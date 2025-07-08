ShopeeFood dẫn đầu thị phần giao đồ ăn Việt Nam

Khảo sát được thực hiện từ 09/04/2025 đến ngày 28/04/2025 đã cho thấy, ShopeeFood là nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến có số lượng đơn (trong vòng 7 ngày) cao nhất, chiếm 56% trên tổng số đơn.

Một khảo sát độc lập khác được thực hiện bởi Decision Lab cũng chỉ ra rằng ShopeeFood là ứng dụng giao đồ ăn có thị phần cao nhất, chiếm 49% xét trên 972 đáp viên đặt đồ ăn/đồ uống qua ứng dụng trong 2 ngày trước thời điểm khảo sát tại Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng.

ShopeeFood dẫn đầu về lượng đơn đặt hàng trung bình (%ADO) với 56% (trong vòng 7 ngày), xét theo quy mô thành phố, độ tuổi và mức thu nhập, theo kết quả khảo sát do công ty NielsenIQ thực hiện.

Điều này một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của ShopeeFood trong thị trường giao đồ ăn Việt Nam và trong thói quen tiêu dùng của người Việt.

Không chỉ dừng lại ở các chỉ số về thị phần, mức độ nhận diện thương hiệu của ShopeeFood cũng được khẳng định rõ rệt. Theo đó, khảo sát do công ty NielsenIQ thực hiện cho thấy ShopeeFood là nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến được người dùng nhận biết đầu tiên (Top of mind) với tỷ lệ 50% đáp viên trong số 800 đáp viên có đặt đồ ăn trực tuyến thông qua các nền tảng đặt/giao đồ ăn trực tuyến trong thời gian làm khảo sát.

“Tại ShopeeFood, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng. Vì vậy, kết quả từ các nghiên cứu độc lập như NielsenIQ và Decision Lab không chỉ là minh chứng cho những nỗ lực của ShopeeFood trong việc cung cấp trải nghiệm giao đồ ăn liền mạch, đáng tin cậy, mà còn là nguồn tham khảo quan trọng giúp chúng tôi tiếp tục hoàn thiện dịch vụ, từ đó giúp chúng tôi phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh thị trường không ngừng thay đổi.” Bà Nguyễn Hoài Anh, đại diện ShopeeFood chia sẻ.

ShopeeFood đứng đầu về thị phần (%MKS) với 56% (trong vòng 2 ngày trước thời điểm khảo sát) tại Hà Nội, theo khảo sát từ Decision Lab

Kết quả khảo sát cũng đồng thời cho thấy Hà Nội là thị trường trọng điểm của nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến. Và người dùng trẻ, đặc biệt là nhóm tuổi từ 16-24 sử dụng dịch vụ ShopeeFood nhiều nhất, với số lượng đơn (trong vòng 7 ngày) cao nhất, chiếm 61% trên tổng đơn.

Kết quả này hoàn toàn tương đồng với khảo sát của Decision Lab. Theo đó, ShopeeFood hiện dẫn đầu về thị phần giao đồ ăn ở nhóm tuổi 16–24, với tỷ lệ 55% trong vòng 2 ngày trước thời điểm khảo sát.

Đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng thích nghi và đổi mới không ngừng của ShopeeFood, đáp ứng đúng thị hiếu và xu hướng tiêu dùng của một phân khúc khách hàng đầy tiềm năng thông qua tỷ lệ đặt đơn hàng như trà sữa, đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt của Shopee Food, cao hơn đáng kể so với các nền tảng khác. Trong đó, trà sữa và đồ ăn nhanh đứng đầu danh sách các món được đặt nhiều nhất, theo theo là các món cơm, đồ ăn vặt, nước ép, món tráng miệng và mì.

Theo khảo sát từ Decision Lab, trà sữa và đồ ăn nhanh đứng đầu danh sách các món được đặt nhiều nhất, theo sau là các món cơm, đồ ăn vặt, nước ép, món tráng miệng và mì

Giữa bối cảnh thị trường giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam đang chứng kiến một cuộc đua sôi động, ShopeeFood đã và đang khẳng định vững chắc vị thế dẫn đầu toàn diện không chỉ về thị phần mà còn về mức độ sẵn sàng giới thiệu ứng dụng.

“Trong thời gian tới, nhận thức được tiềm năng và thách thức của thị trường, chúng tôi sẽ không ngừng đổi mới và sáng tạo mạnh mẽ, từ việc mở rộng danh mục đối tác, tối ưu hóa công nghệ, đến việc nâng cao trải nghiệm khách hàng. Cụ thể, ShopeeFood sẽ ra mắt thêm tính năng mới, ứng dụng AI vào các kênh có khả năng chuyển đổi cao như Affiliate hoặc Livestream…, tạo ra các xu hướng khám phá ẩm thực mới lạ và độc đáo kết hợp cùng yếu tố giải trí sáng tạo. Đặc biệt, chúng tôi sẽ đẩy mạnh ứng dụng AI giúp hiểu và đánh giá chính xác hơn sở thích, nhu cầu và thói quen ăn uống trong cuộc sống hàng ngày của người dùng. Tất cả nhằm duy trì vững chắc vị thế dẫn đầu và tiếp tục phục vụ tốt nhất nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng Việt Nam”. Bà Nguyễn Hoài Anh, đại diện ShopeeFood, kết luận.