Những chiếc màn hình thông minh, này sẽ mang đến trải nghiệm xem TV vượt xa với cách xem TV thông thường. Đặc biệt với sự mở rộng của Samsung Art Store, các dòng sản phẩm The Frame, bao gồm cả The Frame Pro mới, Neo QLED và QLED sẽ có được trải nghiệm nghệ thuật cao cấp nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, Samsung cũng giới thiệu mẫu TV flagship mới nhất Neo QLED 8K QN990F và các cập nhật thú vị cho dòng TV Lifestyle mới, cũng như các công nghệ hiển thị tương lai, phản ánh tầm nhìn của Samsung về việc biến màn hình thành những người bạn thông minh, linh hoạt nhằm đơn giản hóa và làm phong phú cuộc sống hằng ngày.

“Samsung không xem TV như một thiết bị đơn chiều chỉ phục vụ cho việc tiêu thụ nội dung một cách thụ động, mà còn là những người bạn thông minh, tương tác, có thể thích ứng với nhu cầu của bạn. Với Samsung Vision AI, chúng tôi đang tái định hình khả năng màn hình có thể làm được, kết nối giải trí, cá nhân hóa và các giải pháp phong cách sống thành một trải nghiệm liền mạch để đơn giản hóa cuộc sống.” Ông SW Yong, Chủ tịch kiêm Giám đốc Ngành hàng Kinh doanh Màn hình Hiển thị tại Samsung Electronics cho biết.

Samsung ra mắt loạt TV mới với Samsung Vision AI tại Samsung First Look 2025

Theo đó, Samsung Vision AI sẽ là đại diện cho bước tiến tiếp theo trong hành trình Samsung mang đến những trải nghiệm màn hình thông minh, trực quan và liền mạch. Qua đó, giúp TV Samsung nhận biết môi trường xung quanh, thích ứng với sở thích của người dùng và tự động cung cấp các tính năng trực quan hơn, ví dụ như biến màn hình thành những người bạn thông minh, nâng cao trải nghiệm giải trí, đơn giản hóa tương tác và tích hợp liền mạch vào cuộc sống kết nối.

Thậm chí, Samsung Vision AI còn có các tính năng cá nhân hóa, có thể thay đổi cách người dùng tương tác với màn hình. Ví dụ như:

Click to Search (Nhấp để Tìm kiếm) cung cấp thông tin ngay lập tức về những gì đang hiển thị trên màn hình – dù là nhận diện một diễn viên hay khám phá nội dung đang chiếu – tất cả đều không làm gián đoạn trải nghiệm xem.

Live Translate (Dịch trực tiếp), được hỗ trợ bởi mô hình dịch AI trên thiết bị, xóa bỏ rào cản ngôn ngữ bằng cách dịch phụ đề theo thời gian thực, cho phép người xem thưởng thức nội dung toàn cầu một cách liền mạch.

Generative Wallpaper (Hình nền tự tạo) biến màn hình thành những bức tranh nghệ thuật sống động, cá nhân hóa, cho phép người dùng tạo ra hình ảnh phù hợp hoàn hảo với sở thích hoặc dịp đặc biệt của họ.

Ngoài tính cá nhân hóa, Samsung Vision AI còn định vị màn hình như những trung tâm cho cuộc sống thông minh thông qua việc tích hợp với hệ sinh thái SmartThings, cụ thể như:

Home Insights (Thông tin ngôi nhà) cung cấp các cập nhật theo thời gian thực về môi trường trong nhà, bao gồm các cảnh báo an toàn và cập nhật hằng ngày, mang lại sự yên tâm cho người dùng dù họ có ở nhà hay đang đi vắng.

Pet and Family Care (Chăm sóc gia đình và thú cưng) theo dõi người thân, phát hiện hành vi bất thường ở cả thú cưng và thành viên trong gia đình. Tính năng này giúp nâng cao sự thoải mái bằng cách tự động điều chỉnh các cài đặt phòng, như làm mờ đèn khi trẻ ngủ, đồng thời cung cấp các cập nhật theo thời gian thực và sự kiện được ghi lại qua TV.

Bên cạnh đó, Samsung Vision AI cũng mang đến những tiến bộ vượt bậc về chất lượng hình ảnh và âm thanh, khiến mọi khoảnh khắc trên màn hình đều trở nên cuốn hút. Công nghệ hình ảnh và âm thanh AI trên thiết bị phân tích nội dung và yếu tố môi trường trong thời gian thực, từ đó nhanh chóng điều chỉnh hình ảnh và âm thanh để mang lại trải nghiệm tối ưu.

Được xây dựng dựa trên lịch sử đổi mới sáng tạo, các tính năng mới nhất của Samsung Vision AI, như Click to Search và Live Translate, cùng với các sản phẩm tiên tiến như người bạn AI Ballie và màn hình thông minh Smart Monitor M9 tích hợp Copilot, đã giành được giải thưởng CES Innovation Award 2025 danh giá.

Samsung Vision AI cũng mang lại tiềm năng vô hạn thông qua sự hợp tác với nhiều đối tác AI khác nhau. Ví dụ như với Microsoft để mở ra hướng đi mới cho những trải nghiệm thông minh và cá nhân hóa hơn nữa, đồng thời mở rộng hệ sinh thái màn hình AI.

Hay hợp tác với Microsoft, để ra mắt các mẫu TV thông minh Smart TVs và màn hình thông minh Smart Monitors mới với tích hợp Microsoft Copilot. Quan hệ đối tác này sẽ giúp người dùng khám phá hàng loạt dịch vụ Copilot, bao gồm các đề xuất nội dung cá nhân hóa.

Samsung cũng dự định hợp tác chặt chẽ với các đối tác AI hàng đầu như Google và nhiều đối tác khác để mở rộng khả năng của Vision AI.

Cũng với Samsung Vision AI, Samsung tái định nghĩa lại những gì màn hình có thể làm được, như mang đến trải nghiệm cá nhân hóa và thông minh hơn, thích ứng với nhu cầu của người dùng, đơn giản hóa các thói quen và nâng tầm cuộc sống hằng ngày.

Ở kỷ nguyên màn hình AI: Samsung Vision AI mang đến dải sản phẩm rộng nhất từ trước đến nay. Có thể kể đến như trên các mẫu Neo QLED, OLED, QLED và The Frame. Sự mở rộng này khẳng định cam kết của Samsung trong việc mang đến những màn hình thông minh, thích ứng cho nhiều người dùng hơn, tái định nghĩa những gì có thể trong giải trí gia đình và cuộc sống thông minh.

Samsung Neo QLED 8K QN990F, mẫu TV tiên tiến nhất của Samsung được thiết kế để mang lại hiệu suất vượt trội, thiết kế tinh tế và những trải nghiệm thông minh tích hợp AI.

Được trang bị bộ xử lý NQ8 AI thế hệ 3 mới nhất, mẫu TV này tận dụng hàng loạt các tính năng AI trên thiết bị để cải thiện chất lượng hình ảnh, âm thanh rõ nét và trải nghiệm xem tổng thể:

Được trang bị bộ xử lý NQ8 AI thế hệ 3 mới nhất, mẫu TV này tận dụng hàng loạt các tính năng AI trên thiết bị để cải thiện chất lượng hình ảnh, âm thanh rõ nét và trải nghiệm xem tổng thể:

8K AI Upscaling Pro: Nâng cấp nội dung có độ phân giải thấp lên chất lượng 8K tuyệt đẹp, đảm bảo độ chi tiết và rõ nét ấn tượng trong từng khung hình.

Auto HDR Remastering Pro: Phân tích nội dung từng khung hình, áp dụng mở rộng màu sắc thích ứng theo cảnh để mang lại hình ảnh sống động và màu sắc rực rỡ, ngay cả trong các cảnh tối.

Adaptive Sound Pro: Sử dụng AI để tách biệt và tối ưu hóa các thành phần âm thanh như lời thoại, nhạc và hiệu ứng âm thanh, mang đến âm thanh rõ ràng và cân bằng.

Color Booster Pro: Làm giàu biểu hiện màu sắc với phân tích cảnh điều khiển bằng AI và xử lý hình ảnh nâng cao cho từng khung hình.

AI Mode: Tự động tối ưu hóa hình ảnh và âm thanh bằng cách nhận diện nội dung dựa trên AI và phân tích khu vực TV, mang lại trải nghiệm xem tối ưu trong mọi không gian.

Sở hữu thiết kế siêu mỏng, tối giản, QN990F là một thiết bị giải trí gia đình cao cấp kết hợp công nghệ tiên tiến với thẩm mỹ tinh tế. Với các tính năng vượt trội và thiết kế sang trọng, sản phẩm nâng tầm cả hiệu suất và phong cách của bất kỳ không gian sống nào, mang đến một trải nghiệm giải trí thực sự tinh xảo.

Samsung cũng mở rộng tầm nhìn nghệ thuật và công nghệ với Samsung Art Store và dòng The Frame Pro mới. Những sáng tạo này cùng nhau củng cố sứ mệnh của Samsung trong việc làm cho nghệ thuật trở nên dễ tiếp cận hơn, cá nhân hóa và tích hợp liền mạch vào cuộc sống hằng ngày.

Theo đó, tại Samsung Art Store có hơn 3.000 tác phẩm được tuyển chọn từ các đối tác danh tiếng toàn cầu, bao gồm MoMA và các di sản của Magritte và Basquiat. Trong năm 2025, bộ sưu tập mở rộng này không chỉ có sẵn trên dòng sản phẩm The Frame và MICRO LED mà còn có mặt trên các mẫu Neo QLED và QLED, mang đến cho người dùng nhiều cách thức để biến màn hình thành phòng trưng bày nghệ thuật cá nhân hóa. Đây là cột mốc quan trọng trong cam kết của Samsung nhằm làm phong phú thêm không gian sống với những trải nghiệm nghệ thuật sống động.

Việc bổ sung The Frame Pro cũng nhằm nâng cao trải nghiệm nghệ thuật và giải trí với chất lượng hình ảnh Neo QLED tiên tiến – mang đến màu sắc rực rỡ hơn, độ tương phản sắc nét hơn và khả năng điều chỉnh điểm ảnh tốt hơn cho sắc đen sâu hơn. Được trang bị bộ xử lý NQ4 AI thế hệ 3, The Frame Pro cung cấp chất lượng hình ảnh mãn nhãn cho cả nghệ thuật và nội dung video. Thiết bị cũng đi kèm với kết nối không dây Wireless One Connect, cho phép lắp đặt linh hoạt hơn, hòa quyện hoàn hảo với môi trường xung quanh.

Để củng cố mạnh mẽ kết nối với thế giới nghệ thuật, Samsung cũng hợp tác với Art Basel, đưa The Frame trở thành màn hình nghệ thuật chính thức của sự kiện nổi tiếng toàn cầu này.

“Với sứ mệnh thúc đẩy thế giới nghệ thuật, việc Samsung là đối tác màn hình chính thức toàn cầu giúp chúng tôi phá vỡ những rào cản vật lý và kỹ thuật số, giúp mọi người trải nghiệm nghệ thuật theo những cách thức sáng tạo và ý nghĩa. Thông qua The Frame và Samsung Art Store, những người yêu nghệ thuật có thể mang các tác phẩm đẳng cấp thế giới vào ngôi nhà của mình, thay đổi cách họ gắn kết và trân trọng nghệ thuật.” Hayley Romer, Giám đốc Phát triển của Art Basel, cho biết.

Samsung cũng cam kết trong việc định hình tương lai công nghệ hiển thị với MICRO LED Beauty Mirror, màn hình gương độc đáo

Cũng tại sự kiện First Look 2025, Samsung đã ra mắt The Premiere 5, máy chiếu UST (ultra-short-throw) ba tia laser tương tác đầu tiên trong ngành. The Premiere 5 giới thiệu tính năng cảm ứng tương tác mới, cho phép người dùng tương tác trực tiếp với màn hình. Sự đổi mới này kết hợp liền mạch công nghệ chiếu hình ảnh chất lượng cao với chức năng linh hoạt, sử dụng công nghệ Samsung LightWARP để chiếu hình ảnh lên các vật dụng hàng ngày, mang đến những trải nghiệm sáng tạo và đắm chìm.

Samsung cũng cam kết trong việc định hình tương lai công nghệ hiển thị với MICRO LED Beauty Mirror, màn hình gương độc đáo này là sự kết hợp khả năng phản xạ và truyền ánh sáng tiên tiến với các thông tin làm đẹp cá nhân hóa, là minh chứng cho việc công nghệ tiên tiến có thể nâng cao thói quen hằng ngày. Bằng cách phân tích từng loại da của người dùng, màn hình gương sẽ đưa ra gợi ý sản phẩm phù hợp, giúp việc chăm sóc bản thân trở nên trực quan và hiệu quả hơn, đồng thời khai thác các giải pháp làm đẹp mới được phát triển bởi Amorepacific, công ty mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc.