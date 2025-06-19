Viettel High Tech giành hai giải thưởng Tuổi trẻ Sáng tạo trong Quân đội lần thứ 25

Giải Nhất: “Trạm thu phát gốc 5G gNodeB 8T8R”

Đề tài “Nghiên cứu, chế tạo trạm thu phát gốc 5G gNodeB hỗ trợ lên tới 8 antenna thu phát (8T8R)” giành giải Nhất lần này là kết quả của một chặng đường dài nghiên cứu - phát triển - thương mại hóa. Tại lễ trao giải, Ông Nguyễn Chí Linh, đại diện nhóm tác giả, chia sẻ: “Ngay từ rất sớm, với tầm nhìn chiến lược, Viettel đã thành lập bộ phận nghiên cứu chuyên sâu với mục tiêu làm chủ toàn bộ hạ tầng mạng. Từ nghiên cứu trạm gốc 5G đầu tiên với cấu hình cơ bản, đến nay chúng tôi đã làm chủ và phát triển các sản phẩm từ 4T4R đến 8T8R, và đang tiến bước lên 32T32R và 64T64R – tiệm cận chuẩn thế giới về năng lực phát sóng".

Viettel High Tech với năng lực phát triển phần mềm lõi cho 5G đã trở thành mắt xích chủ chốt trong việc tạo ra một mạng 5G “Make in Vietnam”.

Trạm gốc 5G "Make by Viettel" đạt tốc độ tải xuống cao hơn gấp 10 lần so với 4G, hỗ trợ hàng nghìn thuê bao cùng lúc với độ trễ cực thấp, đã triển khai tại nhiều tỉnh như Hà Nội, Hà Nam, Ninh Thuận... Đáng chú ý, Viettel đã xuất khẩu thành công lô hàng đầu tiên sang Ấn Độ và Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), mang về các hợp đồng trị giá hàng triệu đô - đây là bước tiến mạnh mẽ khẳng định năng lực cạnh tranh quốc tế.

Trước đó, tại sự kiện thương mại hóa Open RAN với Qualcomm (11/2024), Ông Nguyễn Vũ Hà, Tổng Giám đốc Viettel High Tech đã chia sẻ rằng ít đơn vị có năng lực làm chủ toàn bộ từ tầng xử lý băng gốc đến xử lý vô tuyến giống như Viettel High Tech. Điều này giúp công ty dễ dàng tùy biến thiết bị theo yêu cầu khách hàng, đồng thời thiết lập mạng lưới hợp tác quốc tế, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong khu vực.

Bên cạnh sản xuất phần cứng, Viettel High Tech tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, với nhiều bài báo được công bố trong và ngoài nước, nhiều sáng chế, đăng ký sở hữu công nghiệp, và triển khai chuyển giao công nghệ cho các đơn vị trong ngành. Việc này không chỉ giúp củng cố thêm nền tảng kỹ thuật nội bộ, mà còn đóng góp vào kho tàng tri thức khoa học công nghệ quốc gia.

Giải Nhì: “Hệ thống mô phỏng huấn luyện kỹ chiến thuật trinh sát đặc nhiệm”

Giải Nhì được trao cho đề tài “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống mô phỏng huấn luyện kỹ chiến thuật trinh sát đặc nhiệm”, thuộc lĩnh vực mô hình hóa - mô phỏng. Mục tiêu là phát triển hệ thống mô phỏng sát thực chiến giúp nâng cao hiệu quả huấn luyện, đặc biệt cho lực lượng trinh sát và đặc nhiệm. Công nghệ này kết hợp mô phỏng vật lý, video tương tác, và cảm biến hiện đại để đạt độ chính xác và trải nghiệm cao, vượt trội so với các hệ thống hiện thời.

Ông Nguyễn Đức Thành, Chủ nhiệm đề tài chia sẻ “Hệ thống mô phỏng bắn súng của chúng tôi sử dụng bộ tạo giật không dây gắn trên súng thật, giúp tái hiện lực giật và cảm giác bắn súng chân thực mà không cần can thiệp vào cấu trúc của súng. Chúng tôi tin tưởng giải pháp này sẽ mở rộng phạm vi huấn luyện tương tác tới nhiều lực lượng, phù hợp định hướng “Latest Technology for All” của Viettel High Tech”.

Viettel cung cấp hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng cho cảnh sát Philippines.

Đáng chú ý, hệ thống mô phỏng bắn súng đã được thương mại hóa và được Cảnh sát Quốc gia Philippines đặt hàng sử dụng. Theo hợp đồng, hệ thống mô phỏng cần đạt tiêu chí: nhanh gọn, lắp đặt dưới 15 phút, tương thích với huấn luyện video tương tác, sử dụng cho các loại súng theo chuẩn NATO.

Kết quả nhận được phản hồi tích cực từ phía Philippines, ghi nhận khả năng nâng cao đáng kể năng lực huấn luyện của lực lượng cảnh sát, phù hợp với điều kiện cụ thể của quốc gia này. Đồng thời, đơn hàng mở rộng cho năm 2025 và các giai đoạn tiếp theo cho thấy sự tín nhiệm tiếp tục vào sản phẩm và hướng đi chiến lược toàn cầu của Viettel High Tech.

Giải thưởng TTST trong Quân đội trong giai đoạn 2020 - 2025 có 3.476 công trình (tăng 27,5% số công trình so với giai đoạn 2015 - 2020) của hơn 10.000 tác giả, tập thể tác giả tham gia dự thi cấp toàn quân, đại đa số công trình được ứng dụng vào thực tiễn.

Các công trình đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, làm tăng hiệu quả quốc phòng - an ninh, hiệu quả kinh tế - xã hội, làm lợi cho Quân đội hàng trăm tỷ đồng, mang lại hiệu quả thiết thực trong chỉ huy, điều hành huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Viettel High Tech, với vai trò là một đơn vị R&D sáng tạo, đã thể hiện cách tiếp cận bài bản và hiệu quả trong việc chuyển giao công nghệ lưỡng dụng và mở rộng tầm ảnh hưởng ra quốc tế.