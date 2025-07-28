BYD trở thành đối tác ô tô toàn cầu của CLB bóng đá Inter Milan

Theo đại diện của BYD, cho biết đây là một trong những thỏa thuận mang tính biểu tượng giữa hai lĩnh vực: công nghệ xanh và bóng đá đỉnh cao, gắn kết bởi tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên và mong muốn chinh phục thế giới bằng sự đột phá.

Bà Stella Li - Phó Chủ tịch Tập đoàn BYD, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này chính là một giấc mơ được hiện thực hóa cho những ai đam mê bóng đá và yêu thích công nghệ xanh. Inter Milan là đội bóng thể hiện tinh thần chiến đấu, khát vọng không ngừng - cũng chính là giá trị mà BYD theo đuổi. Với hơn 120.000 kỹ sư làm việc ngày đêm, chúng tôi không ngừng sáng tạo để chống biến đổi khí hậu và làm mát Trái Đất thêm 1 độ C. Chúng tôi và Inter có cùng tinh thần - làm việc chăm chỉ, không ngừng đổi mới và luôn khao khát chiến thắng”.

Với hơn 533 triệu người hâm mộ toàn cầu, Inter Milan là một trong những câu lạc bộ phát triển nhanh nhất về lượng người theo dõi trong 5 năm qua. Riêng tại Trung Quốc - nơi đặt trụ sở chính của BYD - Inter Milan có hơn 154 triệu người hâm mộ, là một trong những đội bóng được yêu mến nhất.

Về phía BYD, thương hiệu đã bán hơn 4,2 triệu xe năng lượng mới trong năm 2024 (tăng 41% so với năm 2023) và đạt mốc hơn 2 triệu xe chỉ trong nửa đầu năm 2025. Những con số ấn tượng này phản ánh tốc độ phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu của BYD trong lĩnh vực ô tô xanh.

Theo thỏa thuận, BYD sẽ cung cấp khoảng 70 xe thuần điện và xe DM-i Super Hybrid cho ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các cầu thủ của Inter Milan. Đặc biệt, Inter Milan sẽ là đội bóng đầu tiên được nhận phiên bản tùy biến đặc biệt của mẫu xe BYD SEALION 7 với cảm hứng từ màu sắc truyền thống của Nerazzurri.

Phiên bản đặc biệt này cũng sẽ sớm được sản xuất giới hạn dành riêng cho người hâm mộ Inter trên toàn cầu, mở ra cơ hội sở hữu một mẫu xe mang đậm dấu ấn bóng đá và công nghệ tiên phong.

BYD cũng đang hoàn thiện các chương trình ưu đãi mua và thuê xe BYD dành riêng cho người hâm mộ Inter Milan tại nhiều quốc gia, mang trải nghiệm xe điện BYD đến gần hơn với cộng đồng yêu bóng đá toàn cầu.