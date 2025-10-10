Bên cạnh đó, các công ty thành viên của FPT cũng được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp cung cấp hạ tầng số, Top 10 doanh nghiệp A-IoT và Top 10 doanh nghiệp bảo mật, an toàn thông tin, Base.vn (đơn vị thành viên của FPT) cũng được vinh danh Top 1 về tầm nhìn trong lĩnh vực giải pháp quản trị doanh nghiệp 2025.

FPT được vinh danh TOP 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025

Theo VINASA, kết quả này là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ, sáng tạo không ngừng của FPT trong đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghệ số Việt Nam. Với nền tảng năng lực vững chắc, uy tín và khát vọng phát triển, FPT được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò tiên phong trong việc nâng cao năng lực số quốc gia, mở rộng thương hiệu công nghệ Việt ra toàn cầu và góp phần hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam số.

FPT còn nhận loạt giải thưởng khá

Danh hiệu kép không chỉ khẳng định năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo của FPT mà còn là biểu tượng cho tinh thần “Công tư đồng kiến quốc”, sự kết hợp sức mạnh giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Hiện tại, FPT đang tăng tốc đầu tư vào các nền tảng và ứng dụng AI tạo giá trị thực tế cho xã hội; đồng thời nâng tầm năng lực phát triển phần mềm theo chuẩn quốc tế để đáp ứng các chương trình chuyển đổi số quy mô lớn và dài hạn.

Mỗi giải thưởng FPT đạt được không chỉ là sự ghi nhận năng lực mà còn là cam kết hành động của doanh nghiệp Việt trong sứ mệnh “Công tư đồng kiến quốc”, cùng dựng xây đất nước hùng cường, thông minh và bền vững bằng tri thức và công nghệ.

Đại diện của Base - Công ty thành viên của Tập doàn FPT - nhận giải thưởng

Cũng tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2025 - AI360 do VINASA tổ chức, các đại diện FPT đã chia sẻ tầm nhìn và hành động cụ thể trong sứ mệnh “Công tư đồng kiến quốc” , hung tay xây dựng Việt Nam số hùng cường bằng trí tuệ nhân tạo.

Đại diện FPT Smart Cloud, Tiến sĩ Trần Thế Trung

Đại diện FPT Smart Cloud, Tiến sĩ Trần Thế Trung, Phó Giám đốc Khối Sản phẩm AI kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT đã có bài tham luận “Hạ tầng, năng lực cốt lõi trong kỷ nguyên AI”, khẳng định đầu tư hạ tầng là bước đi chiến lược giúp Việt Nam định hình tương lai AI.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail, Giám đốc Điều hành hệ thống Long Châu

Từ góc nhìn ứng dụng công nghệ trong y tế, bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail, Giám đốc Điều hành hệ thống Long Châu, Tập đoàn FPT cũng chia sẻ chiến lược cá nhân hóa hành trình chăm sóc sức khỏe người Việt bằng AI. Với mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng, Long Châu ứng dụng AI để giúp dược sĩ tư vấn chính xác hơn, người dân nhận diện nguy cơ bệnh sớm hơn và tuân thủ điều trị tốt hơn, hướng tới mục tiêu “Chăm sóc sức khỏe người Việt thông minh hơn, nhân văn hơn.”

Ông Nguyễn Thượng Tường Minh, Tổng Giám đốc Base.vn

Ở góc độ quản trị doanh nghiệp, ông Nguyễn Thượng Tường Minh, Tổng Giám đốc Base.vn, Tập đoàn FPT, nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên “AI vận hành”, nơi AI trở thành “đồng nghiệp số” thực thụ của con người. Theo ông Minh, tương lai của doanh nghiệp Việt nằm ở việc đưa AI vào những công việc thật, đo đếm được giá trị thật, để mỗi tổ chức sở hữu một “lực lượng lao động số” thông minh, hiệu quả và bền vững.

Thông qua các chia sẻ của các đại diện tại diễn đàn, Tập đoàn FPT một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp Việt trong kết nối Nhà nước, Doanh nghiệp, Cộng đồng để cùng đưa Việt Nam trở thành quốc gia số hùng cường trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.