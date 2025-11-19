30 năm TV Samsung, một hành trình đáng tự hào

Con số này không hề thua kém với vị trí mà Samsung duy trì được ở thị trường quốc tế, với 19 năm liên tiếp đứng ở vị trí số 1 toàn cầu.

Từ những chiếc TV CRT cho đến những chiếc AI TV ngày nay đã cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của Samsung trong việc thiết lập nên các chuẩn mực trải nghiệm giải trí tại gia mới.

Hành trình 30 năm dẫn đầu – từ TV CRT đến thế hệ AI TV

Ngược thời gian, vào năm 1995, khi Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN, Samsung cũng đặt những ‘viên gạch’ đầu tiên cho nhà máy sản xuất TV tại Thủ Đức (TP.HCM). Với tổng số vốn đầu tư lúc đó là 36,5 triệu USD, những chiếc TV CRT đầu tiên mang thương hiệu Samsung đã ra đời tại Việt Nam, mở ra hành trình chinh phục người tiêu dùng trong nước và trở thành điểm khởi đầu cho quá trình phát triển kéo dài ba thập kỷ.

Tính đến nay, Samsung đã nhiều lần mở rộng quy mô sản xuất nhà máy, từng bước trở thành thương hiệu TV được yêu thích tại Việt Nam. Đến năm 2013, Samsung giữ vững ngôi vương TV số 1 tại Việt Nam và vị thế vẫn đang được duy trì liên tục suốt 11 năm qua.

Có lẽ trong tâm trí người dùng Việt Nam thì chiếc TV LCD Bordeaux được ra mắt vào năm 2006 đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nó không chỉ là chiếc TV tuyệt đẹp về thiết kế với

cảm hứng từ ly pha lê sang trọng. Mẫu TV này không chỉ mở ra xu hướng TV mỏng, tinh tế mà còn giúp TV trở thành một phần của nội thất hiện đại. Thành công này đã định hình diện mạo mới của ngành TV tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.

Samsung cũng là thương hiệu đi đầu trong việc đưa giải trí kết nối đến với hàng triệu gia đình Việt bằng mẫu TV LED thông minh. Theo đó, mẫu TV đầu tiên có khả năng kết nối Internet, ứng dụng và streaming lên màn hình lớn đã mở ra kỷ nguyên giải trí thông minh mới. Sự đổi mới này đã tạo nền tảng cho xu hướng TV thông minh mới và là nền tảng cho những bước định hình AI TV ngày nay.

Toàn cảnh Tổ hợp nhà máy Samsung Electronics Ho Chi Minh Complex (SEHC)

Đáng chú ý, năm 2015, khi Tổ hợp Samsung Electronics Ho Chi Minh Complex (SEHC) tại Khu Công nghệ cao TP.HCM chính thức đi vào hoạt động, Việt Nam đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất TV quan trọng của Samsung toàn cầu. Mỗi năm, hàng triệu sản phẩm TV được xuất khẩu từ Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển của chuỗi cung ứng điện tử thế giới.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2016 - 2018, SEHC là tổ hợp sản xuất TV và thiết bị điện tử gia đình lớn thứ hai của Samsung trên toàn cầu, chỉ sau Mexico. TV cũng là sản phẩm đầu tiên Samsung sản xuất tại Việt Nam và đến nay vẫn là một trong những ngành hàng chiến lược.

Thập niên 2010 cũng đánh dấu bước nhảy vọt về công nghệ hiển thị của Samsung khi hãng liên tục dẫn đầu các chuẩn mực mới với:

TV UHD 4K – phổ cập chuẩn phân giải sắc nét

TV QLED (2018) – công nghệ chấm lượng tử cho màu sắc rực rỡ, độ bền vượt trội

TV QLED 8K (2019) – mở ra chuẩn siêu phân giải

TV Neo QLED Mini LED (2021) – ứng dụng công nghệ Quantum Mini LED độc quyền, tối ưu khả năng kiểm soát ánh sáng chính xác

TV OLED (2023) – vượt chuẩn độ tương phản và độ sâu hình ảnh

Hành trình từ TV Bordeaux đến thế hệ AI TV 2025

Song song với cải tiến công nghệ, Samsung cũng duy trì chiến lược đầu tư dài hạn tại Việt Nam. Năm 2024, Samsung tiếp tục đầu tư 1,8 tỷ USD tại Bắc Ninh để mở rộng sản xuất màn hình và linh kiện điện tử, nâng tổng vốn đầu tư tại Việt Nam lên 23,2 tỷ USD và củng cố vị thế nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Bước vào kỷ nguyên mới với AI, Samsung tiếp tục giữ vai trò tiên phong khi là một trong những hãng đầu tiên thương mại hóa AI TV trên quy mô lớn. Từ năm 2024, các dòng Neo QLED và OLED thế hệ mới được trang bị bộ xử lý AI có khả năng phân tích hình ảnh – âm thanh theo thời gian thực, tối ưu theo nội dung và môi trường xem.

Năm 2025, Samsung vừa tiến thêm một bước tiến mới với Vision AI, nơi mà công nghệ cho phép điều khiển bằng cử chỉ, tạo hình nền bằng AI, quản lý nhà thông minh và tăng cường bảo mật thông qua Samsung Knox. Đặc biệt khi kết hợp cùng hệ sinh thái SmartThings, Samsung hướng đến tầm nhìn “AI for All”, đưa TV trở thành trung tâm kết nối và điều khiển thông minh của ngôi nhà hiện đại. Những đổi mới này không chỉ nâng cấp cách người dùng tương tác với TV, mà còn định hình vai trò của TV Samsung như trung tâm điều khiển thông minh trong kỷ nguyên sống AI.

30 năm TV Samsung, một hành trình đáng tự hào của thương hiệu Samsung tại Việt Nam

Đáng chú ý, trong hành trình 30 năm ấy, TV Samsung đã ghi dấu bằng nhiều giải thưởng danh giá từ các chuyên trang uy tín, như minh chứng cho chất lượng và đẳng cấp dẫn đầu.

Như một lời tri ân người tiêu dùng và đối tác, Samsung triển khai chuỗi ưu đãi đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 30 năm. Từ nay đến hết tháng 12/2025, khách hàng mua TV Samsung có cơ hội nhận ưu đãi lên đến 26 triệu đồng, tặng loa thanh S700D hoặc loa tranh LS60D, bảo hành 3 năm, trả góp 0% và gói ứng dụng giải trí từ đối tác.