và chi tiết tốt. Và khi hiện diện trên chiếc TV C6K của TCL, nó mang tới một không gian âm trường rất thoáng cùng lượng chi tiết nằm ở mức khá, mặc dù tiếng nhạc cụ ở các lớp vẫn có sự rối nhẹ nhưng điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được bởi chúng ta cần nhớ đây là loa tích hợp trên TV.”

Là chuyên gia trong ngành audio nên anh Ngọc Trần còn phân tích rất chi tiết, anh nói “Vocal ca sĩ được làm rất đẹp, nổi bật và rất thoát, có sự tập chung ở chính giữa, tạo cảm giác ca sĩ đang đứng trước mặt chúng ta. Điều này cũng có lợi rất lớn khi sử dụng loa để xem phim, chuyển mode âm thanh qua film bạn sẽ nhận được giọng nhân vật ở những đoạn hội thoại vô cùng rõ nét, không bị chìm một chút nào vào hiệu ứng âm thanh của phim.”

"Điểm cộng lớn chính là thiết kế sub tích hợp, nó làm cho trải nghiệm âm thanh trở lên trọn vẹn hơn bởi khi những cú bass được đánh sẽ được đảm nhiệm bởi loa riêng nên hoàn toàn không làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp của dải mid đang có"

“Ngoài ra, loa thể hiện rõ âm thanh 2 kênh cùng không gian chiều ngang rõ rệt, điều này giúp ích rất lớn khi chúng ta sử dụng chính loa của TV để xem phim, bạn sẽ cảm nhận được rõ ràng loa của chiếc TV này vẫn đủ sức để tái hiện được một số hiệu ứng thanh vòm theo chiều ngang và chiều cao. Khả năng bao phủ không gian cũng rất tốt, mình cũng đang test mẫu C6K model 65inch với không gian phòng khách chừng 40m vuông nhưng chỉ cần mở âm lượng ở 35-40% đã là quá đủ.” Anh Ngọc Trần kết luận: “Điểm cộng lớn chính là thiết kế sub tích hợp, nó làm cho trải nghiệm âm thanh trở lên trọn vẹn hơn bởi khi những cú bass được đánh sẽ được đảm nhiệm bởi loa riêng nên hoàn toàn không làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp của dải mid đang có. Nó làm rất tốt vai trò phụ trợ để bạn có được những hiệu ứng bùng nổ trong phim được sống động hơn, những bản nhạc bolero, Ballad, R&B… với tiếng bass sâu lắng hơn mà không cần sử dụng tới loa ngoài. Tuy vậy, nếu nghe những bản nhạc yêu cầu sub bass nhiều, sub tích hợp của TV vẫn sẽ có chút điểm yếu khi không thể thể hiện được tiếng bass quá sâu. Nhưng TCL cũng rất chu đáo khi tích hợp tính năng xuất tín hiệu sub thông qua cổng Optical, lúc này bạn chỉ cần trang bị thêm một sub điện kết nối tới TV là đã có âm thanh uy lực tận dụng lại vẻ đẹp vốn có của dải trung âm mà TV C6K đang làm quá tốt."

“C6K sẽ là ngôi sao sáng giá mới trong phân khúc, giúp định vị lại phân khúc TV giá dưới 20 triệu đồng.”

Có thể nói, với giá bán chỉ từ 15 triệu đồng cho model 55inch và dưới 20 triệu đồng cho model 65inch, C6K đã hoàn toàn chinh phục người dùng trong phân khúc, và đó cũng là lý do để TCL tự tin khi cho rằng “C6K sẽ là ngôi sao sáng giá mới trong phân khúc, giúp định vị lại phân khúc TV giá dưới 20 triệu đồng.”

Đây được xem là bước tiến chiến lược của TCL trong việc đưa công nghệ cao cấp tiếp cận đông đảo người dùng hơn.

Theo dự báo từ Omdia, thị trường TV Mini LED toàn cầu sẽ tăng trưởng mạnh mẽ đến 35% trong năm 2025. Là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực này, TCL sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường với những sản phẩm vượt trội về chất lượng, mang lại trải nghiệm giải trí và công nghệ tốt nhất cho người tiêu dùng.