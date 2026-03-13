Công nghệ số
FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

Tạ Thành

Tạ Thành

15:02 | 13/03/2026
Tập đoàn FPT vừa ghi nhận hai bước tiến đáng chú ý trên thị trường công nghệ quốc tế khi nền tảng AI Agentic Automation Akabot được cấp bằng sáng chế quốc tế, đồng thời doanh nghiệp này cũng được đưa vào danh sách Constellation ShortList™ ở hạng mục dịch vụ phát triển phần mềm tùy chỉnh.
Thành tựu tập đoàn FPT đạt được diễn ra gần như đồng thời, phản ánh nỗ lực mở rộng năng lực công nghệ và dịch vụ của doanh nghiệp công nghệ Việt trong bối cảnh thị trường phần mềm và trí tuệ nhân tạo toàn cầu tăng trưởng mạnh.

FPT đón nhận hai tin vui liên tiếp về dịch vụ phần mềm và AI. Ảnh: FPT
FPT đón nhận hai tin vui liên tiếp về dịch vụ phần mềm và AI. Ảnh: FPT

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế từ Đài Loan

Theo thông tin công bố, nền tảng AI Agentic Automation Akabot do FPT phát triển đã được Cơ quan Sở hữu trí tuệ Đài Loan cấp bằng sáng chế cho công nghệ tự động tách và phân loại tài liệu đầu vào bằng machine learning.

Công nghệ này cho phép hệ thống nhận diện, tách và phân loại nhiều dạng tài liệu phổ biến trong hoạt động doanh nghiệp như hóa đơn, hợp đồng, đơn đặt hàng hoặc biên bản nghiệm thu. Toàn bộ quá trình được thực hiện tự động với tốc độ xử lý cao và mức độ chính xác ổn định.

Trong nhiều quy trình vận hành truyền thống, doanh nghiệp thường phải dành khoảng 15 phút để xử lý và phân loại một bộ tài liệu. Việc ứng dụng công nghệ của Akabot giúp rút ngắn thời gian này xuống còn chưa đầy một phút.

Nền tảng AI Việt Nam do FPT phát triển nhận bằng sáng chế quốc tế. Ảnh: FPT
Nền tảng AI Việt Nam do FPT phát triển nhận bằng sáng chế quốc tế. Ảnh: FPT

Nhờ đó, hệ thống có thể xử lý từ 300 đến 400 bộ tài liệu mỗi ngày, giúp doanh nghiệp giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành trong các bộ phận kế toán, tài chính và quản trị hợp đồng.

Bằng sáng chế được cấp tại Đài Loan bảo hộ toàn diện cấu trúc hệ thống máy tính, phương pháp triển khai cũng như các phương tiện lưu trữ liên quan đến giải pháp. Việc bảo hộ này giúp bảo vệ các thuật toán cốt lõi của nền tảng trước nguy cơ sao chép công nghệ. Trước đó, công nghệ machine learning dùng để tách và phân loại dữ liệu của Akabot cũng đã được United States Patent and Trademark Office (USPTO) cấp bằng sáng chế từ năm 2023.

Hiện nay, các công nghệ nền tảng của Akabot đã được triển khai trong nhiều giải pháp thuộc hệ sinh thái tự động hóa của FPT, bao gồm các công cụ như Akabot Vision hay UBot Invoice. Các giải pháp này đang phục vụ gần 2.000 khách hàng tại nhiều thị trường trên thế giới, hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa quy trình xử lý tài liệu và tối ưu hóa vận hành.

FPT xuất hiện trong bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

Song song với bước tiến về sở hữu trí tuệ, FPT cũng tiếp tục được ghi nhận trong lĩnh vực dịch vụ phần mềm khi xuất hiện trong danh sách Constellation ShortList™ ở hạng mục Custom Software Development Services (CSDS). Danh sách này do Constellation Research công bố, nhằm lựa chọn những nhà cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm tùy chỉnh có năng lực nổi bật trên phạm vi toàn cầu.

Trong bảng xếp hạng năm nay, FPT đứng cùng nhiều tập đoàn công nghệ và tư vấn quốc tế như IBM, Accenture, Deloitte, Capgemini, Infosys, Tata Consultancy Services và Wipro. Việc xuất hiện trong danh sách này cho thấy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực phát triển phần mềm và dịch vụ công nghệ cho khách hàng toàn cầu.

Theo Constellation Research, thị trường dịch vụ phát triển phần mềm tùy chỉnh đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh. Các doanh nghiệp ngày càng yêu cầu những hệ thống phần mềm có khả năng thích ứng linh hoạt, tích hợp dữ liệu ở quy mô lớn và khai thác các công nghệ mới như AI tạo sinh, tự động hóa hay kiến trúc AI agents.

FPT xuất hiện trong danh sách Constellation ShortList™ ở hạng mục Custom Software Development Services. Ảnh: FPT
FPT xuất hiện trong danh sách Constellation ShortList™ ở hạng mục Custom Software Development Services. Ảnh: FPT

Điều này buộc các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ phải nâng cao năng lực thiết kế và xây dựng các nền tảng phần mềm thông minh, có khả năng đáp ứng các nhu cầu vận hành phức tạp của doanh nghiệp.

Để xây dựng Constellation ShortList™, tổ chức nghiên cứu này đã tiến hành đánh giá khoảng 40 giải pháp dịch vụ phát triển phần mềm trên toàn cầu. Quá trình đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm khả năng phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc phần mềm có tính mở rộng cao; mức độ áp dụng các phương pháp phát triển hiện đại như Agile, DevOps và CI/CD; năng lực tích hợp với các hệ thống doanh nghiệp; cũng như khả năng kiểm thử, bảo mật và vận hành hệ thống trong toàn bộ vòng đời phát triển.

Sự hiện diện của FPT trong danh sách này cho thấy doanh nghiệp đã đáp ứng được nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật và năng lực triển khai mà thị trường quốc tế đặt ra. Điều này cũng phản ánh chiến lược phát triển công nghệ dài hạn của tập đoàn, trong đó trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và phát triển phần mềm cho doanh nghiệp được xác định là những trụ cột quan trọng.

Việc đồng thời đạt được bằng sáng chế AI quốc tế và được các tổ chức nghiên cứu công nghệ toàn cầu ghi nhận trong lĩnh vực dịch vụ phần mềm tiếp tục củng cố vị thế của tập đoàn FPT trên thị trường quốc tế. Những kết quả này không chỉ phản ánh năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ của doanh nghiệp, mà còn góp phần nâng cao hình ảnh của ngành công nghệ Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.

FPT Software Bằng sáng chế AI quốc tế Bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu Dịch vụ phần mềm nền tảng AI Agentic Automation Akabot Tập đoàn FPT

