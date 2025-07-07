TCL phối hợp cùng đối tác Công ty TNHH XNK Việt Hàn tổ chức Hội nghị khách hàng

Đây cũng đồng thời là sự cộng hưởng về giá trị, thể hiện tinh thần thi đấu bền bỉ, khát vọng chiến thắng và niềm tin vào tương lai.

TCL chính thức công bố là đối tác toàn cầu của CLB Arsenal và tái định nghĩa sân bóng tại gia cùng TCL C8K QD-Mini LED cao cấp

Tinh thần ấy xuyên suốt trong mối quan hệ giữa TCL và Việt Hàn, nơi hai thương hiệu cùng song hành để kiến tạo những bước tiến dài tại thị trường Việt Nam.

Và hội nghị khách hàng TCL và Việt Hàn được tổ chức như một buổi gặp mặt mang tính chiến lược và truyền cảm hứng. Không gian sự kiện được thiết kế mô phỏng “sân bóng tại gia” sống động, nơi âm thanh hò reo và hình ảnh trận đấu sống động được tái hiện chân thực trên những chiếc TV QD-Mini LED – tạo cảm giác như đang ngồi giữa han đài Emirates.

Một sân vận động thu nhỏ cùng chiếc TV C8K – tái hiện sân bóng tại gia đã xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn

Tại đây, TCL không chỉ chính thức công bố thông tin trở thành đối tác toàn cầu của CLB Arsenal, mà còn giới thiệu loạt sản phẩm chiến lược, mở ra tầm nhìn mới cho mối quan hệ hợp tác giữa TCL và Việt Hàn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Johnny Yi – Tổng Giám đốc TCL Việt Nam, chia sẻ: “Thông qua sự kiện lần này, TCL không chỉ giới thiệu các đột phá công nghệ mới, mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng đối tác Việt Hàn trong hành trình mang trải nghiệm sống thông minh, thể thao và đầy cảm hứng đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và tinh thần thể thao sẽ tạo ra giá trị bền vững và khác biệt trên thị trường.”

TCL C8K QD-Mini LED hội tụ những công nghệ dẫn đầu, nâng tầm giải trí không giới hạn

Đồng thời, TCL cũng trình diễn loạt sản phẩm mới nhất của hãng, bao gồm siêu phẩm TCL C8K, chiếc TV QD-Mini LED cao cấp, được tinh chỉnh tối ưu cho trải nghiệm thể thao đỉnh cao, mang đến độ tương phản ấn tượng, dải màu rực rỡ và độ sáng vượt trội – tái hiện sống động từng pha bóng và chuyển động tốc độ.

Không chỉ là một chiếc TV, C8K đã “hóa thân” thành sân vận động thu nhỏ tại gia, nơi cảm xúc thể thao bùng nổ qua từng khung hình. Với thiết kế không viền, chiếc tivi dường như không còn xuất hiện giới hạn hiển thị, kết hợp với công nghệ âm thanh cao cấp đến từ Đan Mạch - Bang & Olufsen, vi xử lý TSR AiPQ thông minh tái hiện hình ảnh chân thực và tần số quét lên đến 288Hz, C8K giúp khán giả không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trên sân cỏ, dù là cú sút xa thần sầu hay pha phối hợp tốc độ.

Cùng với C8K, còn có C6K, mẫu QLED TV thuộc phân khúc cận cao cấp, nổi bật với chất lượng hiển thị vượt trội so với các dòng QLED thông thường cùng tầm giá. Và C7K, lựa chọn lý tưởng cho người dùng yêu cầu cao về tốc độ và trải nghiệm nghe nhìn mượt mà.

Bên cạnh đó, tại không gian trưng bày TCL còn gây ấn tượng với dòng TV khung tranh NXTFRAME TCL A300 Pro mang đậm phong cách nghệ thuật đương đại, cùng hệ sinh thái nhà thông minh nổi bật với dòng máy lạnh tiết kiệm điện BreezeIN Series – tất cả tạo nên một không gian sống hiện đại, tiện nghi và đầy cảm hứng.

Có thể nói, sự đồng hành giữa TCL và Điện máy Việt Hàn không chỉ là hợp tác thương mại, mà còn là biểu tượng cho tư duy gắn kết để phát triển bền vững. Hai thương hiệu cùng chung khát vọng đổi mới, cùng cam kết mang đến giá trị thực cho người tiêu dùng.

TCL và Điện máy Việt Hàn thắt chặt hợp tác để hướng tới sự phát triển vững mạnh

Sự kiện còn có sự góp mặt của cầu thủ Đỗ Duy Mạnh, qua đó TCL đang viết nên một chương mới, nơi công nghệ và cảm xúc song hành, thể thao và công nghệ cùng truyền cảm hứng cho cuộc sống mỗi ngày.