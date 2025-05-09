ShopeeFood ra mắt tính năng 'Ăn Ngon Rẻ' và 'Trùm Deal'

Theo đó, hai tính năng mới là “Ăn Ngon Rẻ, ShopeeFood Bao” và “ShopeeFood Trùm Deal” sẽ mang đến sự mới mẻ và tiện lợi hơn cho người dùng. Bên cạnh đó, với chiến lược mang yếu tố giải trí vào hành trình đặt món trực tuyến, ShopeeFood tiếp tục mang đến những chương trình, hoạt động mang đậm tính đột phá và đặc sắc.

Chia sẻ về hai tính năng mới, bà Hoài Anh, đại diện ShopeeFood cho biết: “Việc ra mắt hai tính năng Ăn ngon rẻ và Trùm deal là một phần trong chiến lược thu hút thế hệ tiêu dùng trẻ của ShopeeFood - nhóm khách hàng ưu tiên tìm kiếm những trải nghiệm độc đáo và mới lạ trong cuộc sống hàng ngày. Nắm bắt xu hướng này, ShopeeFood đã biến việc đặt món đơn thuần thành một hành trình trải nghiệm đủ đầy cảm xúc hơn - nơi mà người dùng vừa được thỏa mãn bởi bữa ăn ngon, vừa được tận hưởng niềm vui khi săn ưu đãi, chốt đơn với giá hấp dẫn và tham gia các hoạt động tương tác trên các phiên livestream thú vị. Đồng thời, thông qua các tính năng mới, ShopeeFood cũng hỗ trợ nhà bán tiếp cận tốt hơn với đa dạng phân khúc khách hàng, từ đó tối ưu doanh thu trên nền tảng”.

Chỉ sau vài ngày ra mắt, một số người dùng chia sẻ tính năng Ăn Ngon Rẻ chính là “cứu tinh” cho chiếc bụng đói lẫn ví tiền của họ

Cụ thể, tính năng “Ăn Ngon Rẻ - ShopeeFood Bao” giúp người dùng có thể đặt các món yêu thích với mức giá tối đa chỉ 30.000 đồng (đã bao gồm phí giao hàng), hay thậm chí 15.000 đồng trong những ngày có ưu đãi đặc biệt. Tính năng này tập trung vào việc xây dựng danh sách món ăn đã được tuyển chọn từ các đối tác với mức giá hợp lý, hướng đến đối tượng là nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên và cư dân chung cư - những người thường xuyên đặt món trực tuyến nhưng vẫn mong muốn tiết kiệm chi phí.Sau 3 ngày ra mắt, "Ăn Ngon Rẻ, ShopeeFood Bao" ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với 200% mỗi ngày, đặc biệt là trong 2 khung giờ, 11:00 và 17:00, với các món phổ biến như cơm, bún và mì.

Tính năng thứ hai là “ShopeeFood Trùm Deal” được lấy cảm hứng từ thói quen “săn deal” trên các sàn thương mại điện tử. “ShopeeFood Trùm Deal” mang đến cho người dùng trải nghiệm đặt món mới lạ và độc đáo - “mua trước ăn sau”. Cụ thể, người dùng có thể săn deal món ngon với mức giảm giá từ 30%. Đặc biệt vào các khung giờ 11:00 và 17:00 hàng ngày, Siêu Trùm Deal Ngon sẽ xuất hiện trên nền tảng với đặc quyền ưu đãi lên đến 50%. Đáng chú ý các deal món ngon này sẽ được tích lũy lại trong ví voucher và người dùng sẽ linh hoạt sử dụng trong 07 ngày tiếp theo ngay trên ứng dụng.

Với mong muốn hỗ trợ người dùng làm quen tính năng thú vị này nhanh hơn, trong phiên livestream ngày 17.5 tới đây, ShopeeFood kết hợp dàn khách mời trẻ trung, dí dỏm để cùng khám phá thêm sức hấp dẫn từ "ShopeeFood Trùm Deal" với loạt món hot ưu đãi giảm đến 50% và voucher freeship. Cũng trong phiên live 17.5 này, ShopeeFood sẽ chính thức đưa toàn bộ deal món xuống mục "Giỏ hàng", giúp người xem livestream đặt món thuận tiện và dễ dàng hơn.

ShopeeFood Marathon Livestream đã trở thành một hoạt động giải trí được người dùng yêu thích, mang đến không gian tương tác độc đáo và thú vị

Thông qua các tính năng mới, có thể thấy Shopee Food đang đẩy mạnh mô hình kết hợp giải trí vào ẩm thực, và đang từng bước chuyển hóa trải nghiệm đặt món trực tuyến thành một hành trình đánh thức mọi giác quan. Nơi vị giác và khứu giác thăng hoa qua từng món ngon đậm vị, thị giác sẽ được mãn nhãn với loạt hình ảnh hấp dẫn cùng giao diện app sinh động, và thính giác sẽ được “chiều chuộng” qua những màn tung hứng dí dỏm từ các nghệ sĩ trong livestream hay những cú “chạm” mượt mà trên ứng dụng để khám phá các ưu đãi độc quyền.

Bằng cách hòa quyện tinh hoa ẩm thực với nội dung sáng tạo và công nghệ tiên tiến, ShopeeFood đang cho thấy nỗ lực tái định nghĩa về vai trò của một ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến – từ dịch vụ thiết yếu thành một cuộc vui đa tầng cảm xúc.

“Mục tiêu của chúng tôi là trở thành người bạn đồng hành trong phong cách sống của thế hệ người dùng trẻ, những người không chỉ tìm kiếm bữa ăn đơn thuần, mà còn khát khao trải nghiệm hành trình khám phá ẩm thực đầy thú vị và khác biệt”, bà Hoài Anh cho biết thêm.

Bạn có thể đặt món ShopeeFood trên ứng dụng Shopee hoặc tải ứng dụng ShopeeFood miễn phí trên App Store, Google Play Store để tiếp tục tận hưởng đa dạng ưu đãi.