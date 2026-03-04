Các thỏa thuận này đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc đưa Viettel High Tech từ vị thế nghiên cứu phát triển và triển khai 5G quy mô lớn sang vai trò đồng kiến tạo kiến trúc và lộ trình 6G toàn cầu.

Trong bối cảnh ngành viễn thông chuyển dịch sang mô hình mạng tự động hóa cao, tích hợp trí tuệ nhân tạo ngay ở lớp kiến trúc lõi, Viettel High Tech tập trung phát triển hạ tầng 5G Advanced và 6G theo định hướng AI-native, bảo mật hậu lượng tử và tối ưu năng lượng ngay từ thiết kế ban đầu. Cách tiếp cận này không chỉ nhằm nâng cao hiệu năng hệ thống mà còn định hình tiêu chuẩn vận hành của mạng thế hệ tiếp theo.

Viettel High Tech mở rộng hợp tác phát triển 6G cùng hàng loạt đối tác toàn cầu.

Hợp tác với Intel tập trung vào đồng phát triển và thử nghiệm các công nghệ then chốt cho 5G Advanced và 6G, bao gồm tối ưu hóa AI trong hệ thống viễn thông RAN và kiến trúc Cloud-native. Quyền tiếp cận sớm các nền tảng tính toán thế hệ mới giúp Viettel High Tech tăng tốc chu trình xác thực công nghệ và củng cố vị trí trong hệ sinh thái AI RAN toàn cầu.

Với AMD, Viettel High Tech hướng tới xây dựng kiến trúc tính toán hiệu năng cao cho mạng tích hợp AI và điện toán biên, bảo đảm khả năng mở rộng, tối ưu chi phí vận hành cho các hệ thống 5G/6G quy mô lớn. Hai bên sẽ cùng khảo sát tính tương thích và tích hợp các giải pháp chipset và máy chủ thế hệ mới, hướng tới kiến trúc hệ thống hiệu quả và tiết kiệm năng lượng cho các ứng dụng 5G/6G.

Viettel cũng đẩy mạnh hợp tác với ID Quantique - doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực mật mã an toàn lượng tử, cùng nghiên cứu các giải pháp bảo mật hậu lượng tử nhằm bảo vệ hệ thống và dữ liệu trong dài hạn. Hợp tác này đặt nền tảng cho việc tích hợp bảo mật hậu lượng tử vào kiến trúc mạng ngay từ giai đoạn thiết kế, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng. Ngoài ra, hai bên sẽ phối hợp xây dựng đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ an toàn lượng tử, hướng tới hình thành năng lực dài hạn cho hệ sinh thái bảo mật thế hệ mới, đặc biệt trong các kịch bản kết nối xuyên biên giới quốc tế.

Những bước đi này được triển khai trên nền tảng năng lực 5G đã được kiểm chứng ở quy mô thương mại với 2.500 trạm 5G “Make in Vietnam”, giải pháp 5G Open RAN tiết kiệm tới 24% điện năng trong điều kiện tải cao, được Gartner ghi nhận trong Magic Quadrant for CSP 5G RAN Infrastructure Solutions 2025 và đưa Việt Nam bước vào các quốc gia dẫn đầu về công nghệ 5G.

Với chiến lược lấy 5G Advanced làm cầu nối, Viettel High Tech đang chuyển hóa năng lực 5G thành sự sẵn sàng cho 6G, tham gia từ sớm vào quá trình xây dựng kiến trúc và tiêu chuẩn toàn cầu. Đây là bước chuyển từ vai trò triển khai công nghệ sang vai trò kiến tạo hệ sinh thái 6G trong thập kỷ tới.