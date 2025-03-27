Việt Nam - Áo tăng cường hợp tác phát triển công nghệ bán dẫn

Hợp tác công nghệ cao giữa Việt Nam và Áo đã có bước tiến quan trọng khi Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Tập đoàn EVGroup diễn ra thành công vào ngày 26/3/2025 tại Vienna.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cùng Đoàn công tác của Bộ KH&CN do Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương làm Trưởng đoàn đã tham dự và chứng kiến sự kiện quan trọng này - một dấu mốc đáng nhớ trong nỗ lực thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương và Đoàn công tác tại Cộng hòa Áo

Ba trụ cột chiến lược của hợp tác

Biên bản ghi nhớ đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa các bên, tập trung vào ba trụ cột chính:

Nghiên cứu & Phát triển (R&D): Các bên sẽ phối hợp thúc đẩy các chương trình R&D trong các công nghệ then chốt như chế tạo nano, đóng gói 3D và MEMS (Hệ thống cơ điện tử siêu nhỏ). Những công nghệ này đang định hình tương lai của ngành bán dẫn toàn cầu và là nền tảng cho các ứng dụng tiên tiến.

Đào tạo & Xây dựng năng lực: Hợp tác sẽ tập trung vào việc thiết kế các chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho sinh viên, kỹ sư và nhà nghiên cứu Việt Nam. Mục tiêu là nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực bán dẫn, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp công nghệ cao.

Hợp tác sản xuất và thử nghiệm: EVGroup và các đối tác Việt Nam sẽ triển khai các dự án thực tiễn, đưa Việt Nam tiến gần hơn tới việc xây dựng nền công nghiệp sản xuất bán dẫn hiện đại - một mục tiêu chiến lược trong chiến lược phát triển công nghệ quốc gia.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương và Đoàn công tác chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa các đơn vị

Kỳ vọng từ các bên tham gia

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đã bày tỏ sự vui mừng trước tiến trình hợp tác ngày càng được mở rộng giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ gắn bó, hiệu quả giữa các đơn vị chuyên môn của hai bên.

"Sự hợp tác giữa EVGroup với Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin và PTIT không chỉ góp phần nâng cao năng lực ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam, mà còn mang lại giá trị thiết thực trong công tác đào tạo, nghiên cứu và phát triển, phù hợp với tầm nhìn dài hạn và định hướng phát triển bền vững của đất nước," Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin, cũng nhận định về tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bán dẫn: "Với chuyên môn, năng lực của EVGroup và chính sách khuyến khích đầu tư vào bán dẫn trong nước, Việt Nam kỳ vọng sẽ tạo ra những kết quả cụ thể và vững chắc trong lĩnh vực này."

Đại diện EVGroup, Tổng Giám đốc điều hành Hermann Waltl chia sẻ tầm nhìn dài hạn về hợp tác: "Chúng tôi tin tưởng rằng, cùng nhau, chúng ta sẽ tạo nên một tương lai mà các công nghệ bán dẫn tiên tiến đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các ngành công nghiệp trên toàn cầu."

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương và Đoàn công tác nghe chia sẻ của Ban Lãnh đạo Tập đoàn EVGroup

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ này không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, mà còn là sự cụ thể hóa Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam - một ngành công nghiệp then chốt đang ngày càng trở nên thiết yếu đối với nền kinh tế số toàn cầu.

Với những bước tiến cụ thể trong hợp tác quốc tế như lần này, Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa tham vọng trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực công nghệ nội địa trong một trong những lĩnh vực then chốt nhất của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.