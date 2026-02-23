Google Chrome thay đổi cách hàng triệu người làm việc chỉ với một lần cập nhật

Ảnh: Pranay Parab

Trong bản cập nhật mới nhất, Google đã tích hợp đồng thời ba tính năng tập trung vào năng suất làm việc cho Chrome trên máy tính để bàn. Đây là sự bổ sung có giá trị thực tiễn cao, đặc biệt với những người thường xuyên xử lý nhiều tác vụ song song trong trình duyệt.

Google xác nhận cả ba tính năng này đều dành cho người dùng phổ thông lẫn doanh nghiệp, không giới hạn trong gói Google Workspace.

Ảnh: Google

Chia đôi màn hình ngay trong Chrome

Trình duyệt web từ lâu đã trở thành nơi người dùng xử lý gần như mọi công việc, từ soạn tài liệu, tham gia cuộc họp trực tuyến đến tra cứu thông tin. Thực tế đó đặt ra nhu cầu xem nhiều tab cùng lúc mà không phải kéo, thả cửa sổ thủ công như trước đây.

Tính năng Split View (chia đôi màn hình) cho phép người dùng ghép hai tab lại và hiển thị chúng song song trong cùng một cửa sổ trình duyệt.

Để kích hoạt, người dùng nhấp chuột phải vào bất kỳ tab nào rồi chọn "Add Tab to New Split View". Hiện tại, Chrome giới hạn tối đa hai tab hiển thị đồng thời theo chế độ này.

Người dùng có thể kéo thanh trượt ở giữa để điều chỉnh tỷ lệ không gian hiển thị cho từng tab. Tùy chọn nâng cao hơn nằm ở nút Split View bên trái thanh địa chỉ, trong mục "Arrange Split View", cho phép đổi vị trí hai tab, tách chúng ra hoặc đóng một tab bất kỳ chỉ với vài thao tác.

Tính năng này đặc biệt tiện lợi khi vừa xem video học thuật vừa soạn tài liệu trên Google Docs, hoặc vừa đọc tài liệu tham khảo vừa viết bài.

Ảnh: Google

Chú thích PDF ngay trên Chrome

Chrome từ lâu là trình xem PDF mặc định của phần lớn người dùng, dù không ít ứng dụng chỉnh sửa PDF chuyên dụng được giới thiệu. Phiên bản cập nhật lần này bổ sung vào trình xem PDF tích hợp sẵn các công cụ tô sáng văn bản, thêm ghi chú và ký tên điện tử.

Người dùng vẫn cần phần mềm chuyên dụng cho các tác vụ chỉnh sửa PDF phức tạp, song với nhu cầu cơ bản như đánh dấu nội dung quan trọng hay thêm chú thích nhanh, Chrome nay đã đáp ứng đủ mà không cần cài thêm ứng dụng nào.

Ảnh: Google

Lưu PDF thẳng lên Google Drive

Trước đây, mọi tệp PDF tải về qua Chrome đều lưu mặc định vào thư mục Downloads trên máy tính. Với cập nhật mới, người dùng có thêm lựa chọn lưu tệp trực tiếp lên Google Drive chỉ bằng một thao tác.

Khi mở tệp PDF trong Chrome, biểu tượng Google Drive xuất hiện trên thanh công cụ ngay cạnh nút tải xuống. Nhấn vào biểu tượng đó, tệp tự động lưu vào một thư mục mới có tên "Saved from Chrome" trong Google Drive. Tính năng này giúp người dùng giảm lượng dữ liệu tích lũy trên ổ cứng cục bộ và truy cập tệp từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối mạng.

Ba tính năng trên phản ánh hướng phát triển của Google khi biến Chrome thành môi trường làm việc toàn diện hơn, thay vì chỉ đơn thuần là công cụ duyệt web.