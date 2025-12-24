Điện tử tiêu dùng
Samsung ra mắt dòng TV dành riêng cho khách sạn

Anh Tuấn

Anh Tuấn

10:13 | 24/12/2025
Cụ thể dòng TV khách sạn Samsung HU8000F sẽ có đầy đủ các kích thước, 43″, 50″, 55″, 65″, 75″ và 85inch mang đến cho các chủ khách sạn công cụ quản lý mạnh mẽ nhằm nâng tầm trải nghiệm của khách lưu trú, đồng thời cung cấp cho du khách tùy chọn phát trực tiếp và kết nối dễ dàng thông qua Google Cast.
Chia sẻ về dòng sản phẩm TV mới, ông Hoon Chung, Phó Chủ tịch Điều hành Mảng Kinh doanh Màn hình Hiển thị (VD) tại Samsung Electronics cho biết: “Dòng TV khách sạn Samsung HU8000F tạo ra chuẩn mực mới cho trải nghiệm giải trí trong phòng, kết hợp chất lượng hình ảnh 4K rực rỡ, khả năng truyền tải nội dung hiện đại và quản lý vận hành dễ dàng. Với sự hỗ trợ của Google Cast, thiết kế siêu mỏng AirSlim và khả năng tích hợp đám mây, chúng tôi đang tái định nghĩa những giới hạn của giải trí trong ngành khách sạn toàn cầu.”

Để phù hợp với điều kiện sử dụng, dòng TV Samsung HU8000F được thiết kế AirSlim tinh tế và khả năng phát trực tuyến không giới hạn. Dòng TV HU8000F cũng được trang bị bộ xử lý Crystal 4K độc quyền từ Samsung, kết hợp cùng công nghệ HDR10+ và Dynamic Crystal Color, đưa du khách vào thế giới của một tỷ sắc thái màu sắc với độ rõ nét và chi tiết ấn tượng như thật. Ngoài ra, thiết kế AirSlim tinh tế tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, gần như không viền, giúp chiếc TV trở nên hài hòa và đẳng cấp trong mọi phong cách nội thất khách sạn.

Samsung ra mắt dòng TV dành riêng cho khách sạn
Samsung ra mắt dòng TV dành riêng cho khách sạn

Mẫu sản phẩm mới còn mở rộng kho nội dung giải trí dành cho khách lưu trú bằng việc bổ sung Prime Video bên cạnh các nền tảng quen thuộc như Netflix và Samsung TV Plus, tất cả đều có thể truy cập dễ dàng thông qua giao diện Tizen OS Home thân thiện.

Đặc biệt, để nâng cao trải nghiệm âm thanh trọn vẹn, dòng TV này được tích hợp công nghệ âm thanh thích ứng, cung cấp phân tích cảnh âm thanh theo thời gian thực và tối ưu hóa chất lượng cho mọi chương trình tin tức, trò chơi thể thao, show âm nhạc hay phim truyện bom tấn.

Samsung ra mắt dòng TV dành riêng cho khách sạn
Dòng TV HU8000F được trang bị các tính năng tối ưu cho khách sạn và giải pháp tích hợp cho ngành lưu trú

Bên cạnh đó dòng TV HU8000F còn được trang bị các tính năng tối ưu cho khách sạn và giải pháp tích hợp cho ngành lưu trú. Cụ thể như hỗ trợ quản lý tập trung từ xa và cung cấp thông tin kinh doanh hữu ích cho các nhà quản lý khách sạn bằng tính năng Samsung LYNK Cloud, giúp đơn giản hóa hoạt động vận hành khách sạn toàn cầu, đồng thời thúc đẩy doanh thu bổ sung thông qua các chương trình khuyến mãi được cá nhân hóa. Hay với SmartThings Pro và điều khiển từ xa hỗ trợ đa mã, nhân viên khách sạn có thể mang đến trải nghiệm tùy chỉnh trong phòng và đảm bảo việc điều khiển không bị nhiễu, nâng cao sự tiện lợi và mức độ hài lòng cho khách lưu trú.

Samsung ra mắt dòng TV dành riêng cho khách sạn
Đặc biệt, tính năng Google Cast được tích hợp trực tiếp vào TV, giúp khách dễ dàng kết nối và phát nội dung từ hơn 5.000 ứng dụng hỗ trợ Cast

Đặc biệt, tính năng Google Cast được tích hợp trực tiếp vào TV, giúp khách dễ dàng kết nối và phát nội dung từ hơn 5.000 ứng dụng hỗ trợ Cast chỉ với một thao tác phản chiếu thiết bị Android hoặc iOS lên màn hình TV, không cần đăng nhập, không cần thêm thiết bị trung gian.

Việc tích hợp sẵn còn giúp các khách sạn và đơn vị tiết kiệm chi phí đầu tư và bảo trì thiết bị, tránh rủi ro mất trộm các thiết bị và giải phóng cổng HDMI.

Đối với các khách sạn đang sử dụng HBU8000, Samsung sẽ sớm phát hành bản cập nhật phần mềm, giúp kích hoạt tính năng Google Cast mà không làm gián đoạn trải nghiệm dịch vụ hiện tại. Nâng cấp này đã được triển khai thành công tại The Apurva Kempinski Bali và Swissôtel Living Jakarta Mega Kuningan (Indonesia) thông qua các bản cập nhật phần mềm đồng thời, minh chứng cho tính mở rộng linh hoạt và độ tin cậy của giải pháp.

Samsung ra mắt dòng TV dành riêng cho khách sạn
Với Google Cast và tích hợp OTT (Over-the-top), dòng HU8000F sẽ mang mang đến trải nghiệm giải trí liền mạch và giải pháp tối ưu hóa, giúp khách lưu trú tận hưởng trải nghiệm tốt hơn.

Không dừng lại ở đó, dòng màn hình chuyên dụng cho ngành khách sạn của Samsung cũng được thiết kế tối ưu với các tính năng thực tiễn, phù hợp với môi trường vận hành khách sạn, bao gồm: cổng kết nối RJ12, hỗ trợ loa phòng tắm, và cổng LAN output.

Được vận hành trên nền tảng Tizen trực quan và bảo mật, TV HU8000F mang đến khả năng điều hướng mượt mà, bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ nhờ giải pháp an ninh doanh nghiệp Samsung Knox, cùng khả năng kết nối linh hoạt thông qua nhiều cổng HDMI và USB.

Chi tiết về dòng TV dành cho khách sạn, xem thêm tại www.samsung.com.

Samsung Samsung TV TV dành cho khách sạn Samsung TV HU8000F sản phẩm mới công nghệ mới

