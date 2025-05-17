Người dùng nói gì về TCL C6K QD-Mini LED?

Thật thú vị là Điện tử & Ứng dụng cũng có cơ hội trải nghiệm TCL C6K QD-Mini LED 65 inch. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về model TV này và cùng xem nó có thật sự là lựa chọn tốt trong tầm giá hay không?

Mẫu TV TCL C6K QD-Mini LED 65 inch

Như đã từng có bài giới thiệu về các mẫu TV QD-Mini LED thế hệ mới của TCL, cũng như có bài chia sẻ kỹ hơn về công nghệ QD-Mini LED. Để giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể về thế hệ TV mới của TCL cũng như những đánh giá từ các chuyên gia công nghệ, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu chi tiết mẫu TV TCL C6K QD-Mini LED 65 inch. Đây là mẫu TV thuộc phân khúc giá 20 triệu đồng với kích thước khung hình 65 inch, kích thước khung hình được xem là phổ biến nhất hiện nay.

Trong phân khúc giá 20 triệu đồng, người dùng có thể tìm mua các mẫu TV 65 inch từ nhiều thương hiệu khác nhau, nhưng hầu hết trong số đó đều sở hữu công nghệ tấm nền QD (tức là Quantum Dot - Công nghệ chấm lượng tử). Và điều làm nên sự khác biệt cũng như sự tự tin của TCL đối với model TV C6K QD-Mini LED 65 inch này chính là ở cụm tử QD-Mini LED.

Là mẫu TV thuộc phân khúc giá 20 triệu đồng với kích thước khung hình 65 inch

Nhìn lại ưu thế của công nghệ Mini LED

Mini-LED là bước tiến mới của thị trường TV và cũng là công nghệ tiên phong của TCL. Các TV sử dụng công nghệ này sẽ có khả năng kiểm soát độ sáng linh hoạt hơn với độ tương phản cao hơn nhờ vào rất nhiều đèn nền có kích thước rất nhỏ (Mini-LED). Đây cũng không phải là công nghệ mới của TCL, họ đã từng giới thiệu ra thị trường dòng TV QD-Mini LED vào năm ngoái. Tuy nhiên năm nay TCL đã bổ sung thêm một số nâng cấp mới, trong đó đáng chú ý nhất là tấm nền HVA.

Là sự kết hợp giữa tấm nền HVA với công nghệ QD-Mini LED

Sự kết hợp giữa tấm nền HVA với công nghệ QD-Mini LED đã giúp cho dòng TV thế hệ mới 2025 của TCL cải thiện độ tương phản, tăng độ phủ màu và giúp TV có độ sáng tăng hơn đến 53% và hiệu suất ánh sáng tăng lên 10% so với thế hệ TV QD-Mini LED 2024.

Điều này được thể hiện rất rõ ràng khi chúng ta xem phim hay các video ca nhạc trên nền tảng. Hình ảnh rực rỡ càng được thể hiện rõ hơn khi xem phim hoạt hình hay chơi các game với đồ họa sống động ngay cả trong môi trường ánh sáng không thuận lợi, ví dụ như ánh sáng đèn. Để làm được điều này, theo TCL là nhờ vào bộ điều khiển đèn nền nâng cấp lên hệ thống 23 bit hai chiều cung cấp khả năng kiểm soát chi tiết hơn đối với 65.000 mức độ sáng cho từng đèn LED, giúp thu hẹp khoảng cách quang học giữa đèn nền của màn hình và tấm khuếch tán ánh sáng.

C6K có độ tương phản cao hơn nhiều lần so với các TV cùng phân khúc giá

Những cải tiến này giúp cho C6K có độ tương phản cao hơn nhiều lần so với các TV cùng phân khúc giá, đồng thời xoá bỏ hiện tượng quầng sáng vốn hay gặp phải trên các dòng TV LCD. Đây cũng là lý do mà chuyên gia công nghệ Bùi An đến từ diễn đàn HDVN đã từng chia sẻ: "So với QLED thì Mini-LED với điểm ảnh được thu nhỏ hơn gấp nhiều lần, từ đó màu sắc và ánh sáng được kiểm soát tốt hơn. Nhờ vậy mà TV C6K của TCL mang đến không gian màu đẹp hơn và rộng hơn. Độ tương phản và màu đen cũng sâu hơn."

Có chung nhận định trên, Youtuber MeiMei cũng cho biết: "Đây là một sự lựa chọn đáng chú ý dành cho những ai có yêu cầu cao về chất lượng hình ảnh hiển thị nhưng lại chưa có đủ chi phí để sở hữu TV tấm nền OLED.” MeiMei chia sẻ thêm: quá trình trải nghiệm thực tế C6K cho thấy tấm nền QD-Mini-LED có phần ưu việt hơn so với tấm nền LCD và trong một số hoàn cảnh thì đã tiệm cận với tấm nền OLED nhờ vào màu đen sâu hơn. Nếu không đặt cạnh nhau thì sẽ rất khó để nhìn ra được sự chênh lệch về mặt chất lượng hình ảnh này.

Kết quả thử nghiệm cũng đã cho thấy nhờ bộ vi xử lý AiPQ mới mà C6K có tốc độ phản hồi nhanh hơn

Trong bài chia sẻ mới đây trên trang VnReview về TV C6K QD-Mini LED, tác giả Hoa Bỉ Ngạn cũng nhận định: “Nhờ sử dụng bộ xử lý AiPQ mới nên C6K có tốc độ phản hồi mà theo TCL là "hầu như không có độ trễ giữa tín hiệu đầu vào và phản hồi đèn nền, giúp loại bỏ hiện tượng bóng mờ khi hiển thị hình ảnh chuyển động nhanh".

Tác giả bài viết cũng nhận định: phiên bản C6K 65 inch với 242 vùng làm mờ cục bộ, giúp TV kiểm soát ánh sáng tốt hơn khi hiển thị hình ảnh. Về màu sắc, C6K theo thiên hướng tự nhiên, chuẩn màu cả khi xem nội dung thông thường và nội dung HDR. Độ sáng cũng vừa đủ để xem thoải mái trong môi trường phòng nhiều ánh sáng đèn. Tuy nhiên mẫu TV này vẫn chưa đủ mạnh để chống lại các nguồn sáng phản chiếu trực tiếp như cửa sổ hay cửa ra vào bị hắt sáng ngoài trời.

TCL C6K QD-Mini LED 65 inch hỗ trợ đầy đủ các định dạng âm thanh

Ấn tượng với chất lượng âm thanh đến từ Onkyo

Đáng chú ý là "TCL hỗ trợ đầy đủ các định dạng HDR (Dolby Vision IQ, Dolby Vision Filmmaker Mode, HDR10+, HDR10, HLG), cũng như các tính năng giúp mang đến trải nghiệm chơi game trọn vẹn hơn như (HDMI VRR, FreeSync, G-Sync, ALLM, Game Bar 3.0). Đồng thời hệ thống loa Onkyo 2.1 với công suất 40W đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản của đại đa số người dùng," tác giả bài viết trên trang VnReview nhận định.

Trải nghiệm thực tế C6K QD-Mini LED 65 inch cũng cho thấy, với mức âm lượng 20-30% là người dùng đã có được âm thanh to rõ song hành cùng hình ảnh để mang đến không gian giải trí tối ưu. Đặc biệt, dù trong bất cứ nhu cầu nào, khi xem truyền hình, nghe nhạc hay xem phim thì chất lượng âm thanh của C6K vẫn đạt được độ trung thực và âm lượng hoàn hảo.

C6K có không gian âm trường rất thoáng cùng lượng chi tiết nằm ở mức khá

Phân tích chi tiết hơn về hệ thống âm thanh của TCL QD-Mini LED C6K tác giả Ngọc Trần của kênh AudioLab cho rằng: "C6K sở hữu thiết kế loa 2.1 với công suất 40W được phát triển bởi Onkyo, đây vốn là trang bị mà chúng ta thường thấy ở các dòng TV cao cấp với mức giá từ 40 triệu đồng trở lên. Chính vì vậy mà C6K có không gian âm trường rất thoáng cùng lượng chi tiết nằm ở mức khá. Chưa kể vocal ca sĩ cũng được làm rất đẹp, nổi bật, và điều này chúng ta sẽ cảm nhận rất rõ khi xem phim, bạn sẽ thấy giọng nhân vật ở những đoạn hội thoại vô cùng rõ nét, không bị chìm vào hiệu ứng âm thanh của phim."

Có một thực tế rất thú vị là dường như TCL đã tính toán rất kỹ trong việc sử dụng hệ thống loa 2.1 với công suất 40W cho dòng 65 inch, bởi công suất này nó thật sự phù hợp với những phòng khách có diện tích khoảng 40m2, đây là diện tích phòng khách khá phổ biến của các gia đình Việt. "Khả năng bao phủ không gian của hệ thống âm thanh trên TV C6K cũng rất tốt, đặc biệt là ở mẫu TV 65 inch65inch mà mình đang trải nghiệm thì chỉ cần mở âm lượng ở 35-40% là đã đủ rồi." Ngọc Trần nhận định.

TCL C6K QD-Mini LED 65 inch cho trải nghiệm ấn tượng trong phân khúc

Trải nghiệm vượt qua cả sự mong đợi

"Sau hơn 1 tháng sử dụng TV TCL C6K QD-Mini LED thì mình thấy rõ TV cho màu đen sâu, độ sáng cao nên hình ảnh cũng rõ nét hơn, nhất là với những nội dung HDR. Đặc biệt nhờ vào khả năng kiểm soát và cân bằng vùng sáng tốt nên C6K cho độ tương phản tốt, khả năng tái tạo các chi tiết nhỏ như tóc, tia nước cũng ổn hơn, nhờ đó mà những phân đoạn sáng không bị cháy làm mất chi tiết thì hình ảnh cũng sẽ chân thật hơn." MeiMei nhận định.

Chấm điểm cho model TV TCL QD-Mini LED C6K 65 inch, MeiMei cho biết: “Nhìn chung, với một người khó tính như bố mình thì chất lượng hình ảnh của C6K cũng được đánh giá 8.5/10 điểm.”

TCL C6K QD-Mini LED 65 inch có thiết kế tổng thể ưa nhìn với viền mỏng (1,2cm) đều cả 4 cạnh và hai chân đế khá vững chắc

Trong khi đó, tác giả của bài viết trên VnReview thì cho rằng: "TCL C6K có thiết kế tổng thể ưa nhìn với viền mỏng (1,2cm) đều cả 4 cạnh. Hai chân đế giữ TV khá vững chắc. Dù ở phiên bản 65 inch mình trải nghiệm, hai chân đế không điều chỉnh được độ cao nhưng khoảng cách 9cm giữa chân đế và TV vẫn đủ để đặt vừa bất kỳ loa thanh nào không lo bị chắn vào màn hình. Đồng thời C6K cũng được thiết kế phẳng ở mặt sau tương tự như các TV hiện nay, trong khi tất cả các cổng kết nối đều hướng ra mép ngoài để tiện tiếp cận khi gắn TV lên tường. TV cũng có các nẹp đi dây gọn gàng ở mặt sau."

C6K được trang bị sẵn nhiều ứng dụng thông minh ngay trên remote mang đến trải nghiệm vô cùng thuận tiện

Thực tế trải nghiệm, C6K được trang bị sẵn nhiều ứng dụng thông minh ngay trên remote như Netflix, YouTube, FPT Play hay VTVGo... giúp mang đến trải nghiệm vô cùng thuận tiện, đặc biệt là với người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Chưa dừng lại ở đó, TCL còn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị khi tích hợp Google TV cũng như nút micro để người dùng có thể điều khiển TV bằng giọng nói. Đặc biệt chức năng điều khiển giọng nói thông qua trợ lý ảo Google Assistant rất trực quan và đáp ứng tốt chất giọng địa phương, mang đến trải nghiệm vừa mới mẻ vừa hiện đại

TCL C6K QD-Mini LED 65 inch xứng đáng là một gợi ý điển hình trong phân khúc

Như đã từng nhận định ở bài viết trước đó, việc lựa chọn một mẫu TV phù hợp với nhiều đối tượng người dùng (từ người lớn tuổi, cho đến thanh thiếu niên và nhi đồng), với một mức giá hợp lý cùng loạt công nghệ mới nhất hiện nay, TCL C6K QD-Mini LED xứng đáng là một gợi ý điển hình trong phân khúc.