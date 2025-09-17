Doanh nghiệp số
FPT được vinh danh là 'Đối tác Công nghệ Sáng tạo' của Vietnam Airlines

Anh Tuấn

Anh Tuấn

15:27 | 17/09/2025
Tại lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ diễn đàn “Hợp tác và gắn kết khách hàng thân thiết 2025” (Vietnam Airlines Loyalty Engagement Forum - VNA LEF 2025), lần đầu tiên được tổ chức bởi Vietnam Airlines, FPT được vinh danh với giải thưởng “Đối tác Công nghệ Sáng tạo” nhờ chủ động ứng dụng những công nghệ tiên tiến như AI và Blockchain.
Giải thưởng này ghi nhận hành trình hơn một thập kỷ FPT đồng hành và đóng vai trò đối tác công nghệ chiến lược cùng chương trình khách hàng thân thiết Bông Sen Vàng (Lotusmiles) vươn tầm quốc tế.

Với công nghệ của mình, FPT đã chinh phục hàng loạt tiêu chí gắn liền với đổi mới sáng tạo trong trải nghiệm của khách hàng. Đồng thời những giải pháp của FPT còn tập trung vào cá nhân hóa trải nghiệm, phòng chống gian lận cũng như đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về bảo mật dữ liệu khách hàng. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng giúp củng cố lòng tin, sự gắn bó của khách hàng đối với các sản phẩm dịch vụ của Vietnam Airlines.

"Là đối tác chiến lược lâu năm của Vietnam Airlines, FPT sẽ tiếp tục tiên phong ứng dụng các công nghệ đột phá như AI, Dữ liệu lớn (Big Data) và Blockchain nhằm tối ưu hóa hiệu quả vận hành, đồng thời nâng tầm trải nghiệm khách hàng tại mọi điểm chạm. Với mạng lưới hơn 100 đối tác trong ngành hàng không cùng đội ngũ chuyên gia công nghệ trình độ cao trên toàn cầu, FPT sẽ đồng hành cùng ngành hàng không và các thương hiệu Việt trên hành trình vươn ra thế giới. Chúng tôi tin rằng sức mạnh công nghệ sẽ là chìa khóa để kiến tạo những trải nghiệm cá nhân hóa, minh bạch và giàu cảm xúc, từ đó xây dựng mối quan hệ gắn kết bền vững với khách hàng," ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó tổng giám đốc FPT Software, Tập đoàn FPT chia sẻ.

FPT và Vietnam Airlines
Giám đốc Lotusmiles Nguyễn Sỹ Thành (bên trái) vinh danh FPT với giải thưởng "Đối tác Công nghệ Sáng tạo", vì những giải pháp công nghệ đột phá, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng

Trước đó, vào tháng 5/2025, FPT và Vietnam Airlines đã ký biên bản ghi nhớ về việc tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện, với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực vận hành và trải nghiệm khách hàng. Theo đó, hai bên phối hợp triển khai hàng loạt giải pháp công nghệ tiên tiến như Trí tuệ nhân tạo, Điện toán đám mây, Dữ liệu lớn, Blockchain, IoT và các nền tảng số dành cho doanh nghiệp. Việc ứng dụng những công nghệ này nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, tăng tính cạnh tranh và nâng tầm trải nghiệm hành khách trên mọi điểm chạm.

Được biết, hiện tại FPT đang hợp tác cùng Vietnam Airlines xây dựng nền tảng thương mại điện tử thế hệ mới, nhằm mở đầu cho lộ trình số hóa toàn diện. Hai bên cũng cam kết cùng đầu tư phát triển, đồng sở hữu trí tuệ và chia sẻ doanh thu từ các sản phẩm công nghệ mới phục vụ hoạt động hàng không, với tiềm năng mở rộng ra thị trường khu vực và quốc tế.

Samsung vừa triển khai chuỗi sự kiện School Tour – Samsung Solve for Tomorrow 2025 tại Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) và Trường THCS Thống Nhất (Tây Ninh).
Sự kiện YouTube Works Awards 2025 đã thu hút hơn 300 nhà tiếp thị và lãnh đạo cấp cao từ các thương hiệu hàng đầu, ghi nhận các chiến dịch đã tạo nên kết quả kinh doanh vượt trội thông qua nền tảng YouTube.
Trong 10 startup tranh tài tại vòng chung kết năm nay, Beijing AIForce Technology đã giành chiến thắng với giải pháp máy kéo điện phát thải thấp, giúp nâng cao hiệu quả canh tác và thúc đẩy nông nghiệp tái tạo.
Cũng nhân dịp này, LG cũng đồng thời khởi động chương trình “Nối tri thức - Vững tương lai” với sự đồng hành chiến lược của Tập đoàn FPT.
Gần một nửa số doanh nghiệp Mỹ đã rút các khoản đầu tư dự kiến vào Trung Quốc để chuyển sang khu vực khác trong năm qua, theo khảo sát mới nhất của Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Thượng Hải (AmCham Shanghai). Xu hướng này phản ánh làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng ngày càng rõ rệt giữa bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang.
