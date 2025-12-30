Kinh tế số
Thị trường châu Á - Thái Bình Dương giảm điểm ngày áp chót năm, cổ phiếu công nghệ chịu áp lực

Đức Thuận

Đức Thuận

17:54 | 30/12/2025
Hôm nay, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày áp chót của năm, khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ tại Phố Wall tiếp diễn, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bong bóng trí tuệ nhân tạo.
Thị trường châu Á - Thái Bình Dương giảm điểm ngày áp chót năm, cổ phiếu công nghệ chịu áp lực
Thị trường châu Á - Thái Bình Dương giảm điểm ngày áp chót năm, cổ phiếu công nghệ chịu áp lực. Ảnh minh họa Tháp Tokyo Sky Tree - Tokyo: Getty.

Chứng khoán Nhật Bản chịu sức ép từ nhóm công nghệ

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,18%, trong khi Topix mất 0,17%.

Cổ phiếu SoftBank Group có thời điểm giảm hơn 2% trước khi thu hẹp đà giảm, sau khi tập đoàn này công bố thỏa thuận mua lại công ty đầu tư trung tâm dữ liệu DigitalBridge với giá 4 tỷ USD nhằm thúc đẩy chiến lược trí tuệ nhân tạo.

Chủ tịch kiêm CEO SoftBank Masayoshi Son cho biết thương vụ này sẽ “củng cố nền tảng cho các trung tâm dữ liệu AI thế hệ tiếp theo” và hỗ trợ tham vọng xây dựng nền tảng “Siêu trí tuệ nhân tạo”. Sau thông tin trên, cổ phiếu DigitalBridge tăng khoảng 10%.

Hàn Quốc phân hóa, Trung Quốc và Đài Loan đi xuống

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi đảo chiều tăng nhẹ 0,1%, trong khi Kosdaq – đại diện cho nhóm vốn hóa nhỏ – giảm 1,02%.

Ở Trung Quốc, chỉ số CSI 300 giảm 0,42%, còn Hang Seng của Hồng Kông mở cửa tăng nhẹ. Giới đầu tư cũng theo dõi sát các cuộc tập trận quân sự mới của Trung Quốc xung quanh Đài Loan, được công bố vào đầu tuần.

Chỉ số chứng khoán Đài Loan giảm 0,66%, trong đó cổ phiếu TSMC và Hon Hai lần lượt giảm khoảng 1% và 0,65%.

Phố Wall suy yếu, thị trường chờ tín hiệu từ Fed

Tại Mỹ, chứng khoán giảm điểm trong phiên đầu tuần. S&P 500 mất 0,35%, Nasdaq Composite giảm 0,50% và Dow Jones lùi 0,51%.

Cổ phiếu Nvidia giảm hơn 1%, cùng với Palantir, Meta Platforms và Oracle, phản ánh áp lực chốt lời của nhóm công nghệ.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ gần như đi ngang trong phiên châu Á. Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu giá nhà ở Mỹ công bố lúc 9 giờ sáng (giờ ET) và biên bản cuộc họp tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào 14 giờ chiều cùng ngày.

