Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương ngày 18/9/2025: Cổ Phiếu Nhật Bản lập kỷ lục mới

Đức Thuận

Đức Thuận

11:17 | 18/09/2025
Chứng khoán Nhật Bản tiếp tục thăng hoa trong phiên giao dịch ngày 18/9 khi chỉ số Nikkei 225 tăng 1,13%, lập mức kỷ lục mới, bất chấp bối cảnh giao dịch trái chiều tại các thị trường châu Á - Thái Bình Dương sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất đúng như dự kiến.
Thị trường châu Á trái chiều sau khi Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay chủ chốt Thị trường châu Âu mở cửa trái chiều trước dữ liệu PMI Xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 8 giảm ít hơn so với dự báo
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đạt mức kỷ lục mới vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Năm, dẫn đầu là mức tăng trong lĩnh vực bất động sản và công nghệ.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đạt mức kỷ lục mới vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Năm, dẫn đầu là mức tăng trong lĩnh vực bất động sản và công nghệ. Ảnh: Getty.

Nikkei 225 tăng mạnh, nhóm bất động sản và công nghệ dẫn dắt

Đà tăng của Nikkei được thúc đẩy bởi cổ phiếu Resonac Holdings (+10%), nhà sản xuất thiết bị bán dẫn Screen Holdings (+4,3%) và “ông lớn” ngành đồ uống Kirin Holdings (+4,3%). Các mã công nghệ khác như Advantest (+3,54%) và Tokyo Electron (+4,54%) cũng góp phần củng cố tâm lý lạc quan.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 0,96% nhờ cổ phiếu chip khởi sắc, trong khi S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,51% do cú sốc từ cổ phiếu Santos lao dốc 11% sau khi thương vụ 18,7 tỷ USD với ADNOC bị hủy bỏ.

Trong khi đó chỉ số Hang Seng (Hồng Kông) giảm 0,17% và CSI 300 (Trung Quốc đại lục) mất 0,23%.

Còn cổ phiếu ngành chip toàn châu Á tăng đồng loạt sau thông tin Trung Quốc cấm chip AI của Nvidia. SK Hynix (+5,5%), Samsung Electronics (+2%) và TSMC (+0,79%) đều hưởng lợi từ triển vọng nhu cầu mới.

Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày. HSBC dự báo BoJ sẽ giữ nguyên lãi suất trong ngắn hạn, nhưng có thể tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 10, nâng lãi suất chuẩn lên 0,75%.

Các nhà kinh tế nhấn mạnh GDP quý II của Nhật Bản vượt kỳ vọng đã mang lại cơ sở cho chính sách thắt chặt trong tương lai, trong bối cảnh xuất khẩu được hỗ trợ nhờ thỏa thuận thương mại mới với Mỹ.

Phố Wall biến động sau quyết định của Fed

Tại Mỹ, thị trường chứng khoán đóng cửa trái chiều. Dow Jones tăng 0,6% lên 46.018,32 điểm, chạm đỉnh lịch sử, trong khi S&P 500 giảm 0,1% và Nasdaq Composite mất 0,3%.

Fed xác nhận khả năng sẽ còn hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, thêm một lần vào năm 2026 và 2027, trước khi tạm dừng trong năm 2028. Chủ tịch Jerome Powell nhấn mạnh đây là “cắt giảm để quản lý rủi ro”, không phải nhằm kích thích một nền kinh tế đang suy yếu.

Theo chuyên gia Jack McIntyre (Brandywine Global),Fed đang đối mặt thế khó giữa lạm phát cao và thị trường lao động suy yếu, một môi trường không mấy thuận lợi cho các tài sản tài chính.

