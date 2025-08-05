Trong một nghiên cứu gần đây của Samsung với 2.400 người tiêu dùng tại khu vực SEAO đã chỉ ra 3 yếu tố mà người mua TV mới luôn đặt lên hàng đầu:

Chất lượng hình ảnh vượt trội, Âm thanh sống động, Khả năng kết nối mượt mà, giúp TV trở thành trung tâm của cuộc sống hiện đại.

Chính nhờ sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu người dùng và khả năng đổi mới công nghệ không ngừng mà Samsung đã giữ vững vị trí hãng sản xuất TV hàng đầu thế giới suốt 19 năm liên tiếp.

Người dùng Đông Nam Á và Châu Đại Dương mua TV như thế nào?

Chất lượng hình ảnh là yếu tố quan trọng hàng đầu.

“Nhìn tận mắt mới tin” là điều đặc biệt đúng khi chọn mua một chiếc TV. Bởi vì trong các yếu tố then chốt để chọn mua một chiếc TV thì có tới 59% người tiêu dùng tại SEAO cho rằng chất lượng hình ảnh và công nghệ hiển thị là tiêu chí quan trọng nhất.

Samsung và công nghệ Quantum Dot đột phá

Với những ai đang tìm kiếm trải nghiệm hình ảnh đỉnh cao cho phòng khách thì dòng TV Neo QLED 8K và Neo QLED cao cấp của Samsung được xem là lựa chọn hàng đầu. Nhờ được trang bị công nghệ Quantum Dot tiên tiến nhất, hai dòng TV này mang lại độ chính xác màu sắc và độ sáng vượt trội. Đồng thời những bước tiến của công nghệ này giúp:

Đảm bảo màn hình QLED của mình chứa hàm lượng Quantum Dot lớn. Đây là yếu tố then chốt, vì lượng vật liệu Quantum Dot quyết định khả năng hiển thị hình ảnh sống động, giàu chi tiết và thể hiện màu sắc chính xác – đặc trưng nổi bật của công nghệ này. Để khẳng định vị thế dẫn đầu về công nghệ, dòng TV QLED của Samsung đã được TÜV Rheinland chứng nhận là “Màn hình Quantum Dot thực sự” vào tháng 5/2025, chính thức củng cố rằng đây là những màn hình Quantum Dot đúng nghĩa.

Hiệu suất ánh sáng và màu sắc vượt trội: Dòng TV QLED của Samsung không sử dụng lớp phosphor riêng biệt, giúp nâng cao hiệu suất ánh sáng và tiết kiệm điện, mà còn tăng độ tinh khiết và rực rỡ của màu sắc.

Cam kết an toàn và bền vững: Một trong những cột mốc quan trọng trong hành trình đổi mới của Samsung là phát triển thành công vật liệu Quantum Dot không chứa cadmium đầu tiên trên thế giới vào năm 2014, và nhanh chóng thương mại hóa công nghệ này chỉ một năm sau đó. Đây là bước tiến tiên phong, trở thành phần cốt lõi trong câu chuyện Quantum Dot của Samsung, mang đến trải nghiệm hình ảnh ngoạn mục mà vẫn an toàn cho người dùng và thân thiện với môi trường. Nỗ lực này cũng hoàn toàn phù hợp với Chỉ thị RoHS của EU, nhằm hạn chế các chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử. Đến tháng 3/2025, cam kết loại bỏ cadmium trong công nghệ Quantum Dot của Samsung đã được tổ chức chứng nhận quốc tế SGS chính thức công nhận. Những cải tiến này là kết quả của hơn một thập kỷ đầu tư nghiên cứu, đảm bảo rằng TV Quantum Dot của Samsung không chỉ mang đến màu sắc rực rỡ, độ sáng tối ưu mà còn còn thể hiện tính bền vững, trách nhiệm với môi trường và người tiêu dùng.

Chất lượng âm thanh đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra trải nghiệm đắm chìm khi xem TV

Âm thanh choáng ngợp: Bên cạnh hình ảnh sống động, chất lượng âm thanh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra trải nghiệm đắm chìm khi xem TV. Theo khảo sát của Samsung, người tiêu dùng đặc biệt quan tâm đến chất lượng âm thanh từ loa tích hợp trên TV, với khoảng 2/5 người được hỏi xem đây là yếu tố then chốt khi chọn mua sản phẩm. Ngày nay, một chiếc TV hiện đại cần mang lại trải nghiệm giải trí sống động – dù là cảnh hành động mãn nhãn trong phim bom tấn Hollywood hay những lời thoại tinh tế trong phim tâm lý.

Tầm quan trọng của âm thanh trong trải nghiệm giải trí đang ngày càng được khẳng định, và các công nghệ âm thanh vòm mới nhất từ Samsung chính là minh chứng rõ nét. Ví dụ như ở dòng TV cao cấp Neo QLED, Samsung được trang bị loa kênh trên mới, mang đến trải nghiệm Dolby Atmos thế hệ tiếp theo, cho âm thanh chuyển động theo hình ảnh, tạo nên không gian âm thanh đa chiều sống động như thật. Samsung cũng tích hợp Active Voice Amplifier Pro, công nghệ tăng cường giọng nói bằng AI, để phân tích tiếng ồn xung quanh, độ rõ của giọng nói và âm thanh nền, từ đó tách biệt và nâng cao độ rõ nét của lời thoại, giúp người xem luôn nghe rõ ràng, mạch lạc.

Một lớp âm thanh nhập vai khác cũng được bổ sung nhờ Object Tracking Sound (OTS), công nghệ sử dụng AI để theo dõi hành động trên màn hình, tạo ra âm thanh 3D sống động thông qua hệ thống loa tích hợp nhiều kênh hoặc soundbar tương thích. Nhờ đó, người xem như được nhập vai vào nội dung đang theo dõi.

Với những ai thích trải nghiệm cá nhân hóa, việc kết nối TV Samsung với tai nghe Galaxy Buds cũng sẽ kích hoạt chế độ Âm thanh 360 (360 Audio), mang lại âm thanh không gian 3D với khả năng theo dõi chuyển động đầu, giúp người dùng hoàn toàn đắm chìm trong thế giới âm thanh.

Khả năng kết nối được xem là một trong ba tiêu chí quan trọng khi mua TV

Khả năng kết nối cũng được xem là một tiêu chí quan trọng khi TV là trung tâm của cuộc sống thông minh. Theo khảo sát, 22% người tiêu dùng tại SEAO đánh giá cao các chức năng thông minh. Điều này không quá bất ngờ, khi TV ngày nay ngày càng đảm nhiệm vai trò trung tâm của ngôi nhà kết nối, từ chia sẻ ảnh từ điện thoại cho đến điều khiển các thiết bị thông minh.

Cốt lõi của trải nghiệm kết nối trên TV Samsung chính là hệ điều hành Tizen, vừa được cập nhật phiên bản mới với giao diện One UI Tizen. Nhờ đó, các thiết bị khác nhau có thể liên kết dễ dàng, đồng thời học hỏi từ hành vi sử dụng để mang lại trải nghiệm tương tác mượt mà, liền mạch.

Người dùng có thể truy cập các thông tin hữu ích trong ngày với ứng dụng Daily Board, cho phép tùy biến theo nhu cầu thông qua các tiện ích như: thời tiết, trạng thái thiết bị trong nhà, tiêu thụ điện, ghi chú, mẹo sử dụng và nhiều tính năng khác.

Ứng dụng Daily Board có sẵn trên Samsung Vision AI và các dòng AI TV mới, cho phép người dùng tiếp cận thông tin chỉ bằng cách đến gần màn hình (ngay cả khi đang tắt) hoặc ra lệnh bằng giọng nói như “Hi Bixby” để kích hoạt và kiểm tra tình trạng thiết bị thông minh trong nhà, phát nhạc trên Spotify hoặc thay đổi hình nền.

Đặc biệt, Samsung cam kết cung cấp miễn phí 7 năm cập nhật phần mềm Tizen, bao gồm tính năng mới, ứng dụng và cập nhật bảo mật. Điều này đảm bảo TV của bạn luôn được cập nhật, mang đến trải nghiệm hiện đại suốt vòng đời sản phẩm và giúp bảo toàn giá trị đầu tư lâu dài.

Và lựa chọn thương hiệu dẫn đầu. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trường điện tử tiêu dùng mấy năm gần đây, Samsung luôn giữ vững vị thế dẫn đầu nhờ đổi mới không ngừng và cam kết sâu sắc với nhu cầu của khách hàng. Điển hình là các dòng Neo QLED và QLED mới nhất, với chất lượng hình ảnh và âm thanh vượt trội cùng trải nghiệm kết nối thông minh đã phản hồi rõ ràng nhất của hãng với những gì người tiêu dùng thực sự mong muốn.

Chính chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm là nền tảng cho thành công của Samsung cũng giúp thương hiệu giữ vững ngôi vương hãng sản xuất TV số 1 thế giới suốt 19 năm liên tiếp.

Thực tế, “bí quyết” chỉ đơn giản là sự thấu hiểu nhu cầu người dùng và mang đến những cải tiến giúp nâng tầm trải nghiệm sống mỗi ngày.