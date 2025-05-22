Nhiều nội dung đặc sắc từ Samsung Art Store đang chờ người dùng khám phá

Việc mở rộng kho nội dung nghệ thuật trên Samsung Art Store với những tác phẩm mới thuộc danh mục nổi tiếng của Disney, mang đến cho người dùng TV trên toàn thế giới một phương thức tuyệt vời để thưởng thức những hình ảnh kinh điển được yêu thích từ Disney, Pixar, Star Wars™ và National Geographic - tất cả đều được hiển thị sắc nét với độ phân giải 4K.

“Chúng tôi rất vui mừng được mở rộng hợp tác với Disney để mang những tác phẩm nghệ thuật được yêu thích nhất của họ đến với cộng đồng người dùng Art Store toàn cầu. Bằng việc cung cấp nội dung nghệ thuật đa dạng vượt qua ranh giới thể loại và thế hệ, chúng tôi mong muốn làm phong phú cuộc sống hàng ngày của người dùng qua nghệ thuật”. Ông Heeyeong Ahn, Phó Chủ tịch Bộ phận Visual Display của Samsung Electronics chia sẻ.

Bộ sưu tập Disney mới sẽ biến không gian phòng khách thành một phòng trưng bày kỹ thuật số

Bộ sưu tập Disney mới sẽ biến không gian phòng khách thành một phòng trưng bày kỹ thuật số sống động, với những tác phẩm kinh điển và hiện đại tôn vinh nghệ thuật kể chuyện, tinh thần phiêu lưu và vẻ đẹp của hành tinh.

Từ những câu chuyện đầy cảm xúc về các nàng công chúa Disney trong “Nàng Tiên Cá,” “Bạch Tuyết” và “Công Chúa Tóc Mây,” đến những huyền thoại bất hủ của Star Wars và những hình ảnh thiên nhiên ngoạn mục trong Planet Earth, người hâm mộ cũng có cơ hội khám phá thêm nhiều nội dung yêu thích mới... Tất cả đều được thể hiện dưới dạng nghệ thuật kỹ thuật số ấn tượng.

Samsung Art Store là nền tảng đăng ký nghệ thuật kỹ thuật số toàn cầu dành cho TV Samsung, hiện cung cấp hơn 3.500 tác phẩm được tuyển chọn từ hơn 800 nghệ sĩ và 70 bảo tàng, phòng trưng bày hàng đầu thế giới.

Chính thức ra mắt lần đầu vào năm 2017 cùng dòng The Frame, đến nay Art Store giờ đây đã có mặt trên các dòng TV Samsung 2025 như Neo QLED và QLED tích hợp AI, giúp nhiều người dùng có thể tiếp cận kho nghệ thuật cao cấp với chất lượng hình ảnh 4K sống động.

Samsung Art Store còn giúp người dùng còn có thể dễ dàng thưởng thức các kiệt tác từ những bảo tàng danh tiếng ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Bên cạnh bộ sưu tập Disney mới nhất, người dùng còn có thể dễ dàng thưởng thức các kiệt tác từ những bảo tàng danh tiếng như Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại MoMA, Viện bảo tàng Metropolitan hay Musée d’Orsay, cũng như hàng loạt tác phẩm đương đại từ triển lãm Art Basel, ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Dịch vụ còn mang đến các bộ sưu tập được chọn lọc hàng tháng bởi các chuyên gia nghệ thuật, nâng tầm trải nghiệm thị giác và cảm xúc cho người dùng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.samsung.com.