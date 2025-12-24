CSGT Hà Nội kịp thời mở đường, đưa sản phụ đau ruột thừa đi cấp cứu trong giờ cao điểm

Vào hồi 18h, trong khi làm nhiệm vụ tại nút giao Hai Bà Trưng - Lê Duẩn, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 gồm Đại úy Nguyễn Quang Trung và Đại úy Dương Bá Hòa tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ anh Nguyễn Tiến Đạt, lái xe taxi Xanh SM, điều khiển ô tô BKS 29E-118.49, đang chở chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1999, trú tại Tiên Tảo, Đa Phúc, Hà Nội), là phụ nữ mang thai bị đau ruột thừa, cần được đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Tổ CSGT mở đường cho xe taxi chở thai phụ đi cấp cứu. Ảnh: CACC

Trước đó, bệnh nhân được đưa từ Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn đi hai bệnh viện, tuy nhiên do ca bệnh phức tạp nên phải chuyển gấp lên Bệnh viện Bạch Mai. Khi phương tiện di chuyển đến khu vực nút giao trên trong điều kiện giao thông đông đúc, lái xe đã đề nghị lực lượng CSGT hỗ trợ.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp trong điều kiện giao thông đông đúc giờ cao điểm, Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ phối hợp triển khai phương án hỗ trợ, đồng thời thông tin tới Trung tâm điều khiển giao thông để điều tiết, tạo thuận lợi cho phương tiện di chuyển.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ, sản phụ Hồng đã được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai kịp thời để tiếp tục điều trị.

Trong quá trình di chuyển, hệ thống camera AI hỗ trợ kích hoạt “làn sóng xanh” tại các nút giao; lực lượng CSGT dọc tuyến chủ động phân luồng, bảo đảm an toàn và thông suốt. Nhờ đó, sản phụ đã được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai kịp thời để các y, bác sĩ tiếp nhận cấp cứu.

Sau khi sản phụ được bàn giao cho đội ngũ y tế, anh Nguyễn Đình Thiệp, chồng sản phụ xúc động gửi lời cảm ơn tới lực lượng CSGT vì tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ kịp thời trong thời điểm nguy cấp.

Hành động nhân văn của tổ công tác góp phần bảo vệ an toàn tính mạng người dân, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp, thể hiện rõ tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội.