Các bản thiết kế vi mạch được nhóm nghiên cứu từ Khoa Điện tử viễn thông, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN giới thiệu.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn đang trở thành lĩnh vực công nghệ chiến lược, đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng tự chủ công nghệ của các quốc gia. Hội thảo được kỳ vọng sẽ tạo diễn đàn trao đổi học thuật, kết nối các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vi mạch, cảm biến và các công nghệ liên quan.

Nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam, ĐHQGHN đã khởi xướng thành lập Liên minh bán dẫn với mục tiêu hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành. Hiện liên minh quy tụ hơn 30 thành viên là các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

WEFAB 2026 sẽ tập trung thảo luận nhiều chủ đề đang được quan tâm như thiết kế vi mạch tích hợp (IC), kinh nghiệm phát triển ngành bán dẫn của Đài Loan (Trung Quốc), nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) cho các công nghệ tương lai, phổ cập hóa công nghệ chế tạo vi mạch, cũng như các giải pháp điều khiển quy trình bán dẫn tiên tiến trong sản xuất chip hiện đại.

Bên cạnh các phiên toàn thể, hội thảo còn có các báo cáo chuyên sâu về phát triển công nghiệp bán dẫn và đào tạo nhân lực tại Hàn Quốc; nghiên cứu vật liệu và chip silicon; thiết kế mạch CMOS hiệu năng cao; công nghệ hình ảnh cấu trúc ba chiều; vật liệu y sinh; cùng các nghiên cứu phục vụ hạ tầng truyền thông không dây thế hệ mới 6G.

Thông qua WEFAB 2026, ĐHQGHN tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và công nghệ cho ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam.