Thị trường châu Á trái chiều sau khi Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay chủ chốt

Ngay sau thông báo của PBOC, các chỉ số chính tại Trung Quốc đại lục và Hồng Kông mở cửa trong sắc xanh. Ảnh minh họa: Getty.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn đang đối mặt với nhu cầu tiêu dùng yếu và tăng trưởng chậm lại. Quyết định giữ nguyên lãi suất, được giới đầu tư theo dõi sát sao, phản ánh sự thận trọng của Bắc Kinh trong việc nới lỏng tiền tệ quá mức khi hiệu quả kích cầu vẫn còn hạn chế.

Ngay sau thông báo của PBOC, các chỉ số chính tại Trung Quốc đại lục và Hồng Kông mở cửa trong sắc xanh. Tính đến 9:42 sáng giờ địa phương, chỉ số Hang Seng tăng 0,55%, trong khi chỉ số CSI 300 – đại diện cho các cổ phiếu blue-chip của Trung Quốc đại lục – tăng 0,28%.

Trái lại, thị trường Hàn Quốc có diễn biến phân hóa. Chỉ số Kospi tăng 0,45%, trong khi Kosdaq gần như đi ngang. Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 mở cửa không đổi. Thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ nhân Ngày của Biển.

Trên thị trường tiền tệ, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc ít biến động so với đồng đô la Mỹ. Tính đến 9:50 sáng giờ địa phương, nhân dân tệ ở thị trường nước ngoài giảm nhẹ 0,02%, giao dịch ở mức 7,1788 đổi 1 đô la Mỹ – cho thấy giới đầu tư đã phần nào dự báo trước quyết định giữ nguyên lãi suất.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung trở lại tâm điểm

Bên cạnh chính sách tiền tệ của Trung Quốc, giới đầu tư cũng chú ý tới những diễn biến mới trên mặt trận thương mại. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick hôm Chủ Nhật tuyên bố ngày 1/8 sẽ là “hạn chót cứng rắn” để các quốc gia bắt đầu nộp thuế, đồng thời mở đường cho khả năng đàm phán sau thời điểm đó. Phát ngôn này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung quay trở lại trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn.

Tại thị trường Mỹ, hợp đồng tương lai các chỉ số chính biến động nhẹ trong phiên giao dịch ngoài giờ tại châu Á. Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq 100 lần lượt tăng 0,06% và 0,08%, trong khi Dow Jones Futures nhích nhẹ 0,05%.

Trong phiên cuối tuần trước, chỉ số Dow Jones giảm 0,32%, S&P 500 gần như đi ngang, còn Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,05%. Giới đầu tư đang chờ đợi loạt báo cáo tài chính quý II từ các ông lớn công nghệ như Microsoft, Alphabet và Meta sẽ được công bố trong tuần này.